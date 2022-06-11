通往巴黎2024之路：赛艇奥运资格体系详解

自1900年以来，赛艇一直是夏季奥运会竞赛项目。这项以比赛场地风景优美、竞争激烈著称的运动项目当然不会缺席2024年巴黎奥运会。而巴黎奥运会也将成为继2020年东京奥运会以来，第二届实现赛艇竞赛项目男女平等的奥运会。

通过本文了解2024年巴黎奥运会赛艇比赛参赛席位获取方法。

2024年巴黎奥运会赛艇比赛参赛人数

将会有502名赛艇运动员参加2024年巴黎奥运会的争夺：男子、女子运动员各251人。参赛总数相较于东京奥运而言减少了24人。502个席位当中包括东道主席位（男子、女子各1个席位）以及参与席位（男子、女子各2个席位），设立参与席位是为了确保奥运会赛艇比赛的覆盖面能够更广。

除东道主席位和参与席位外，496个席位（男子、女子各248席）将会分配给参7个奥运会竞赛项目，具体配额如下：

58名运动员 （男、女各29名）：单人双桨

（男、女各29名）：单人双桨 52名运动员 （男、女各26名）：双人单桨

（男、女各26名）：双人单桨 52名运动员 （男、女各29名）：双人双桨

（男、女各29名）：双人双桨 72名运动员 （男、女各36名）：四人单桨无舵手

（男、女各36名）：四人单桨无舵手 72名运动员 （男、女各36名）：四人双桨

（男、女各36名）：四人双桨 126名运动员 （男、女各53名）：八人单桨

（男、女各53名）：八人单桨 64名运动员（男、女各32名）：轻量级双人双桨

2024年巴黎奥运会赛艇比赛晋级之路

法国作为东道主将会锁定男子、女子各1个参赛席位。此外，还将有男子、女子各2个席位作为参与席位分配。其归属将由国际奥委会三方委员会决定。

未来时间里，运动员共将会有三次机会去冲击巴黎奥运会14个奖牌项目的参与资格：

1. 2023年赛艇世锦赛

336位运动员有望通过2023年贝尔格莱德赛艇世锦赛锁定2024年巴黎奥运会入场券，比赛将于2023年9月3-10日在塞尔维亚首都举行。所有拥有国家或地区赛艇协会且为世界赛艇联合会会员的NOC（国家或地区奥委会）都可以参赛。届时，每个竞赛项目排位最高的团队将会锁定其在相应项目的奥运席位。

2. 2023年举行的洲际奥运资格赛

将有64位运动员（男子、女子各32人）有机会通过四项洲际资格赛赛事锁定奥运席位，四项洲际锦标赛地区安排如下：亚洲/大洋洲、非洲、美洲、欧洲。2023年世锦赛没有参赛或参赛但没有锁定席位亦或参赛但仅有一条船锁定席位的NOC可以通过洲际资格赛争夺奥运席位。每个洲际资格赛将由四站赛事组成，世界赛艇联合会将在2022年底确定洲际资格赛的比赛日期和比赛地点。

3. 终极奥运资格赛（2024年5月，具体日期待定）

终极奥运资格赛将是运动员锁定奥运席位的最后机会，届时将会有男子、女子各48人通过该赛事获得2024年巴黎奥运会资格。比赛将于2024年5月在瑞士卢瑟恩举行。任何NOC都有资格参与其尚未锁定席位的项目以争取该项目奥运入场券：终极资格赛对于每个NOC可以获得的奥运席位不设上限。

每场奥运资格赛结束后，世界赛艇联合会将会根据比赛结果确定锁定席位的NOC。之后，相关NOC须在14天内向世界赛艇联合会确定接受晋级赛艇锁定的资格。

如果NOC没有接受其锁定的奥运席位，该席位将会分配给未晋级团队中排名最高的团队。

2024年巴黎奥运会赛艇赛程

2024年巴黎奥运会上，将会产生男子、女子各7组奖牌：

单人双桨（女子/男子）

双人单桨（女子/男子）

双人双桨（女子/男子）

四人单桨无舵手 （女子/男子）

四人双桨（女子/男子）

八人单桨（女子/男子）

轻量级双人双桨（女子/男子）

14个项目的比赛将在7月27日至8月3日之间举行。赛艇比赛将在风景优美的马恩河畔韦尔航海体育场举行，该场馆距离奥运村和残奥村有39公里。

2024年巴黎奥运会上值得关注的赛艇运动员

2020年东京奥运会赛艇比赛两个最激动人心的时刻出自自爱尔兰队和希腊队，两国运动员均斩获该国首枚奥运赛艇金牌：芬坦·麦卡锡和保罗·奥多诺万获得男子轻量级双人双桨金牌，24岁的斯特凡诺斯·恩特奥斯科获得单人双桨金牌。

中国赛艇运动员在2020年东京奥运会上重返领奖台，斩获了1金2铜。巴黎奥运会上，他们的表现值得关注。

赛艇强国英国在东京奥运会上仅摘得2枚奖牌，而美国赛艇队更是空手而归。美国队冲击奥运女子八人单桨四连冠未果，最终在该项目上位列第四。

法国队在奖牌榜上的排名领先中国队，2018年世锦赛冠军雨果·布舍龙和马修·安德罗迪亚斯在男子双人双桨项目上斩获奥运金牌，年轻的劳拉·塔兰托拉和克莱尔·博韦 -是女子轻量级双人双桨银牌得主，巴黎奥运会主场作战的她们将会力争金牌。当然她们的主要竞争对手仍然将是东京奥运会击败过她们的意大利组合瓦伦蒂娜·罗蒂尼和费代丽卡·切萨里尼。这对意大利组合在东京奥运会上以0.14秒的优势获得金牌。

罗马尼亚选手安库察·博德纳尔和西蒙娜·拉迪什在东京轻松获得双人双桨金牌。二人目前均为22岁，未来她们将会参加更多比赛，包括巴黎奥运会。

荷兰队的年轻选手们以刷新世界纪录的成绩在日本首都赢得了男子四人双桨比赛金牌。那支冠军团队中，只有31岁迪尔克·艾滕博哈德可能不参加巴黎奥运会。

克罗地亚队也将希望复制他们奥运巅峰时刻：此前马丁·辛科维奇和瓦伦特·辛科维奇兄弟在东京奥运会上创造了历史，继2016年里约奥运会之后再一次斩获了男子双人单桨比赛冠军。

2024 年巴黎赛艇资格赛日程

2022年9月31日： 国际赛艇联合会确定洲际奥运资格赛地点

国际赛艇联合会确定洲际奥运资格赛地点 2023年9月15日： 国际赛艇联合会以书面形式向NOC确认获得的席位

国际赛艇联合会以书面形式向NOC确认获得的席位 2023年9月29日： 各NOC向国际赛艇联合会确认分配席位的使用

各NOC向国际赛艇联合会确认分配席位的使用 2023年10月6日: 国际赛艇联合会重新分配所有未使用的席位

国际赛艇联合会重新分配所有未使用的席位 待定： 非洲赛艇资格赛，待定

非洲赛艇资格赛，待定 待定： 美洲赛艇资格赛，待定

美洲赛艇资格赛，待定 待定： 亚洲和大洋洲赛艇资格赛，待定

亚洲和大洋洲赛艇资格赛，待定 待定： 欧洲赛艇资格赛，待定

欧洲赛艇资格赛，待定 2024年5月19日到21日（待定） : 奥运会赛艇终极资格赛，瑞士卢塞恩

: 奥运会赛艇终极资格赛，瑞士卢塞恩 关于洲际资格赛： 比赛结束5天后国际赛艇联合会在以书面形式向各NOC确认席位

比赛结束5天后国际赛艇联合会在以书面形式向各NOC确认席位 洲际资格赛赛事结束两周后： 各NOC向国际赛艇联合会确认使用获得的席位。

各NOC向国际赛艇联合会确认使用获得的席位。 在上一步之后的五天内： 国际赛艇联合会重新分配所有未使用的席位

国际赛艇联合会重新分配所有未使用的席位 待定： 三方委员会以书面形式通知相关NOC参与席位的获得情况

三方委员会以书面形式通知相关NOC参与席位的获得情况 2024年6月7日： 国际赛艇联合会重新分配任何未使用的席位

国际赛艇联合会重新分配任何未使用的席位 2024年7月8日： 2024年巴黎奥运会赛事报名截止日期

2024年巴黎奥运会赛事报名截止日期 2024年7月25日： 奥林匹克赛艇抽签会议

奥林匹克赛艇抽签会议 2024年7月26日-8月11日: 2024年巴黎奥运会

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