通往巴黎2024之路：手球奥运资格体系详解

2024年巴黎奥运会上，法国男子、女子手球队将在皮埃尔·莫鲁瓦球场力争卫冕奥运桂冠。

作为主办国，法国男子手球队和女子手球队自动获得参赛资格。其他球队将通过国际手球联合会（IHF）确定的晋级之路争取巴黎奥运会入场券。巴黎奥运会参赛资格的获取方式和2020年东京奥运会相似：世锦赛、洲际锦标赛以及奥运资格赛赛事对于一众期待在巴黎将卫冕冠军拉下冠军宝座的球队而言相当重要。

通过本文了解2024年巴黎奥运会手球参赛资格相关问题的答案。

2024年巴黎奥运会手球赛事将有多少支球队参赛？

将有男子、女子各12支球队参加2024年巴黎奥运会手球赛事。每支球队包括14位球员，合计168位球员将前往巴黎参赛。

2024年巴黎奥运会手球晋级之路是怎样的？

作为主办国，法国队自动获得男子手球和女子手球各一个参赛席位。

此外，男子手球和女子手球世锦赛将分别于2023年1月和12月举办，届时世锦赛冠军球队也将获得巴黎奥运会席位。如果法国队世锦赛夺冠，则亚军球队获得奥运入场券。

洲际锦标赛（洲际奥运预选赛）将产生男子、女子各4个席位。亚洲（包括大洋洲）、非洲、欧洲区预选赛冠军球队将直接获得巴黎入场券。美洲方面，由北美、中南美以及加勒比海地区球队参赛的泛美锦标赛冠军球队也将获得巴黎席位。

男子、女子各剩余的6个席位将通过奥运会资格赛赛事确定，将举办男子、女子各三项资格赛赛事以确定剩余席位归属。

2024年巴黎奥运会手球赛制和赛程？

巴黎奥运会手球赛制之前奥运会赛制类似，首先进行小组赛赛事、之后是淘汰赛赛事。巴黎奥运会期间几乎每天都有手球比赛进行。

虽然巴黎奥运会的正式开幕时间是7月26日，但是手球比赛将会提前两天率先开赛。

事实上，巴黎奥运会期间只有三天没有手球赛事安排，分别是7月26日、8月10日和11日。

巴黎奥运会手球关键日期是8月8日和9日，男子手球和女子手球全部奖牌将在那两天产生。

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2024年巴黎奥运会值得关注的手球球队和运动员

毫无疑问，东道主和卫冕冠军的双重身份令法国男子、女子手球队成为瞩目的焦点。

法国男子手球传奇巨星尼科拉·卡拉巴蒂奇的目标是带领球队在本土卫冕，摘得个人第四枚奥运金牌；法国女子手球队则由两位杰出运动员领衔：格瑞斯·扎迪（2020年东京奥运会最佳中锋）以及宝莱塔·弗帕（入选2020年东京奥运会和上届世锦赛全明星阵容）

当然，夺冠之路绝不会轻松，他们将面对强大对手的挑战。

瑞典、西班牙、丹麦都将是强有力的挑战者，吉姆·格特弗里德森、阿莱克斯·杜伊舍巴耶夫、尼克拉斯·兰丁、米凯尔·汉森是各队的明星选手。

女子方面，拥有斯蒂内·布雷达尔、卡特里内·伦德（2020年东京奥运会最佳射手）以及卡莉·布拉特塞特等顶级球员的挪威队将是下届奥运会除法国队之外另外一支夺冠热门球队。

2024年巴黎奥运会手球参赛资格时间线