通往巴黎2024之路：高尔夫球奥运资格体系详解

高尔夫球是一项基本规则相对简单的运动，高尔夫球规则中介绍这项运动的精髓时写道：“高尔夫球运动需要球员在遵守规则的前提下从发球区开始将球以一杆或多杆打入球洞。”球员会根据球所处位置以及距离球洞的距离选择不同的球杆完成击球，争取以最少的杆数将球送进球洞。

2020年东京奥运会上，美国球员奈莉·科尔达和赞德·绍费勒分别斩获女子组、男子组高尔夫球金牌；22岁的日本小将稻见萌宁和非洲球员罗瑞·萨巴蒂尼（45岁）分获银牌。

霞关乡村俱乐部的球场上还见证了史无前例的男子高尔夫球七人争铜的奇景，让人们对于2024年巴黎奥运会上这项运动的激烈争夺充满期待。但是在此之前，球员首先需要尽可能保持良好的竞技状态，在世界排名上不掉队，以期获得巴黎奥运会的参赛资格。

2024年巴黎奥运会高尔夫球参赛人数

将会有120位球员参加2024年巴黎奥运会高尔夫球比赛，男子、女子各60人，参赛人数和2020年东京奥运会时保持一致。

东道主法国队自动获得两个席位，男子、女子各1席。另外118个席位（男子、女子各59席）将会通过球员在两年时间里取得的积分，进行奥运资格排名来决定。

巴黎奥运会高尔夫球比赛不设直接参与席位。只有在东道主不使用其东道主席位时，该席位才会以参与席位方式下方给符合资格的国家和地区奥委会。

2024年巴黎奥运会高尔夫晋级之路

2024年巴黎奥运会资格将会根据奥运资格排名来确定。涉及到的男子最终版奥运资格排名将于2024年6月17日发布，女子最终版奥运资格排名将于2024年6月24日发布。

官方奥运资格赛赛事可以通过以下链接查询：男子赛事/女子赛事

球员根据自己在参与赛事中的排名获得相应的积分，难度较高的球场获得的分数相对会更高一些。各官方资格赛赛事积分分配原则都已经通过国际高尔夫联合会的审批。

每位球员的奥运积分获取期为两年时间。其中在距离最终版奥运资格排名发布日期（涉及到的男子最终版奥运资格排名将于2024年6月17日发布，女子最终版奥运资格排名将于2024年6月24日发布）最近的13周比赛中获得的积分可以100%纳入平均分计算系统。比这13周更早的91周中获得的积分在纳入平均分计算系统时需扣除1.1%后在计算。

奥运资格排名根据球员平均分排名，其计算方式是运动员在两年资格期内获得的总积分除以参加的比赛数量。

对于球员的参赛数量也有具体要求：两年内女子选手至少需要参加35场奥运资格赛赛事，不设上限；而男子选手至少需要参加40场资格赛赛事，最多52场比赛的积分可以被纳入奥运资格平均分计算。

如果出现运动员平均分持平的情况，需要通过依次比较以下条件以确定名次：

首先，比较运动员在最近52周当中获得的奥运总积分。如果比较此项未能确定名次的话，需要再比较运动员在最近13周之内获得的奥运总积分。上述时间参考最终日期为男子：2024年6月17日，女子：2024年6月24日。

奥运资格排名前15的运动员直接获得奥运资格席位，每个国家和地区奥委会通过此阶段晋级的运动员人数最多为4人。

接下来，排名16名及之后的运动员将获得各自的奥运席位，这个阶段每个国家和地区奥委会最多只能获得2个席位，此时，通过奥运资格排名前15名方式锁定的席位也统计在内（例如：如果相关国家和地区奥委会已经有1位选手跻身世界前15名，那么该奥委会在此阶段只可再获得1个参赛席位）。

奥林匹克运动（Olympic Movement）中涉及的五个大洲，每个洲将至少锁定男子、女子各1个席位。如果某大洲没有运动员通过奥运资格排名晋级，该大洲在奥运资格排名上名次最高的运动员将获得一个大洲代表席位。

如果国家和地区奥委会未能在截止日期前确认使用获得的参赛资格，该资格将会重新分配给最终版奥运资格排名上未获得资格运动员中排名最高者。重新分配时须考虑每个国家和地区奥委会最高参赛人数限制。

2024年巴黎奥运会高尔夫球赛制和赛程

2024年巴黎奥运会高尔夫球比赛将于2024年8月1日至10日在法国国家高尔夫球场进行，该球场位于伊夫林地区圣康坦，距离奥运村41公里。

奥运会高尔夫比赛采用比杆赛赛制，运动员需要在4天的赛程当中完成72洞比赛（每天18洞），最终统计总杆数进行排名。杆数最少的运动员夺得冠军。

西班牙男子高尔夫球名将荣·拉姆 照片出自： 2020 Getty Images

2024年巴黎奥运会上应该关注的明星球员

西班牙男子高尔夫名将荣·拉姆在去年举行的东京奥运会开始之前排名世界第一，但是由于动身前往东京之前新冠核算监测结果呈阳性，因此无奈退出了奥运会的争夺。2024年巴黎奥运会上，他将卷土重来，力争为西班牙斩获该国历史上首枚奥运高尔夫奖牌。

英国名将罗瑞·麦克罗伊在日本完成了自己的奥运首秀，参与七人铜牌赛附加赛的他最终位居第四。这位继杰克·尼克劳斯和泰格·伍兹之后第三位在25岁之前就已经包揽四项大满贯赛事冠军的名将在2020年东京奥运会比赛后接受天空体育采访时曾经表示：“我一整天都在说，我的人生中从未为了第三名而如此拼搏过。东京奥运会没有赢得奖牌是很遗憾的事情，但是这个结果坚定了我在巴黎争取奖牌的决心。”

女子方面，2020年东京奥运会冠军奈莉·科尔达（美国）和高宝璟（新西兰）目前分别位居世界第2和第3，落后于东京奥运会排名第9的韩国名将高真荣。同样是里约奥运会亚军的高宝璟有望在巴黎奥运会上成为首位连续三届奥运会斩获奖牌的高尔夫球运动员。

韩国女子高尔夫球运动员在过去十年当中是这项运动的主导力量。从2010年开始，每年都有韩国女子高球运动员斩获大满贯赛事冠军。时至今日，女子世界排名前十的选手中有四位来自韩国，分别是上文提到的高真荣（第1）、里约奥运会冠军朴仁飞（第9）以及金孝周（第8）和金世煐（第10）。四位球员全部参加了东京奥运会的争夺，无缘奖牌的她们将会力争在巴黎完成救赎。

2024巴黎奥运会高尔夫球晋级资格时间线

2024年6月17日*：男子奥运资格期截止日期

2024年6月18日：男子奥运资格排名公布，国际高尔夫联合会将会通知相关国家和地区奥委会/高尔夫协会奥运奥运席位获得情况

2024年6月18日：国际高尔夫联合会公布男子名额重新分配名单

2024年6月24日：**女子奥运资格期截止日期

2024年6月25日：女子奥运资格排名公布，国际高尔夫联合会将会通知相关国家和地区奥委会/高尔夫协会奥运奥运席位获得情况

2024年6月25日: 国际高尔夫联合会公布女子名额重新分配名单

2024年6月27日: 国家和地区奥委会向国际高尔夫球联合会确认适应参赛资格

2024年7月2日：国际高尔夫球联合重新分配未使用席位

2024年7月8日: 2024年巴黎奥运会报名截止日期

2024年7月31日: 男子组比赛参赛资格重新分配完毕

2024年8月1-4日：巴黎奥运会高尔夫球男子赛事

2024年8月6日：女子组比赛参赛资格重新分配完毕

2024年8月7-10日：巴黎奥运会高尔夫球女子赛事

7月26日 - 8月11日：2024年巴黎奥运会

*或者直到所有资格赛结束为止。所有资格赛赛事原定于在2024年6月17日结束，但是可能会因为天气以及其它原因延期。但是所有赛事不能晚于2024年6月18日结束。

**或者直到所有资格赛结束为止。所有资格赛赛事原定于在2024年6月24日结束，但是可能会因为天气以及其它原因延期。但是所有赛事不能晚于2024年6月25日结束。