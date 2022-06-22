通往巴黎2024之路：马术场地障碍赛奥运资格体系详解

平等是马术运动的一大原则，这项运动在奥运赛场上是独树一帜的存在，男子、女子运动员同场竞技，共同争夺奥运奖牌。

2024年巴黎奥运会马术比赛也不例外，届时将会展开盛装舞步、场地障碍赛以及三项赛的争夺。每个竞赛类型都有个人项目和团体项目之分。

场地障碍赛的比赛场面格外精彩，比赛需要骑手和坐骑在规定时间内完赛，且避免碰掉任何障碍，考验骑手和坐骑的身体素质以及技术水平。

巴黎奥组委为这项精彩赛事选定了著名的舞台——凡尔赛宫。

距离2024年巴黎奥运会开幕还有两年时间，期间运动员将携各自坐骑向奥运入场券发起冲击。

2024年巴黎奥运会马术场地障碍赛的运动员数量

2024年巴黎奥运会马术场地障碍赛包括两个竞赛项目：个人赛和团体赛。个人赛最多75名运动员参赛，每个国家和地区奥委会（以下简称：NOC）最多获得1个参赛席位。团体赛共有20支队伍参赛，每支队伍由3名运动员组成。

他们都将在凡尔赛宫向奥运奖牌发起冲击。

对于参赛骑手和马匹的年龄有严格规定。骑手的出生日期不得晚于2006年12月31日（巴黎奥运会举行时年龄不低于18岁）；坐骑的出生日期不得晚于2016年12月31日巴黎奥运会举行时年龄不低于8岁）。

2024年巴黎奥运会马术场地障碍赛晋级之路

团体赛资格流程

作为2024年巴黎奥运会东道主，法国队将自动获得1个团体赛席位（1个团体赛席位包括3个个人参赛席位）。另外19个团体赛参赛席位将根据各队在2022年8月至2023赛季结束期间在特定赛事中的排名而定，具体分配原则如下：

5个席位 （15对骑手/坐骑组合）- 2022年FEI马术场地障碍世锦赛排名前五的队伍, 东道主除外。

（15对骑手/坐骑组合）- 2022年FEI马术场地障碍世锦赛排名前五的队伍, 东道主除外。 1个席位 （3对骑手/坐骑组合）- 2022年FEI马术场地障碍国家杯决赛排名最高的队伍，不包括已经晋级的队伍。

（3对骑手/坐骑组合）- 2022年FEI马术场地障碍国家杯决赛排名最高的队伍，不包括已经晋级的队伍。 3个席位 （9对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI马术场地障碍欧锦赛排名前三的奥运A组和/或B组队伍，不包括已经晋级的队伍。

（9对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI马术场地障碍欧锦赛排名前三的奥运A组和/或B组队伍，不包括已经晋级的队伍。 2个席位 （6对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI指定的奥运资格赛排名前二的奥运C组队伍，不包括已经晋级的队伍。

（6对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI指定的奥运资格赛排名前二的奥运C组队伍，不包括已经晋级的队伍。 3个席位 （9对骑手/坐骑组合）- 2023年泛美运动会排名前三的奥运D组和/或E组队伍，不包括已经晋级的队伍

（9对骑手/坐骑组合）- 2023年泛美运动会排名前三的奥运D组和/或E组队伍，不包括已经晋级的队伍 2个席位 （6对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI指定的奥运资格赛排名前二的奥运F组队伍，不包括已经晋级的队伍。

（6对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI指定的奥运资格赛排名前二的奥运F组队伍，不包括已经晋级的队伍。 2个席位 （6对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI指定的奥运资格赛排名前二的奥运G组队伍，不包括已经晋级的队伍。

（6对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI指定的奥运资格赛排名前二的奥运G组队伍，不包括已经晋级的队伍。 1个席位（3对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI马术场地障碍国家杯总决赛排名最高的队伍，不包括已经晋级的队伍。

个人赛资格流程

2024年巴黎奥运会最后15个席位将通过个人资格赛流程分配。一个NOC最多可以获得一个个人赛席位，只有未获得团体赛席位的NOC才有资格获得个人赛席位。

个人赛席位将通过以下方式分配：

14个席位（14对骑手/坐骑组合）- 将通过FEI奥运排名（通过FEI奥运组分配）和FEI奥运分组资格赛以及FEI奥运排名分配。1个席位 - 通过FEI奥运排名（按照总排名）分配。

其中的10个席位通过FEI奥运资格赛分组（FEI奥运排名）分配

以下5组当中每组FEI场地障碍赛奥运排名最高的2对骑手/坐骑组合将会各获得1个个人赛席位，5个奥运资格组分配如下：

A - 欧洲西北地区

B - 欧洲西南地区

C - 中欧和东欧/中亚地区

F - 非洲和中东地区

G - 东南亚和大洋洲地区

4个席位 - 通过FEI奥运分组资格赛和FEI奥运排名分配

在2023年泛美运动会个人总排名上排名最高的3位奥运资格赛D组和/或E组运动员每人获得1个个人赛席位，但是要确保每个NOC最多只能获得1个个人赛参赛席位。

奥运资格赛D组和E组FEI奥运会排名最高的运动员，将获得1个个人赛席位，但是要确保每个NOC最多只能获得一个个人赛参赛席位。

D组和E组涉及地区如下：

D - 北美地区

E - 中南美地区

1个席位 - 通过总排名（FEI奥运排名）分配

FEI奥运场地障碍赛排名最高的运动员所属NOC将锁定该席位，已经获得席位的NOC除外。

2024年巴黎奥运会马术场地障碍赛赛程和赛制

2024年巴黎奥运会马术场地障碍赛赛制和2020年东京奥运会相比完全相同。将会展开个人赛和团体赛两个奖牌项目的争夺。

个人赛中，75对骑手/坐骑组合（每个NOC最多1对参赛）将会参加预赛的争夺。每对组合都需要在相同的时间里设法完成布满相同障碍的赛道。如果出现障碍物掉落或者超时的情况，选手将会获得处罚分数。马术场地障碍赛中，分数越低越好。预赛排名前30位的组合晋级决赛。

决赛中，分数清零。最终，决赛获得最低分数的组合夺得金牌。

团体赛中，20支队伍参赛，每支队伍由3对组合组成。最终统计3对组合的总分，分数最低的队伍胜出。团体赛采用和个人赛相同的计分机制。预赛排名前10的队伍晋级决赛，决赛分数清零。

2024年巴黎奥运会马术比赛将于7月27日至8月6日在凡尔赛宫举行。

延伸阅读： 2024年巴黎奥运会赛程公布

2024年巴黎奥运会应该关注的马术场地障碍赛名将

2024年巴黎奥运会将是史蒂夫·古尔达特参加的个人第6届奥运会，这位40岁的瑞士骑手曾经在2012年伦敦奥运会上斩获马术场地障碍赛金牌。英国骑手本·马赫是奥运卫冕冠军，他在自己参加的2021年最后一场比赛——布拉格超级大奖赛上位居第三，该赛事也是2021年全球冠军巡回赛的最后一站赛事。亨里克·冯·爱克曼和塞尔吉奥·阿尔瓦雷斯·莫亚排名位列马赫之后分列第四和第五。

本赛季的戛纳大奖赛结束之后，克里斯蒂安·阿尔曼、彼得·德沃斯和尼尔斯·布伦西尔斯登上了全球冠军巡回赛的领奖台。阿尔曼和德沃斯已经获得过奥运会奖牌。

法国选手佩内洛普·莱普沃斯特和凯万·斯托曾经在2016年里约奥运会上赢得团体赛金牌，巴黎奥运会上东道主对于他们主场夺金寄予厚望。

在2020年东京奥运会止步预赛的安德烈·蒂姆在去年赢得了欧锦赛冠军。

2024年巴黎奥运会马术障碍赛资格赛时间表

2022年8月10日 - 14日： 2022年FEI马术场地障碍世锦赛（海宁, 丹麦）

2022年FEI马术场地障碍世锦赛（海宁, 丹麦） 2022年FEI马术场地障碍赛世锦赛开始 – 2023年12月31日： NOC争取团体席位（NOC能力证书）的资格期

NOC争取团体席位（NOC能力证书）的资格期 9月29日 - 10月2日： 2022年FEI马术场地障碍赛国家杯决赛

2022年FEI马术场地障碍赛国家杯决赛 2022年12月（具体日期待定）： FEI公布奥运排名赛事列表（和排名规则）以及2023年MER（Minimal Eligibility Requirments，译为最低资格要求）赛事列表。

FEI公布奥运排名赛事列表（和排名规则）以及2023年MER（Minimal Eligibility Requirments，译为最低资格要求）赛事列表。 2023年1月1日 - 12月31日（待定）： 排名期：FEI奥运排名 - 马术场地障碍赛

排名期：FEI奥运排名 - 马术场地障碍赛 2023年1月1日 – 2024年待定（“MER赛事截止日期”）： 运动员和坐骑满足FEI最低资格要求的时间段

运动员和坐骑满足FEI最低资格要求的时间段 2023年9月： FEI马术场地障碍欧锦赛（米兰，意大利）- FEI奥运A组、B组

FEI马术场地障碍欧锦赛（米兰，意大利）- FEI奥运A组、B组 日期待定： FEI指定的奥运资格赛（待定）- FEI奥运C组

FEI指定的奥运资格赛（待定）- FEI奥运C组 2023年10月20日 - 11月5日 : 泛美运动会（圣地亚哥，智利）- FEI奥运D组、E组

: 泛美运动会（圣地亚哥，智利）- FEI奥运D组、E组 2023年待定： FEI指定的奥运资格赛（待定）- FEI奥运F组

FEI指定的奥运资格赛（待定）- FEI奥运F组 2023年待定： 指定的奥运资格赛（待定） - FEI奥运G组

指定的奥运资格赛（待定） - FEI奥运G组 2023年待定： 2023年FEI马术场地障碍赛国家杯决赛

2023年FEI马术场地障碍赛国家杯决赛 2023年12月（日期待定）： FEI公布2024年MER赛事列表

FEI公布2024年MER赛事列表 日期待定: 三方委员会以书面形式通知获得2024年参与席位的NOC（如果需要使用参与席位的话）

三方委员会以书面形式通知获得2024年参与席位的NOC（如果需要使用参与席位的话） 日期待定 : FEI通知NOC/NF奥运席位分配情况

: FEI通知NOC/NF奥运席位分配情况 2024年日期待定 : NOC向FEI确认使用分配到的团体席位。如果在此日期之前有NOC确认退赛，或者在2023年12月31日之前为获得NOC能力证书，相关NOC将会拥有获得个人席位的机会

: NOC向FEI确认使用分配到的团体席位。如果在此日期之前有NOC确认退赛，或者在2023年12月31日之前为获得NOC能力证书，相关NOC将会拥有获得个人席位的机会 2024年（日期待定）： FEI通知NOC以下事宜：

1. 团体赛人员构成；

2. 不使用团体赛席位的NOC重新获得1个个人席位分配。

3. 个人席位和团体赛阵容的构成需根据FE场地障碍赛奥运排名。

FEI通知NOC以下事宜： 1. 团体赛人员构成； 2. 不使用团体赛席位的NOC重新获得1个个人席位分配。 3. 个人席位和团体赛阵容的构成需根据FE场地障碍赛奥运排名。 2024年（日期待定）： NOC向FEI确认使用重新分配的个人席位以及团体席位阵容

NOC向FEI确认使用重新分配的个人席位以及团体席位阵容 2024年（日期待定）： FEI重新分配未使用的席位

FEI重新分配未使用的席位 2024年（日期待定）： (“MER赛事截止日期”)： 达到最低资格要求的截止日期，FEI提名单

达到最低资格要求的截止日期，FEI提名单 MER赛事截止日期之后一天： FEI收到FEI能力证书（骑手和坐骑组合）

FEI收到FEI能力证书（骑手和坐骑组合） 2024年7月8日： 2024年巴黎奥运会报名截止日期

2024年巴黎奥运会报名截止日期 2024年7月26日 - 8月11日：2024年巴黎奥运会

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