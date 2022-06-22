通往巴黎2024之路：马术场地障碍赛奥运资格体系详解

平等是马术运动的一大原则，这项运动在奥运赛场上是独树一帜的存在，男子、女子运动员同场竞技，共同争夺奥运奖牌。
2024年巴黎奥运会马术比赛也不例外，届时将会展开盛装舞步、场地障碍赛以及三项赛的争夺。每个竞赛类型都有个人项目和团体项目之分。
场地障碍赛的比赛场面格外精彩，比赛需要骑手和坐骑在规定时间内完赛，且避免碰掉任何障碍，考验骑手和坐骑的身体素质以及技术水平。
巴黎奥组委为这项精彩赛事选定了著名的舞台——凡尔赛宫。
距离2024年巴黎奥运会开幕还有两年时间，期间运动员将携各自坐骑向奥运入场券发起冲击。
2024年巴黎奥运会马术场地障碍赛的运动员数量
2024年巴黎奥运会马术场地障碍赛包括两个竞赛项目：个人赛和团体赛。个人赛最多75名运动员参赛，每个国家和地区奥委会（以下简称：NOC）最多获得1个参赛席位。团体赛共有20支队伍参赛，每支队伍由3名运动员组成。
他们都将在凡尔赛宫向奥运奖牌发起冲击。
对于参赛骑手和马匹的年龄有严格规定。骑手的出生日期不得晚于2006年12月31日（巴黎奥运会举行时年龄不低于18岁）；坐骑的出生日期不得晚于2016年12月31日巴黎奥运会举行时年龄不低于8岁）。
2024年巴黎奥运会马术场地障碍赛晋级之路
团体赛资格流程
作为2024年巴黎奥运会东道主，法国队将自动获得1个团体赛席位（1个团体赛席位包括3个个人参赛席位）。另外19个团体赛参赛席位将根据各队在2022年8月至2023赛季结束期间在特定赛事中的排名而定，具体分配原则如下：
- 5个席位（15对骑手/坐骑组合）- 2022年FEI马术场地障碍世锦赛排名前五的队伍, 东道主除外。
- 1个席位（3对骑手/坐骑组合）- 2022年FEI马术场地障碍国家杯决赛排名最高的队伍，不包括已经晋级的队伍。
- 3个席位（9对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI马术场地障碍欧锦赛排名前三的奥运A组和/或B组队伍，不包括已经晋级的队伍。
- 2个席位（6对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI指定的奥运资格赛排名前二的奥运C组队伍，不包括已经晋级的队伍。
- 3个席位（9对骑手/坐骑组合）- 2023年泛美运动会排名前三的奥运D组和/或E组队伍，不包括已经晋级的队伍
- 2个席位（6对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI指定的奥运资格赛排名前二的奥运F组队伍，不包括已经晋级的队伍。
- 2个席位（6对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI指定的奥运资格赛排名前二的奥运G组队伍，不包括已经晋级的队伍。
- 1个席位（3对骑手/坐骑组合）- 2023年FEI马术场地障碍国家杯总决赛排名最高的队伍，不包括已经晋级的队伍。
个人赛资格流程
2024年巴黎奥运会最后15个席位将通过个人资格赛流程分配。一个NOC最多可以获得一个个人赛席位，只有未获得团体赛席位的NOC才有资格获得个人赛席位。
个人赛席位将通过以下方式分配：
14个席位（14对骑手/坐骑组合）- 将通过FEI奥运排名（通过FEI奥运组分配）和FEI奥运分组资格赛以及FEI奥运排名分配。1个席位 - 通过FEI奥运排名（按照总排名）分配。
其中的10个席位通过FEI奥运资格赛分组（FEI奥运排名）分配
以下5组当中每组FEI场地障碍赛奥运排名最高的2对骑手/坐骑组合将会各获得1个个人赛席位，5个奥运资格组分配如下：
- A - 欧洲西北地区
- B - 欧洲西南地区
- C - 中欧和东欧/中亚地区
- F - 非洲和中东地区
- G - 东南亚和大洋洲地区
4个席位 - 通过FEI奥运分组资格赛和FEI奥运排名分配
在2023年泛美运动会个人总排名上排名最高的3位奥运资格赛D组和/或E组运动员每人获得1个个人赛席位，但是要确保每个NOC最多只能获得1个个人赛参赛席位。
奥运资格赛D组和E组FEI奥运会排名最高的运动员，将获得1个个人赛席位，但是要确保每个NOC最多只能获得一个个人赛参赛席位。
D组和E组涉及地区如下：
- D - 北美地区
- E - 中南美地区
1个席位 - 通过总排名（FEI奥运排名）分配
FEI奥运场地障碍赛排名最高的运动员所属NOC将锁定该席位，已经获得席位的NOC除外。
2024年巴黎奥运会马术场地障碍赛赛程和赛制
2024年巴黎奥运会马术场地障碍赛赛制和2020年东京奥运会相比完全相同。将会展开个人赛和团体赛两个奖牌项目的争夺。
个人赛中，75对骑手/坐骑组合（每个NOC最多1对参赛）将会参加预赛的争夺。每对组合都需要在相同的时间里设法完成布满相同障碍的赛道。如果出现障碍物掉落或者超时的情况，选手将会获得处罚分数。马术场地障碍赛中，分数越低越好。预赛排名前30位的组合晋级决赛。
决赛中，分数清零。最终，决赛获得最低分数的组合夺得金牌。
团体赛中，20支队伍参赛，每支队伍由3对组合组成。最终统计3对组合的总分，分数最低的队伍胜出。团体赛采用和个人赛相同的计分机制。预赛排名前10的队伍晋级决赛，决赛分数清零。
2024年巴黎奥运会马术比赛将于7月27日至8月6日在凡尔赛宫举行。
延伸阅读： 2024年巴黎奥运会赛程公布
2024年巴黎奥运会应该关注的马术场地障碍赛名将
2024年巴黎奥运会将是史蒂夫·古尔达特参加的个人第6届奥运会，这位40岁的瑞士骑手曾经在2012年伦敦奥运会上斩获马术场地障碍赛金牌。英国骑手本·马赫是奥运卫冕冠军，他在自己参加的2021年最后一场比赛——布拉格超级大奖赛上位居第三，该赛事也是2021年全球冠军巡回赛的最后一站赛事。亨里克·冯·爱克曼和塞尔吉奥·阿尔瓦雷斯·莫亚排名位列马赫之后分列第四和第五。
本赛季的戛纳大奖赛结束之后，克里斯蒂安·阿尔曼、彼得·德沃斯和尼尔斯·布伦西尔斯登上了全球冠军巡回赛的领奖台。阿尔曼和德沃斯已经获得过奥运会奖牌。
法国选手佩内洛普·莱普沃斯特和凯万·斯托曾经在2016年里约奥运会上赢得团体赛金牌，巴黎奥运会上东道主对于他们主场夺金寄予厚望。
在2020年东京奥运会止步预赛的安德烈·蒂姆在去年赢得了欧锦赛冠军。
2024年巴黎奥运会马术障碍赛资格赛时间表
- 2022年8月10日 - 14日：2022年FEI马术场地障碍世锦赛（海宁, 丹麦）
- 2022年FEI马术场地障碍赛世锦赛开始 – 2023年12月31日：NOC争取团体席位（NOC能力证书）的资格期
- 9月29日 - 10月2日：2022年FEI马术场地障碍赛国家杯决赛
- 2022年12月（具体日期待定）：FEI公布奥运排名赛事列表（和排名规则）以及2023年MER（Minimal Eligibility Requirments，译为最低资格要求）赛事列表。
- 2023年1月1日 - 12月31日（待定）：排名期：FEI奥运排名 - 马术场地障碍赛
- 2023年1月1日 – 2024年待定（“MER赛事截止日期”）：运动员和坐骑满足FEI最低资格要求的时间段
- 2023年9月： FEI马术场地障碍欧锦赛（米兰，意大利）- FEI奥运A组、B组
- 日期待定： FEI指定的奥运资格赛（待定）- FEI奥运C组
- 2023年10月20日 - 11月5日: 泛美运动会（圣地亚哥，智利）- FEI奥运D组、E组
- 2023年待定： FEI指定的奥运资格赛（待定）- FEI奥运F组
- 2023年待定：指定的奥运资格赛（待定） - FEI奥运G组
- 2023年待定： 2023年FEI马术场地障碍赛国家杯决赛
- 2023年12月（日期待定）：FEI公布2024年MER赛事列表
- 日期待定: 三方委员会以书面形式通知获得2024年参与席位的NOC（如果需要使用参与席位的话）
- 日期待定: FEI通知NOC/NF奥运席位分配情况
- 2024年日期待定: NOC向FEI确认使用分配到的团体席位。如果在此日期之前有NOC确认退赛，或者在2023年12月31日之前为获得NOC能力证书，相关NOC将会拥有获得个人席位的机会
- 2024年（日期待定）： FEI通知NOC以下事宜：
1. 团体赛人员构成；
2. 不使用团体赛席位的NOC重新获得1个个人席位分配。
3. 个人席位和团体赛阵容的构成需根据FE场地障碍赛奥运排名。
- 2024年（日期待定）：NOC向FEI确认使用重新分配的个人席位以及团体席位阵容
- 2024年（日期待定）： FEI重新分配未使用的席位
- 2024年（日期待定）： (“MER赛事截止日期”)：达到最低资格要求的截止日期，FEI提名单
- MER赛事截止日期之后一天：FEI收到FEI能力证书（骑手和坐骑组合）
- 2024年7月8日：2024年巴黎奥运会报名截止日期
- 2024年7月26日 - 8月11日：2024年巴黎奥运会
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