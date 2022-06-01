通往巴黎2024之路：马术盛装舞步奥运资格体系详解

平等是马术运动的一大原则，这项运动在奥运赛场上是独树一帜的存在，男子、女子运动员同场竞技，共同争夺奥运奖牌。

2024年巴黎奥运会马术比赛也不例外，届时将会展开盛装舞步、场地障碍赛以及三项赛的争夺。每个竞赛类型都有个人项目和团体项目之分。

盛装舞步有“马术芭蕾”的美称，是最先进的马术比赛形式。比赛中，骑手和坐骑在音乐的伴奏中做出艺术表现动作，裁判根据表现给选手打分。

2024年巴黎奥运会上，组委会为这场马术芭蕾准备了最适合其优雅艺术风格的舞台——凡尔赛宫。

通过本文了解关于2024年巴黎奥运会马术盛装舞步参赛资格的相关信息。

2024年巴黎奥运会马术盛装舞步参赛人数

2024年巴黎奥运会马术盛装舞步设立两个奖牌项目——个人赛和团体赛

每个项目最多有60位运动员（男子/女子混合）参赛，个人项目中每个国家和地区奥委会最多可以获得1个席位，团体赛每队最多3个席位。

欲获得奥运参赛资格的骑手在年龄上须满足以下条件：出生日期不能晚于2006年12月31日（奥运会比赛期间须满18岁）、参加奥运会的坐骑出生日期不得晚于2016年12月31日（奥运会比赛期间须满8岁）。

2024年巴黎奥运会马术盛装舞步晋级之路

法国作为东道主将会锁定3个巴黎奥运会盛装舞步参赛席位。其余国家或地区奥委会（以下简称NOC）骑手和坐骑则需通过颇具挑战的资格赛体系争取通往凡尔赛宫的入场券。

团体赛参赛资格获取方法

将有来自15个NOC的骑手携坐骑参加巴黎奥运会盛装舞步团体赛的争夺。除东道主外，其余14个NOC将通过FEI奥运分组资格赛赛事争取参赛席位，获取途径及其席位数量如下：

• 1个席位（最多1对骑手/坐骑组合）：主办国

• 6个席位（最多18对骑手/坐骑组合）：2022年8月举行的2022年FEI盛装舞步世锦赛上排名最高的六支队伍，东道主除外。

• 3个席位（最多9对骑手/坐骑组合）：2023年FEI盛装舞步欧锦赛上排名前三的的FEI奥运A组和/或B组队伍，东道主和已经通过世锦赛获得资格的队伍除外。

• 1个席位（最多3对骑手/坐骑组合）：C组2023年FEI奥运资格赛中排名最高的队伍，已经获得席位的队伍除外。

• 2个席位（最多6对骑手/坐骑组合）：2023年10月26-29日举行的泛美运动会中排名前二的FEI奥运D组和/或E组队伍，已经获得席位的队伍除外。

• 1个席位（最多3对骑手/坐骑组合）：2022年FEI盛装舞步世锦赛（2022年8月6-14日）上排名最高的奥运F组队伍，通过上述途径已经获得席位的队伍除外。如果此席位未能在2022年FEI盛装舞步世锦赛上分配，该席位将分配给F组2023年FEI奥运资格赛（日期和地点待定）中排名最高的F组队伍。

• 1个席位（最多3对骑手/坐骑组合）：和上述F组原则相同，但是这里的席位分配对象是G组队伍。

个人赛参赛资格获取方法

一个NOC最多只能获得1个个人席位，而且只有未接受团体席位的NOC有资格获得个人席位。2024年巴黎奥运会个人席位总数为15席。

分配方法如下：

14个席位（14对骑手/坐骑组合）- 将通过FEI奥运排名（通过FEI奥运组分配）和FEI奥运分组资格赛以及FEI奥运排名分配。

1个席位 - 通过FEI奥运排名（按照总排名）分配。

10个席位 - 通过FEI奥运资格赛分组（FEI奥运排名）分配

以下5组当中每组FEI盛装舞步奥运排名最高的2对骑手/坐骑组合将会各获得1个个人赛席位，5个奥运资格组分配如下：

A - 欧洲西北地区

B - 欧洲西南地区

C - 中欧和东欧/中亚地区

F - 非洲和中东地区

G - 南亚和大洋洲地区

4个席位 - 通过FEI奥运分组资格赛和FEI奥运排名分配

在2023年泛美运动会个人总排名上排名最高的2位奥运资格赛D组和/或E组运动员每人获得1个个人赛席位，但是要确保每个NOC最多只能获得1个个人赛参赛席位。

奥运资格赛D组和E组FEI奥运会排名最高的2位运动员，每人获得1个个人赛席位，但是要确保每个NOC最多只能获得一个个人赛参赛席位。

D组和E组涉及地区如下：

D - 北美地区

E - 中南美地区

1个席位 - 通过总排名（FEI奥运排名）分配

1个个人席位将会以降序分配给盛装舞步FEI奥运排名最高的运动员。

2024年巴黎奥运会盛装舞步比赛赛制和赛程

2024年巴黎奥运会盛装舞步赛制和2020年东京奥运会相比没有太多变化。参赛骑手/ 坐骑组合数量同样为60对，将会展开个人赛和团体赛两个奖牌项目的争夺。

个人赛和团体赛比赛中，骑手和坐骑跟随音乐表演他们的艺术性动作，裁判根据表现打分，满分10分。优雅、完成度、流畅性是裁判的打分依据。比赛中坐骑需要以三种节奏完成比赛（慢步、快步、跑步）。此外，每对参赛组合还需完成规定动作。

得分最高的组合赢得金牌。

2024年巴黎奥运会上，马术比赛将于7月27日至8月6日举行。

2024年巴黎奥运会应该关注的马术盛装舞步运动员

在盛装舞步项目上，德国是传统强国。2020年东京奥运会上，德国队包揽个人赛和团体赛金牌。

伊萨贝尔·沃特（坐骑名为Bella Rose）是德国名将之一，2020年东京奥运会上同多洛蒂·施奈德（坐骑名为Showtime FRH）和杰西卡·沃恩·布雷多-维尔德一起斩获团体赛金牌后，她成为首位赢得7枚奥运金牌的马术运动员。

沃尔特在个人赛中还赢得了银牌，队友沃恩·布雷多夺得冠军。

在赢得银牌的过程中，沃尔特还打破了另一个纪录，生涯斩获12枚奥运奖牌的她并列为奥运马术历史上拥有奥运奖牌最多的运动员。

沃尔特打算将2024年巴黎奥运会作为自己的最后一届奥运会，届时她将年满55岁。她在2020年东京奥运会后接受DPA采访时透露了这一点，她表示巴黎奥运会将是她的“转折点”。

团体项目上，美国队和英国队分别斩获东京奥运会的银牌和铜牌。

英国选手夏洛特·杜亚尔丁是除德国选手之外最杰出的骑手，她在东京奥运会上和坐骑Gio一起赢得了个人赛和团体赛铜牌。她也成为英国拥有奥运奖牌最多的女性运动员，斩获3金1银2铜。

她已经宣布将会全力备战2024年巴黎奥运会，因此她的奥运奖牌数量有望进一步提升。

2024年巴黎奥运会马术盛装舞步晋级时间线

• 2022年8月6-14日：FEI盛装舞步世锦赛（海宁，丹麦）

• 从2022年FEI盛装舞步世锦赛至2023年12月31日：NOC争取团体席位（NOC能力证书）的资格期

• 2022年12月（具体日期待定）：FEI公布公布奥运排名赛（及排名规则）列表以及2023年MER（Minimal Eligibility Requirments，译为最低资格要求）赛事列表

• 2023年1月1日 - 2023年12月31日（待定）：资格期：FEI奥运排名 - 盛装舞步

• 2023年1月1日 - 2024年（月份待定）（“MER赛事截止日期”）：运动员和坐骑满足FEI最低资格要求的时间

• 日期待定：FEI盛装舞步欧锦赛，里森贝克，德国，FEI奥运A组B组

• 2023年日期待定：FEI奥运资格赛，FEI奥运C组

• 2023年10月20日 - 2023年11月5日：泛美运动会（圣地亚哥，智利），FEI奥运D组和E组

• 2023年（日期待定）：FEI奥运资格赛，FEI奥运F组（只有当团体席位无法通过2022年FEI盛装舞步世锦赛分配给F组NOC时举行）

• 2023年（日期待定）：FEI奥运资格赛，FEI奥运G组（只有当团体席位无法通过2022年FEI盛装舞步世锦赛分配给G组NOC时举行）

• 2023年12月（具体日期待定）：FEI公布2024年MER赛事列表

• 日期待定：三方委员会以书面形式通知获得2024年参与席位的NOC（如果需要使用参与席位的话）

• 日期待定：FEI通知NOC/NF奥运席位分配情况

• 2024年（日期待定）：NOC向FEI确认使用分配到的团体席位。如果在此日期之前有NOC确认退赛，或者在2023年12月31日之前为获得NOC能力证书，相关NOC将会拥有获得个人席位的机会

• 2024年（日期待定）： FEI通知NOC以下事宜：

1. 团体赛人员构成；

2. 不使用团体赛席位的NOC重新获得1个个人席位分配。

3. 个人席位和团体赛阵容的构成需根据FEI盛装舞步奥运排名。

• 2024年（日期待定）：NOC向FEI确认使用重新分配的个人席位以及团体席位阵容

• 2024年（日期待定）： FEI重新分配未使用的席位

• 2024年（日期待定）： (“MER赛事截止日期”)：达到最低资格要求的截止日期，FEI提名单

• MER赛事截止日期之后一天：FEI收到FEI能力证书（骑手和坐骑组合）

• 2024年7月8日：2024年巴黎奥运会报名截止日期

• 2024年7月26日 - 8月11日：2024年巴黎奥运会

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