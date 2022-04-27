通往巴黎2024之路：竞技体操奥运资格体系详解

竞技体操将是2024年巴黎奥运会赛场上最受欢迎的运动项目之一，国际体操联合会于近期公布了备受关注的巴黎奥运会晋级之路。

和2020年东京奥运会一样，将会有男子、女子各12支队伍参加奥运会团体赛的争夺，资格赛赛事将于2022年10月开启。

通过本文一起了解巴黎奥运会竞技体操晋级之路的关键信息。

2024年巴黎奥运会竞技体操参赛选手数量

将有男子、女子各96名，合计192名运动员参加2024年巴黎奥运会竞技体操比赛的争夺。比东京奥运会少4个名额。

将有男子、女子各12支队伍参加团体赛的争夺，每队由5名运动员组成。比东京奥运会团体赛每队4人多1人。

没有获得团体赛参赛资格的国家和地区奥委会代表队每队最多可以获得三个单项的参赛资格。

男子运动员将在6个奖牌项目上展开争夺，女子选手则将参与4个奖牌项目的争夺。

在2006年12月31日当天或之前出生的男子运动员（参加2024年巴黎奥运会时年满17岁）可以参加2024年巴黎奥运会竞技体操男子组比赛；在2008年12月31日当天或之前出生的女子运动员可以参加巴黎奥运会竞技体操女子组比赛。

2024年巴黎奥运会竞技体操晋级之路

作为主办国，法国代表队将自动获得男子组和女子组比赛各1个席位。男子组和女子组还将各设1个参与席位，将由国际奥委会的三方委员会决定名额归属。

其余席位须通过未来三年举办的不同国际赛事确定。

首先，在2022年10月29日至11月6日于英国利物浦举行的2022年世锦赛上，将会产生男子、女子各3个奥运团体赛参赛席位（团体赛获得奖牌的队伍）。在2023年10月1日至8日于比利时安特卫普举行的2023年世锦赛上，将会产生男子、女子剩余9个团体赛的参赛席位。

获得团体赛参赛资格的每支队伍将会获得5个个人全能参赛席位以及5个单项参赛资格。但是并非所有运动员都将参加全部项目的争夺。

2023年世锦赛预赛中未获得奥运团体赛参赛资格的国家和地区代表队当中排名前三的队伍，每队将会锁定1个个人参赛资格。

未能通过团体赛资格获得参赛席位的运动员可以通过2023年世锦赛个人全能预赛排名争取个人参赛席位，届时将有8名男子运动员和14名女子运动员锁定自己的巴黎入场券。每个代表团只能通过此途径获得1个个人全能参赛席位，已经获得团体赛资格的代表队不可通过此途径继续获得资格。这22位获得个人全能个人参赛席位的运动员还有机会参加任意单项比赛的争夺。

2023年世锦赛上还将决出各单项参赛席位的归属，首先参考世锦赛单项决赛排名，如有需要还会参考世锦赛预赛排名。除获得团体赛参赛资格的国家或地区运动员外，排名第一的合规选手将获得巴黎奥运会该项目的1个参赛资格。

2024年世界杯系列赛同样会产生每个单项2个参赛名额。

最后的席位将通过2024年各大洲锦标赛全能项目产生。排名第一的合规选手获得个人参赛资格。届时将会产生男子、女子各5个席位。

2024年巴黎奥运会竞技体操赛制和赛程

2024年巴黎奥运会竞技体操项目将会产生8枚男子金牌以及6枚女子金牌：

男子

团体赛

个人全能

自由体操

鞍马

吊环

跳马

双杠

单杠

女子

团体赛

个人全能

跳马

高低杠

平衡木

自由体操

每个项目都有预赛和决赛两个阶段组成。

竞技体操比赛将于7月25日至8月5日进行

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2024年巴黎奥运会应该关注的竞技体操明星选手

奥运4金得主西蒙·拜尔斯在2020年东京奥运会期间受困于心理问题未能完成卫冕，但是最终她依然收获1银1铜。她的法国教练塞西尔·坎奎托·兰迪通过Facebook透露西蒙·拜尔斯“正在考虑2024年巴黎奥运会”。

法国希望之星梅兰妮·代·杰苏斯·多斯·桑托斯是2019年欧锦赛全能冠军。她于今年4月飞往美国，和拜尔斯一起接受兰迪教练的指点，为2024年本土举行的奥运会做准备。

美国名将苏妮莎·李是东京奥运会女子个人全能冠军，巴黎奥运会上她也将是冠军的有力争夺者。东京奥运会高低杠冠军比利时选手尼娜·德尔瓦埃勒、平衡木冠军管晨辰同样将力争卫冕。

男子组方面，日本选手桥本大辉是东京奥运会男子个人全能冠军和单杠冠军，他将是巴黎赛场的夺冠大热。在日本赢得团体银牌的过程中，他也贡献了自己的力量。在内村航平退役后，他将扛起日本男子体操的大旗。

东京奥运会上，中国体操队收获3金3银2铜，位居奖牌榜第一位，打赢了“东京翻身仗”。其中男选手贡献了2金2银2铜。巴黎奥运会上，良好势头能否延续下去值得关注。

英国选手马克斯·惠特洛克在东京奥运会上收获个人第二枚鞍马金牌，阿尔乔姆·多尔戈皮亚特斩获男子自由体操冠军、成为首位赢得奥运会奖牌的以色列体操运动员。2年后他们的表现依然值得期待。

2024年巴黎奥运会竞技体操参赛资格时间线