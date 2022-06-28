2024年巴黎奥运会：摔跤比赛重量级介绍

摔跤是奥运会历史上历史最悠久的运动项目之一，从1896年首届现代奥运会开始就一直是奥运会正式竞赛项目。直到2000年悉尼奥运会，奥运会摔跤比赛只设男子项目。从2004年雅典奥运会开始，女子竞赛项目正式入奥。

从那时开始，奥运会女子奖牌项目的数量在逐步增加，2024年巴黎奥运会上，女子奖牌项目达到6个，而男子奖牌项目为12个。

2024年巴黎奥运会摔跤资格赛重量级设置

女子重量级

自由式摔跤50公斤级

自由式摔跤53公斤级

自由式摔跤57公斤级

自由式摔跤62公斤级

自由式摔跤68公斤级

自由式摔跤76公斤级

男子重量级

古典式摔跤60公斤级

古典式摔跤67公斤级

古典式摔跤77公斤级

古典式摔跤87公斤级

古典式摔跤97公斤级

古典式摔跤130公斤级

自由式摔跤57公斤级

自由式摔跤65公斤级

自由式摔跤74公斤级

自由式摔跤86公斤级

自由式摔跤97公斤级

自由式摔跤125公斤级

2020年东京奥运会摔跤比赛回顾

女子组比赛中，日本摔跤手在主场成为主导力量。斩获6个项目中的4枚金牌。川井友香子和川井梨纱子 姐妹时隔24小时相继登上了最高领奖台。

女子摔跤另外一个高光时刻出自68公斤级：布莱辛·奥布鲁杜杜成为首位闯进奥运会摔跤决赛的尼日利亚运动员，美国选手塔米拉·门萨成为首位夺得奥运会摔跤冠军的黑人女子运动员。

男子比赛中同样见证了历史性时刻：自由式摔跤86公斤级铜牌赛中，迈尔斯·纳泽姆·阿明击败2019年银牌得主、印度名将迪帕克·普尼亚，为圣马力诺首夺奥运摔跤奖牌。

该级别决赛同样精彩纷呈，绰号“魔术师”的美国选手大卫·泰勒经过一场鏖战，最终击败伊朗选手哈桑·亚兹达尼夺冠。这场失利对于亚兹达尼而言是无疑是一个沉重的打击，赛前他满怀信心，期待着成为伊朗历史上的首位奥运两金得主。东京奥运会结束2个月后，亚兹达尼在2021年世锦赛上完成复仇，击败泰勒摘得冠军。

男子自由式摔跤75公斤级半决赛中见证了一场惊天大逆转：印度选手拉维·库马尔2-9落后哈萨克斯坦名将努里斯拉姆·萨纳耶夫的情况下最终以双肩着地终结对手夺得冠军。他也成为奥运摔跤历史上第二位闯进决赛的印度摔跤手。

男子自由式摔跤125公斤级决赛中，美国选手盖博·斯蒂夫森同样上演逆转好戏，在比赛还剩最后10秒的时候，他还以5-8落后于格鲁吉亚选手格诺·佩特里亚什维利。这位21岁的美国小将此后两次摔倒对手，10-8获胜。2020年东京奥运会后，斯蒂夫森于2021年9月和WWE签了长约。

老将方面，38岁的古巴名将米哈因·洛佩斯·努内斯成为奥运摔跤历史上第二位斩获4枚金牌的摔跤手。