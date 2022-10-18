巴黎2024志愿者项目：时间线和申请流程公布

“面孔、灵魂、心灵、微笑，这些就是志愿者给奥运会带来的宝贵财富！”巴黎2024奥组委主席托尼·埃斯唐盖在形容奥运会和残奥会志愿者的重要性时如是说。

还有不到2年的时间，来自世界各地的超过45000名志愿者将会在法国首都聚首，在巴黎举办世界规模最盛大的综合性体育赛事过程中扮演极为重要的角色。为数百万观众、15000名运动员以及20000名媒体工作人员提供支援和帮助。

巴黎奥运会志愿者申请平台将于2023年3月开启。

“没有志愿者的话，奥运会会变味。正是因为志愿者的付出、热情和活力，奥运会才能给我们留下难忘的记忆，不仅局限在体育运动层面，在人类社会层面同样如此。让我们团结在一起，举办一届独一无二的奥运会。”

通过本文了解关于2024年巴黎奥运会志愿者项目您需要了解的一切。此外，还有一些往届奥运会志愿者和我们分享他们的亲身体会。

“直到今天我还在穿当年的志愿者制服，人们看到我穿这身衣服的时候都会感到很兴奋，会过来跟我询问一些关于奥运会的经历。志愿者的经历太丰富多彩了，可以认识新朋友，学习体育大赛如何筹办，如何克服各方面的不同。能够成为奥运大家庭的一份子，我感到非常自豪” - 佩德罗·坎帕尼，2016年里约奥运会志愿者

巴黎奥运会志愿者申请时间线

现在 ：在申请流程开启之前提前了解所有志愿者项目信息，可以访问以下网址：https://www.paris2024.org/en/volunteers/

：在申请流程开启之前提前了解所有志愿者项目信息，可以访问以下网址：https://www.paris2024.org/en/volunteers/ 2023年1月 ：招募活动在法国和海外同时开启。

：招募活动在法国和海外同时开启。 2023年2月1日 ：志愿者平台面向公众开放，申请流程开启。

：志愿者平台面向公众开放，申请流程开启。 2023年，具体日期待定 ：申请期结束

：申请期结束 从2023年9月开始：申请人将会收到通知了解自己最终是否入选志愿者计划。

乔·古恩斯顿（左二）在2012年伦敦奥运会开幕式上以志愿者身份参与了舞蹈节目的演出

“2012年伦敦奥运会开幕式上，像我们这样的志愿者演员有大概1万人左右。当时尽管外界对于开幕式非常好奇，但是最终没有任何表演细节提前泄露，国家重要的报刊上看不到关于伦敦奥运会开幕式的任何剧透报道。现在想起这件事我依然会笑。最终世界上有超过9亿人观看开幕式直播，包括女王在内的80000人在现场观看了一场盛大的演出。” - 乔·古恩斯顿，2012年伦敦奥运会志愿者

如何申请成为巴黎奥运会志愿者？

从2023年3月开始，申请人需要前往志愿者平台，确认自己符合成为志愿者的要求，提供包括年龄、掌握的语言、档期等信息。

申请人还需要回答关于身份、申请动机、掌握技能以及志愿者服务地点倾向等信息，同时还需阅读、理解、接受《奥运会和残奥会志愿者章程》。

“那份经历对我来说是非常特别的一次经历，那15天发生的事情令人印象深刻，每次回想起当年的记忆，我都会觉得心跳加速。当时我们和来自西班牙和加泰罗尼亚地区之外的人建立了联系。我永远不会忘记残疾人运动员在经历失望时刻仍然保持喜悦的那种状态，对所有人来说，那都是非常有意思的经历。当时那种心情简直了！” - 热诺维瓦·索里亚，1992 年巴塞罗那奥运会志愿者

巴黎奥运会志愿者工作地点

奥运志愿者服务遍及40个奥运场馆，包括巴黎核心区、巴黎市、马赛、里尔、尼斯、里昂、圣埃蒂安、南特、波尔多、沙托鲁和大溪地的奥运比赛场馆。志愿者还将参与到其它奥运会关键场地的服务当中，比如媒体中心、运动员村、训练设施、火车站、机场等。

“在奥运会上做志愿者对我而言是最伟大的经历之一。以局内人的身份观看奥运会、成为一名幕后工作者，让我可以仔细观察奥运会是如何组织、筹备的 " - 塔西亚内·卡佩拉里，2016 年里约奥运会志愿者

成为2024年巴黎奥运会和残奥会志愿者需符合的要求

志愿者在2024年1月1日前须年满18岁，至少会说法语或英语。志愿者服务期至少为10天，将在2024年7月至9月期间提供志愿者服务。

世界上任何一个国家和地区的公民都可以成为巴黎奥运会志愿者。

2020年东京奥运会志愿者合影 照片出自： Kitagawa Yuki

“通过志愿工作，我结识了很多新朋友，获得了宝贵的经验。 我在皮划艇静水赛场做志愿者，我们与运动员和教练的距离非常近。我永远不会忘记我与他们的所有交流、和其他热情如火的工作人员一起度过的时光以及与赛场每个人一起在烈日和暴雨下共度的时光。 对于这些经历，我心存感激。谢谢！“ - 北川由季，2020年东京奥运会志愿者。

2024年巴黎奥运会志愿者工作内容

志愿者工作分为三大类

第一类工作专注于为包括观众、运动员、体育代表、记者等奥运会参与者提供高质量的赛会体验。工作期间，志愿者将为赛会参与者提供欢迎、指导、通知、交通和协助服务。

第二类工作专注于运动表现。这些志愿者负责在比赛区为运动员提供帮助，帮助他们安装起跑器、帮助游泳运动员照看个人物品，或者棒球球类项目选手捡球等等。他们还将协助完成诸如计时和统计测量等工作，并为运动员村和比赛/训练区的医务人员提供支持。

第三类工作专注于赛事组织工作，工作任务可能涉及协助赛会注册认证服务（Accreditation）或设备的发放和安装等。

“与我的国家和运动员共度那些时光让我感觉自己就像是成为了历史的一部分” - 蒂亚戈·德·索萨，2016 年里约奥运会志愿者

关于2024年巴黎奥运会

2024年巴黎奥运会将于2024年7月26日至8月11日举行，2024年巴黎残奥会将于2024年8月28日至9月8日举行。届时预计将有约15000名运动员参赛。

成百上千万名观众将会前往40多个比赛点现场观看精彩赛事的争夺。

2016年里约奥运会志愿者克里斯蒂娜·多明吉妮 照片出自： Cristina Dominghini