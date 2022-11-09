2024年巴黎奥运会：跆拳道完整赛程

2024年巴黎奥运会跆拳道比赛将在2024年8月7日至8月10日在大皇宫进行。跆拳道比赛将会产生男子、女子各4个竞赛项目的奖牌获得者。

通过本文了解2024年巴黎奥运会跆拳道比赛详细赛程。

2024年巴黎奥运会跆拳道赛程

（所有时间均为巴黎当地时间）

8月7日，星期三

开始时间：09:00/结束时间：12:30

女子-49公斤级 / 男子-58公斤级预赛

开始时间：14:30/结束时间：17:30

女子-49公斤级 / 男子-58公斤级四分之一决赛和半决赛

开始时间：19:30/结束时间：23:00

女子-49公斤级 / 男子-58公斤级复活赛

女子-49公斤级 / 男子-58公斤级铜牌赛🥉

女子-49公斤级金牌赛🏅️🥈

男子-58公斤级金牌赛🏅️🥈

8月8日，星期四

开始时间：09:00/结束时间：12:30

男子-68公斤级 / 女子-57公斤级预赛

开始时间：14:30/结束时间：17:30

男子-68公斤级 / 女子-57公斤级四分之一决赛和半决赛

开始时间：19:30/结束时间：23:00

男子-68公斤级 / 女子-57公斤级复活赛

男子-68公斤级 / 女子-57公斤级铜牌赛🥉

男子-68公斤级金牌赛🏅️🥈

女子-57公斤级金牌赛🏅️🥈

8月9日，星期五

开始时间：09:00/结束时间：12:30

女子-67公斤级 / 男子-80公斤级预赛

开始时间：14:30/结束时间：17:30

女子-67公斤级 / 男子-80公斤级四分之一决赛和半决赛

开始时间：19:30/结束时间：23:00

女子-67公斤级 / 男子-80公斤级复活赛

女子-67公斤级 / 男子-80公斤级铜牌赛🥉

女子-67公斤级金牌赛🏅️🥈

男子-80公斤级金牌赛🏅️🥈

8月10日，星期六

开始时间：09:00/结束时间：12:30

男子+80公斤级 / 女子+67公斤级预赛

开始时间：14:30/结束时间：17:30

男子+80公斤级 / 女子+67公斤级四分之一决赛和半决赛

开始时间：19:30/结束时间：23:00