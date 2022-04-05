巴黎2024奥组委和“Terre de Jeux 2024”大使馆将在体育促进发展与和平国际日举办24小时全球运动接力活动

2022年4月6日，巴黎2024奥组委和法国外交部将在全球举办24小时运动接力活动，这项活动将穿越各大洲和各个时区。届时我们将会看到来自世界各地的体育界人士和公众一起参与到30项不同的体育运动当中。预计将有来自40个国家和地区的约8000名参与者参与其中。

体育促进发展与和平国际日（每年4月6日）旨在庆祝体育在应对人类面临的主要挑战：团结、包容、社会凝聚力、教育和医疗保健方面所做出的重要贡献。而24小时运动接力活动，也将在这一特殊的日子开启。

本次接力覆盖距离达到22000公里，带有“Terre de Jeux 2024”（译为2024赛场）标签的地区将承办一个小时的体育活动。每场活动结束后，接力棒将会传递到下一个时区的法国大使馆或者法国海外领土，以此类推，直到最终24小时接力完成。

在包括健全人和残疾人在内的参与者当中，将有40名体育界明星，他们当中包括在东京奥运会上获得金牌的厄瓜多尔举重运动员内西·达约梅斯，以及参加了至少六届奥运会、并在2000年悉尼奥运会上获得金牌的莫桑比克800米田径运动员——玛丽亚·穆托拉。

厄瓜多尔女子举重运动员内西·达约梅斯在2020年东京奥运会上赢得金牌 照片出自： 2021 Getty Images

通过体育的力量让世界团结在一起

巴黎2024奥组委主席托尼·埃斯坦盖谈到了此次接力活动的重要性，这次接力将展示体育将人们团结在一起的凝聚力。

“体育让我们有机会一起工作、分享东西、突破自己的极限、并在此过程中一起变得更好。

“4月6日，参与到接力活动当中的每一个大使馆和每一个地区都将助力打造一个围绕体育而生的欢乐、友爱、团结的时刻。

“通过这一具有开创性意义的活动以及各地法国大使馆付出的工作，我们正在践行巴黎2024吸引更多人参与的信号，而此次活动也将在全世界范围内转播。这就是打造“Terre de Jeux 2024”标签的目的：通过奥运会和体育独一无二的推动力将人们和地区团结起来。”

法国驻利比亚大使馆是参与此次接力活动的大使馆之一，几个月前，该使馆还不存在。

在加纳，法国驻该国大使将迎来2020年东京奥运会拳击羽量级铜牌得主塞缪尔·塔基。

法国驻巴西大使馆将在巴西利亚的巴拉那湖举办皮划艇比赛。圭亚那将举办一场面向健全运动员和残疾人运动员的接力赛，他们将参加赛跑、轮椅赛和山地自行车赛的争夺。

法国驻乌干达大使馆正在组织一场比赛，来为当地一个非政府组织筹集资金。该组织利用体育来拯救面临暴力、犯罪和吸毒风险的年轻人。

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