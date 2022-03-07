残奥冰球:美国瞄准四连冠，中国奇迹崛起

冰球飞舞，音乐响起，球网摇晃，体育场震动。中国队在冬残奥会冰球比赛的首次亮相就像一场梦。

当地时间周六（3月5日）中国队以7-0战胜斯洛伐克，让北京主场的观众大呼过瘾，他们为他们的冰球英雄申翼风欢呼，他打进了四个球—不愧是 "小旋风 “，观众们说。

中国队的第二场比赛同样令人印象深刻，他们在周日以5比2击败了捷克队，晋级四分之一决赛，23岁的申翼风在第两场比赛中打进了他的第五个球。

让中国队的崛起更加引人注目的是，这支球队在2016年才刚刚成立。那么，他们是如何如此迅速地走到今天的呢？

"我们有非常好的教练团队，"沈祥福继续说。"我们是一个亲密的团队，也是一个年轻的团队，我们非常自信。我们之所以进步得这么快，是因为我们非常勤奋。"

中国队将在周二进行B组的最后一场比赛，对手是仍在寻求季后赛席位的意大利队。

目前的夺冠大热当然是三届卫冕冠军美国队和他们的明星球员德克兰·法默，在实力强劲的A组中两战全胜，顺利进入半决赛。

美国队在他们的首场比赛中以5-0击溃了老对手加拿大队，然后杰克·华莱士的帽子戏法使他们在周日以9-1的比分击败了韩国队。

中国残奥冰球队

每位残疾人冰球运动员背后都有故事，申翼风在2005年卷入一场火车事故，后来双腿被截肢，他22岁的队友王志东—在北京已经有4次助攻--7岁时因高压电事故受了伤。

今年36岁的队长崔玉涛以前是一名残疾人自行车运动员，当中国赢得北京奥运会的主办权时，他开始参与冰球运动。

他对IPC说：”残疾人冰球吸引我的是它团结的力量，合作与激情，这是最重要的。

于静是东道主冰球队18人阵容中唯一的女性，使她成为参加冬季残奥会的第三位女性残疾人冰球运动员。

在她之前，1994年利勒哈默尔冬奥会上挪威的布里特·米亚松·奥伊恩和2018年平昌冬奥会上的莱娜·施罗德是最早参加冬奥会的两位女运动员。

虽然中国队在周二比赛的成绩对于晋级与否影响不大，但意大利队需要一场胜利来确保在四分之一决赛中的位置。而在周日戏剧性地战胜了斯洛伐克队之后，他们也信心十足。

比赛将在北京时间16:35开始。

“情绪很复杂，”意大利球员马克里在战胜斯洛伐克后，以及与中国队比赛前一天告诉Olympics.com说：

"我们挥洒了汗水，太难了，我依然在为我的队友们感到非常、非常自豪，因为他们非常了不起。"

现在，意大利队将要面对的是一支不败的中国队，他们在两场比赛中打进了12个球，并且将会是主场作战。

"我不害怕在成千上万的人面前与主队比赛，"马克里说，他是参加过2014年索契和2018年平昌冬残奥会的老将。

"我希望明天会有一个真正的残奥会氛围，我对此感到非常兴奋。"

美国宣告霸主地位

与此同时，卫冕冠军美国队的开局也令人振奋，以5-0的比分击败了宿敌加拿大队，然后又以9-1大胜韩国队，顺利晋级。

德克兰·法默在四年前的2018年平昌冬残奥会上在金牌赛的加时赛中打进了决胜进球，在北京，他继续在同一个位置上发光发热。在对加拿大的比赛中，他再次拿下一个进球和三次主攻，24岁的法默已经成为了美国队历史上进球数最多的残奥会选手，他也获得了来自对手的敬意。

“他是一个优秀的球员”，加拿大队队长泰勒·麦克格雷格在A组的首场比赛后说。

“他有很高的冰球智商，似乎总是在网周围。他是一个我们必须瞄准并封锁他的人，[但]我们今天没有能够做到这一点。"

法默的队友们也并不那么惊讶。

“他不需要说很多，他可以直接做，我们其他人就在后面，跟着做，"美国队教练大卫·霍夫说。

"他以这种方式成功对我们非常重要。看上去非常有趣，特别是当你和他穿着同样颜色的队服时。"

在击溃韩国队的比赛中，法默又为自己的成绩簿增加了5分—2个进球和3次助攻，杰克·华莱士也上演了帽子戏法。

埃文·尼古拉斯是美国队名单上最年轻的球员，只有17岁，他的残奥会首秀值得纪念，他有三次助攻，而队长乔什·保罗斯也有同样好的表现。

华莱士说："拥有一支拥有这么多优秀球员的球队，能与这支队伍比赛是一种荣幸。

"必须要有无私的精神，愿意放弃你的一些上场时间，以确保每个人都能得到尽可能多的上场时间，这支球队的每个人都已经接受了这一点。"