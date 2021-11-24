双人滑与冰舞有何区别？

对于很多观众来说，花样滑冰中的双人滑和冰舞项目看起来似乎很像，但如果你仔细观察就会发现他们在几方面都有明显的区别。

冰舞是1976年因斯布鲁克冬奥会的新增项目，而双人滑（包括男女单人滑）自1908年就是冬奥项目。最初，双人滑只是在冰面上的舞蹈，但随着时间的推移，这个项目变成了更具“杂技性”的项目。

两项运动的区别

服装

首先，值得注意的是，这两项运动中都有不同名称的两项比赛。在双人滑项目中，有短节目和自由滑的比赛，舞冰则包括韵律舞和自由舞。

乍一看，似乎无法分辨是哪个项目的选手在比赛，是双人滑还是冰舞？因为他们看起来都一样。以前，冰舞的规则规定女运动员必须穿裙子，这是一个很明显的区别；而双人滑则可以穿裤装。但现在的规则已经改变，冰舞女子运动员也可以穿裤子。

2016年，俄罗斯男女冰舞运动员在比赛中均穿裤装登场 照片出自： 2016 Getty Images

技术动作

两个项目最明显的区别，是冰舞运动员几乎不跳跃，这是花样滑冰中唯一一个不允许跳跃的项目（单次跳跃除外）。抛跳、高位托举、扭转等杂技性的动作都是被禁止的。除此之外，冰舞比赛中的两个运动员不会分开滑行太久，他们之间的距离不会超过两个手臂的长度；而在双人滑中，运动员可以在一段距离内完成许多动作。

冰舞的技术动作包括旋转、托举（直线托举、曲线托举）、舞步、捻转等舞蹈元素。

双人滑的技术动作更有难度，包括扭转式托举（男子运动员将搭档举过头顶并将其抛向空中；女子运动员在腰部被抓住之前要完成最多三次旋转）、双人举重、抛跳（伴侣协助跳跃，女运动员跳跃时被搭档抛向空中，并在没有搭档协助的情况下落地）、跳跃、螺旋线和旋转。

双人滑中的抛跳动作 照片出自： 2018 Getty Images

荣誉最多的运动员

加拿大人泰莎·沃尔图和斯科特·莫尔分别是2010年和2018年冬奥会冠军（2018年冬季奥运冰舞冠军，2014年冬奥团体比赛亚军）和2014年冬奥冰舞银牌得主。

前苏联运动员艾琳娜·罗德妮娜是唯一一位获得了三枚冬奥金牌的双人滑运动员（分别是1972年与阿列克谢·乌拉诺夫搭档，1976年和1980年与亚历山大·扎伊采夫搭档）

配乐

仅仅在12年前，在2010年温哥华冬奥会上，冰舞与其他花样滑冰项目有一个不同——冰舞要出场三次，而不是两次。冰舞运动员需要表演规定舞、原创舞和自由舞，而不是短节目和自由滑。2010-2011赛季冰舞引入新规则，比赛变为两部分：短节目（现更名为韵律舞）和自由舞。关于韵律舞，国际滑联会为每赛季确定特定主题，2022年北京冬奥会的主题是布鲁斯和街舞。

因此，参加规定舞（图案舞）的运动员需要精准展示本赛季的指定舞蹈类型、符合国际滑联要求的舞步顺序和旋转。韵律舞的音乐由团队选择，但必须符合指定的主题、节奏和拍子。

而双人滑的不同就是他们可以在两项比赛中自己选择任何音乐配合演出。

参赛人数

有一种观点认为冰舞比双人滑冰容易，所以世锦赛上的冰舞运动员通常会更多。例如，在2021年，32对组合参加了冰上舞蹈，24对组合参加了双人滑。2019年，两项运动员对比为27比19。

参加冬奥会的运动员有所限制，2022年北京冬奥会上，只有19对组合可以参加双人滑比赛，冰舞组合则有23对。