奥尤娜·乌兰奇梅格：寻找新生的美国轮椅冰壶运动员

“我告诉人们，这里是我重获重生的国家，”美国轮椅冰壶队的奥尤纳·乌兰奇梅格说。

"因为这次事故让我在美国有了新的生活，有了新的道路。能够在这个水平上代表一个国家，这是一件令人难以置信的事情，也是让我感到谦卑的事情。"

乌兰奇梅格是在北京2022年冬季残奥会上接受Olympic.com的采访的。

20年前，一次从蒙古到美国的旅行，让她的生活从此改变。

"就在我抵达美国的一周后，我遭遇了一场车祸，我的脊髓受伤，从腰部以下瘫痪了。我这辈子都离不开轮椅了。"

"当这种事情发生时，你会感到沮丧，你对你的生活或未来失去希望。而当你看不到你未来任何的希望时，就很难活下去。

"所以我在受伤后就处于这个阶段，有几次我考虑过自杀和类似的事情，认为我的生活已经结束了。"

"我的两个孩子都感到非常自豪"

乌兰奇梅格的孩子们正自豪地看着妈妈代表美国参加2022年北京冬残奥会，尽管她在六年前才开始学习冰壶运动。

“我的儿子昨天刚刚和他的同事一起观看了美国对挪威的比赛，和他的同事一起。他们对着屏幕大喊大叫，因为这是一场相当激烈的比赛。

"他们两个都为我感到非常骄傲。有一件事是，作为母亲，我想给我的孩子树立一个榜样。有一个目标意味着什么，以及追求你的目标和完成这个目标需要什么。

"所以我希望我的孩子们能看到我正在朝这个目标前进，实现这个目标，然后接受这个事实。然后不管他们有什么人生目标，他们也会做同样的事情，去追求他们想要的东西，坚持下去，完成这些目标。”

冬残奥会与一次早午餐的机缘

那么，轮椅冰壶运动是如何进入她的生活的呢？

“直到六年前，我对冰壶运动真的一无所知，所以我唯一听到或看到冰壶运动就在电视上的奥运报道。

"你知道，你打开电视，看到有的人在滑动石头，有人看起来在清洗石头，我不知道那是什么。

"实际上，我有一个朋友是双城地区的冰壶俱乐部成员，所以他谈到了冰壶，但我并没有真正注意，然后那个朋友有一天给我打电话，说他有一个惊喜给我，他希望我去见一些人。

"所以我就出现了，因为他说我们可以吃午饭或早午餐，我说，好的，我们去吃吧！"。

"所以无论如何，这就是我的惊喜，这让我认识了国家队，然后是球队的教练，当时他们正在明尼苏达州的布莱恩举办训练营，就在六年前。

"实际上，在那之前我从未想过要成为一名运动员。我真的只是过着正常的生活，只是全职工作，担心我的账单，确保我的孩子没有麻烦......非常普通的生活。

"这是一个很棒的惊喜，我想，从那一刻起，它改变了我的生活。"

"对我来说，这仍然显得不真实"

几年后，奥尤纳坐上了前往冬残奥会的飞机。

“这在某种程度上几乎是不真实的，比如我真的在这里，比如我被所有这些伟大的运动员所包围，不仅仅是我的团队。

"所以所有其他运动员，比如多次参加冬残奥会的运动员，然后是在运动生涯中取得如此多成就的人，对，比如几块金牌和银牌等等。

“冰球和北欧两项，以及高山滑雪，所有这些运动员，都令人难以置信的。比如，我实际上坐在这群人中间。这太不真实了，你知道吗？

"我的意思是，我是一个行政助理，坐在办公室里，只是帮助其他人，所以实际上从来没有想象过自己被称为运动员，真正的代表一个国家。

"这......对我来说仍然有点不真实，是的，这很疯狂...... 我不知道我在以前的生活中做了什么，会有这样的回报，我一定是拯救了国家，才能得到这样一个机会！”

"为我所取得的成就感到骄傲"

"我真的不是特别喜欢竞争的人，但我确实喜欢做到最好，"她继续说。

"但我也是一个完美主义者，当我做某件事时，我想把它做得完美，所以也许这就是为什么冰壶在某种程度上适合我的个性。

“当你在训练时，你想把那个动作做得完美，对吗？所以我想基本上你是在和自己竞争。因此，至少对我来说，我是在与自己竞争，我有点想打败昨天的自己。

"我想变得越来越好。我猜这有点像强迫症患者的做法。所以我猜有一点强迫症的倾向，你有时会迷恋让事情变得完美。

"所以我想这就是为什么我真的很努力地训练，我只是想完善我需要的技能。"

乌兰奇梅格的目标是在北京冬残奥会上为美国队赢得首枚冰壶奖牌，书写美国队冬残奥会历史新的一页，但即使她没有实现这一目标，她也知道自己已经走过了很长的路。

"所以，是的，即使我们回去时没有任何奖牌，我仍然会对我到目前为止所取得的成就和我在这里的经历感到非常自豪。"

她已经把目光投向了2026年意大利冬季残奥会，届时轮椅混合双打将首次亮相。

奥尤娜·乌兰奇梅格的旅程才刚刚开始。