北京冬奥1个月倒计时：奥运对运动员意味着什么？

随着北京冬奥的临近，让我们一起了解一下，奥运盛会对全世界的运动员意味着什么。Olympics.com找到了不同项目的运动员，为什么奥运在他们心中如此特别，一起来聆听。

米凯拉·席弗琳 (美国)，高山滑雪

米凱拉·席弗琳18岁时成为2014年索契冬奥运会上最年轻的回转冠军。此后，她参加了2018年平昌冬奥，并获得了两枚奖牌。

这位美国高山滑雪运动员表达了胜利的重要性，而且认为运动员在比赛中有时会遭遇不好的经历。她将奥运视为一次通过体育将全世界团结在一起的机会。

“这实际上不是奥运会的目的，尽管它是比赛，我们会谈到奖牌。但它有完全不同的一面，我认为这更重要。这就是团结，我们真正把世界团结在一起，通过体育感受到某种同志情谊，它是强有力的。”

——席弗琳在接受Olympics.com专访时说

米凯拉·席弗琳 照片出自： 2021 Getty Images

车俊焕(韩国), 花样滑冰

运动员不仅为自己而战，还希望激励祖国的下一代。车俊焕是继金妍儿之后第二位在大奖赛上登上领奖台的韩国花样滑冰选手。在2021大奖赛系列赛NHK奖杯获得铜牌后，布莱恩·奥瑟执教的车俊焕希望继续增加韩国的奖牌总数。

“当我参加2018年冬奥会时，我就非常清楚奥运会的经验有多么宝贵。我真的希望有更多的韩国滑冰运动员能像我一样在奥运会上收获这些经验，所以我尽了最大的努力，来争取更多的男子单人滑的名额。”

——车俊焕在2021年世锦赛上名列第十，首次赢得了男子单人比赛中的两个名额，他在接受韩国媒体采访时说。

卢卡斯·布拉滕 (挪威), 高山滑雪

奥运选手拥有不同的野心，他们用不同的方式去实现自己的目标。有些将自己的目标深藏有心底，而有些则将目标展现给全世界。卢卡斯·布拉滕敢于分享他的目标，他毫不掩饰争夺前三的目标。

这位21岁的挪威人在上赛季世界杯揭幕战苏尔登站的比赛中第一次获得胜利，但在赛季末膝盖严重受伤。克服了这些困难，他已经从伤病中完全康复，并将目光投向了奥运奖牌。

“你不是为了进入前15、前10、或前5名而参加比赛的。你知道，要为进入前三而战，否则就什么都不是。所以这就是我的目标。”

——卢卡斯·布拉滕在接受Olympics.com专访时说

千禧一代的滑雪新秀卢卡斯·布拉森 照片出自： 2020 Getty Images

肖恩·怀特（美国），滑雪板

对于三届奥运冠军肖恩·怀特来说，他有望在北京冬奥会上实现他第五次的奥运征程。这位美国U型场地技巧传奇人物曾考虑在2020年东京奥运会上参加滑板比赛，但后来还是决定专注于冬季运动。如果他获得参赛资格，这位35岁的选手将是代表美国参加冬奥U型场地项目年龄最大的运动员。

“这太令人兴奋了，我简直不敢相信我现在所做的一切。这会是我的最后一届奥运吗？我总是说也许吧，因为这就是我的感觉，但随着时间的推移，我感觉很好，充满动力、充满兴奋之情，然后就爆发了……我将参加下一届奥运。”

——肖恩·怀特在奥林匹克频道播客中说

玛雅·克罗米科（ROC），花样滑冰

ROC女子花样滑冰的奥运名额竞争异常激烈，最终名单将在年底公布。意大利大奖赛银牌得主玛雅·克罗米科无疑是最有竞争力的对手。

“我承认，我确实梦想参加北京冬奥。所有运动员都梦想能去北京，这是体育界的最高奖项，谁没有这个梦想呢？当然，这是一个现实（我可以去参加奥运会），但当我一想到这……我就开始失去理智，因为这太酷了！”

——玛雅在接受Olympics.com专访时说

玛雅在2021年俄罗斯索契的比赛中 照片出自： 2021 Olympic Channel

徐梦桃（中国），自由式滑雪空中技巧

2022年北京冬奥会将是31岁的徐梦桃第4次征战冬奥，2018年在平昌，她带着世界排名第1、索契冬奥银牌得主的光环参赛，却无缘最后的决赛。北京冬奥临近，徐梦桃希望在家门口夺冠，为自己的职业生涯划上圆满的句号。

“希望把最好的表现展现在北京冬奥会的赛场上，然后以自己最完美的动作，绽放在北京冬奥会！三届冬奥会我都是那个‘拼’金牌的姑娘，为祖国拼金牌是使命也是荣誉！付出再多汗水泪水都值得，没有放豪言，只有出征的决心！不想退役，梦想依然在，不甘心也不放弃。”

——徐梦桃在个人社交媒体上说

徐梦桃曾收获冬奥银牌 照片出自： Getty Images

小平奈绪 (日本), 速度滑冰

日本速滑运动员小平奈绪和已经退役的韩国两枚奥运金牌得主李相花有着亲密的友谊。在2018年平昌冬奥会上，小平奈绪在500米比赛中击败了主场作战李相花。赛后，小平奈绪搂着获得 亚军的李相花，给予她安慰。

“我认为，体育是一种不需要语言的交流。不同国籍运动员之间竞争和相互提高激励着许多人。我们相互竞争，但了解彼此的文化和语言至关重要，这使体育运动更有趣。”

——小平奈绪在2018年平昌冬奥会上赢得奖牌后的新闻发布会上说