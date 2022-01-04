倒计时一个月：平昌冬奥会无缘奖台，北京冬奥会卷土重来

近在咫尺，但却无缘奥运领奖台的经历对于运动员而言是最苦涩的经历之一。Olympics.com为您介绍五位2018年平昌冬奥会无缘领奖台，但是四年后已经成长为2022年北京冬奥会夺冠热门选手的运动员。

乔伊·曼迪亚

美国

美国人曼迪亚在转项速度滑冰之前是一位成名已久的直排轮滑传奇名将。24岁时，他就已经在轮滑世锦赛上斩获28枚金牌。由于轮滑非奥运竞赛项目，因此他最终做出决定，转战速度滑冰赛场。在速滑项目上，曼迪亚不断证明着自己的实力。2017年他夺得了集体出发冠军，平昌冬奥会上他获得了男子1000米的参赛资格，最终位居第四。

2018年平昌冬奥会后，曼迪亚两次赢得世锦赛集体出发冠军。其中第二枚金牌是在确诊新冠一个半月后夺得的。北京冬奥会期间，曼迪亚将会度过自己36岁的生日，对他而言没有什么是比一枚冬奥会奖牌更加宝贵的礼物了。

蒂娜·赫尔曼

德国

蒂娜·赫尔曼是以三届世锦赛冠军兼世界杯排名第2的身份参加2018年平昌冬奥会钢架雪车比赛的。但是最终三次滑行过后，她排名仅第5，以0.08秒劣势落后于铜牌获得者劳拉·迪斯。

北京冬奥会周期内，赫尔曼在自己的履历上又加入了四个世锦赛冠军。目前29岁的德国人是女子钢架雪车届荣誉最多的运动员之一，她距离跻身历史最佳选手行列只差一枚冬奥会奖牌。

帕维尔·克罗托夫

ROC

自由式滑雪空中技巧名将帕维尔·克罗托夫在2011年和同胞伊利亚·布罗夫一起完成世界杯首秀。两人在同一所体校训练，整个运动生涯当中，二人始终陪伴在彼此左右。2018年平昌冬奥会上，二人的名次再次“肩并肩”，布罗夫收获银牌，克罗托夫位居第4。

帕维尔·克罗托夫 照片出自： 2018 Getty Images

2022年冬奥会上，克罗托夫有机会和布罗夫一起登上领奖台，但是此布罗夫是曾经和他并肩战斗的伊利亚·布罗夫的弟弟——马克西姆·布罗夫。上届世锦赛上，马克西姆·布罗夫和柳博芙·尼基蒂娜双双收获个人项目金牌和混合团体赛金牌。而空中技巧混合团体赛将在2022年北京冬奥会上完成冬奥首秀。

弗兰奇斯卡·普罗伊斯

德国

弗兰奇斯卡·普罗伊斯在2012年首届冬青奥会上就展现了自己的潜力。当时她在因斯布鲁克赢得冬季两项追逐赛银牌以及短距离、男女混合接力、冬季两项/滑雪运动员混搭接力项目的三枚金牌。

弗兰奇斯卡社交媒体博文

2018年平昌冬奥会上，普罗伊斯距离领奖台仅差一步之遥，在个人赛中位居第四。2022年北京冬奥会，已经成为德国队领军人物的她目标是能够更进一步。上赛季，她在世界杯总排名上位居第三。

户冢优斗

日本

日本单板滑雪运动员户冢优斗曾经在平昌冬奥会上向奥运奖牌发起过冲击，但是他的奖牌梦在决赛中破碎。当时16岁的他在第二滑当中失误，背部着地。最终被担架送往当地医院救治。

那次经历之后，依旧年轻的户冢优斗在技术和心态上都更加强大。2021年世锦赛上勇夺U型场地技巧冠军的他对于北京冬奥会表示乐观：“我对自己有很强的信心，如果我能够发挥出自己的全部实力，我就能够赢得金牌。”