2022年北京冬奥会奖牌设计公布

作为2022年北京冬奥会倒计时100天庆祝活动的一部分，北京2022冬奥组委在当地时间10月26日公布了北京冬奥会和冬残奥会的奖牌设计。

2022年北京冬奥会奖牌名为 "同心"，由五个圆环和一个中心组成，意为 "五环同心"。设计以中国古代玉石同心圆挂件为基础，表达了“天地合·人心同”的中华文化内涵，五环也象征着奥林匹克精神让世界人民齐聚一堂，共享冬奥荣光。

按照北京冬奥组委 "简约、安全、精彩 "的办赛原则，金、银、铜奖牌的造型简单而经典，与2008年夏季奥运会奖牌“金镶玉”相呼应，同时也展示了北京作为第一个同时举办夏季和冬季奥运会的 "双奥之城 "的风采。

奖牌正面中央刻有奥运五环，周围刻有北京2022第二十四届冬季奥林匹克运动会的英文：XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022。圆环做打凹处理，设计灵感源自传统弦纹玉璧，上面有取自中国传统纹样的浅刻，冰雪纹代表冬奥会，祥云纹传达了吉祥和美好的寓意。

在奖牌的背面，北京冬奥会的会徽位于中央，周围刻有“北京2022年冬季奥林匹克运动会”的字样，同时还刻有获奖运动员的比赛项目名称。周围是取自古代天文图的圆环和24个点，代表浩瀚星空，也寓意第24届冬奥会上必是群星璀璨。

冬残奥会奖牌的灵感来自于相同的概念，并采用了与奥运会奖牌相同的设计。区别是冬残奥会奖牌正面中央刻有国际残疾人奥林匹克委员会（IPC）的标志，周围用英文和盲文刻着 "北京2022年冬季残奥会 "字样。

奖牌背面中央刻有北京2022年冬季残奥会会徽，周围刻有2022年北京冬季残奥会的中文全称。