世界环境日：回顾奥运环保场馆典范#Oneplanetearth 

奥运场馆是改善主办城市居民生活的有力途径。奥运会结束后很长一段时间，这些场馆可供当地社区从事更多的体育活动。此外，它们还能创造就业机会，为所在城市和地区注入新活力。

国际奥委会研究显示，从1896年雅典奥运会到2018年平昌冬奥会，有85%的永久场馆在奥运会结束后仍在使用。进入21世纪后，这个比例上升至92%。为当地社区带来了社交和经济的双重收益。

但是奥运场馆的意义往往不止于此。通过展示新创意和新技术，它们证明了在恢复生物多样性的同时减少能源消耗和温室气体的解决方案是切实存在的。

6月5日世界环境日，我们将重点介绍那些最大限度减少碳足迹或有助于保护动、植物生长的奥运场馆。

1976年蒙特利尔奥运会：自行车馆

蒙特利尔的自行车场馆是为1976年奥运会专门修建的，但在奥运会后该场馆被重新用作展览用途，将动物园、植物园和水族馆结合在一起。这座以前容纳自行车手和观众的场馆变成了超过2500种动物和800种植物的新家。

1976年，这座与众不同的建筑承办了奥运会历史上的第一场室内自行车赛，除此之外还承办了柔道比赛。这座自行车馆的建筑设计灵感来自巨大昆虫的骨骼和内脏。当年的奥林匹克赛区还包括蒙特利尔奥林匹克体育场以及奥林匹克游泳馆，自行车馆只是庞大奥林匹克园区的一部分。

如今的蒙特利尔生物展览馆助力濒危物种的保护以及科学研究和教育。

1994利勒哈默尔冬奥会：约维克奥林匹克体育馆和哈马尔速滑馆

约维克奥林匹克体育馆建在深山处，至今仍然全年举办冰球比赛。由于其地处极为隔热的地理位置，有助于它保持恒温，因此能源消耗非常少。该场馆的修建过程中挖掘出来的岩石被用来打造小镇的港口和步行大道。

作为1994年利勒哈默尔冬奥会的10个比赛场馆之一，约维克体育场承办了冰球比赛。

有像约维克体育场这样如此高效地利用能源和资源的场馆，也难怪利勒哈默尔冬奥会被称为史上第一届“绿色奥运会”。

能与约维克奥林匹克体育馆相提并论的只有哈马尔速滑馆。哈马尔速滑馆为速度滑冰运动而修建。为了避免惊扰到附近的珍稀鸟类保护区，该场馆已经完成了搬迁。一艘倒扣的船的外观设计彰显了该场馆的位置——11世纪的维京船坞。它与周围的景色融为一体，因此不会干扰附到近的鸟类保护区。

2016年利勒哈默尔冬青奥会期间，约维克体育馆继续服役 照片出自： © 2016 - International Olympic Committee (IOC) - RUTAR, Ubald - All rights reserved

2012伦敦奥运会: 奥林匹克公园（伊丽莎白女王奥林匹克公园）

奥林匹克公园的建造考虑到了大自然和当地社区。这个项目已经把一个很大程度上被忽视的、贫穷的后工业区变成了一个将自然、人类、商业融为一体的中心。

环境一直是该项目开展过程中的核心。通过种树把荒地变成了广袤的绿地，利河（River Lea）也得到了清理。该公园现在是珍稀植物和动物的家园，其中珍稀动物包括条纹庞巴迪甲虫、赭红尾鸲、崖沙燕和棕带黄蜂等等。

该建筑以野花草地、林地和湿地为特色，是将野生动物的需求与社区的需求相结合的完美范例。

位于伦敦奥林匹克公园内的伦敦水上运动中心花团锦簇 照片出自： (c) Wraight | Dreamstime.com

2016年里约奥运会：奥林匹克高尔夫球场

当奥组委决定将高尔夫重新纳入2016年里约奥运会竞赛项目的时候，他们还恢复了近100公顷的退化土地，这些土地曾因拥有丰富的沙子而被过度开采。球场建设全程都有生物学家相伴，以尽量减少对当地动植物的影响，并监督退化湿地的恢复工作。

开展的工作包括种植数以千计的植物，并在平缓的沙质斜坡上恢复原生栖息地。耐盐植物有助于最大限度地减少水的使用，杂草是用手清除的，而不是使用除草剂。通过这些努力吗，该地区的动物种类从118种增加到263种，种类包括哺乳动物、蛙类、蛇类和蜥蜴类。

除了创造就业机会和恢复退化的土地，2016年里约奥运会高尔夫球场还让当地社区通过观鸟活动或学校教育计划了解当地的生物多样性。

里约奥运会高尔夫球场 照片出自： © 2016 / Getty Images / MATTIA, Julien – All rights reserved

2020东京奥运会 - 大井曲棍球竞技场

2020年东京奥运会大井曲棍球竞技场的草皮是第一个由可再生原材料制成的草皮：草皮表层的60%由甘蔗业的副产品利用可再生聚乙烯技术生产的。

这意味着它的用水量只有通常奥运会曲棍球场用水量的三分之一。

冰立方承办了2020年北京冬奥会和冬残奥会的冰球比赛 照片出自： 2022 Getty Images

2022年北京冬奥会：冰立方

场馆最初是为2008年北京奥运会建造的，这座位于北京奥运村的国家游泳中心使用了最先进的原材料和技术，减少高达30%的能源消耗。

受气泡的启发，该场馆的“墙壁”使用了氟塑膜，其重量仅为玻璃的百分之一，但隔热效果更好。这些气泡有助于收集太阳能，让阳光照进建筑，从而也节省了取暖和照明方面的能源消耗。

该场馆的进一步创新包括能量回收和水循环系统。设计师说，这座建筑也是世界上抗震能力最强的建筑之一。

作为2022年北京冬奥会努力减少碳排放计划的一部分，2022年北京冬奥会的四个冰场：国家速滑馆（速度滑冰）、首都体育馆（短道速滑）、首都短道速滑训练馆以及五棵松体育馆均使用了创新的天然二氧化碳制冷系统。

这是这项制冷技术首次在中国使用，也是首次在冬奥会赛场使用。与传统的HFC制冷剂相比，每年可助力减少相当于3900辆汽车的碳排放，将碳排放量降至接近零。