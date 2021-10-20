短道速滑世界杯中国站：中国冰刀兵团全速出击

时隔12年，短道速滑世界杯再回北京。此次国际滑联短道速滑世界杯中国站的比赛也是北京冬奥会的测试赛之一。而在本次“相约北京”系列冬季体育赛事期间，与北京冬奥会时相同，首都体育馆都将承担花样滑冰和短道速滑两项比赛，主办方也高度重视此次比赛。根据赛前组织发布会上主办方的介绍，本次将会有37个国家和地区的360余名运动员和随行人员参加，其中中国队有21人，中国短道速滑国家队主力也将悉数出战。

中国短道速滑男队领军人物武大靖 照片出自： 2021 Getty Images

在短道速滑国家队公布的名单当中，男女队各有6人出战，其中男队由平昌奥运冠军、短道速滑队队长武大靖领衔、主力队员任子威保驾护航，在剩下四位年龄较小的运动员中，安凯擅长中长距离，在1500米项目上颇有竞争力，而孙龙则技术全面，在500米和1000米上都可以一搏; 而两位00后新秀孙龙和于松楠在近来表现优异，也吸睛不少。

在女队公布的名单中，现在28岁的范可新称得上是一位老将了，也是队中的大姐大，她期待能够在500米项目上有所突破。张雨婷、曲春雨和韩雨桐三位也是参加过多届国际赛事的运动员，徐爱丽则是在今年才进入大家视野的“新秀”。

中国短道速滑女队领军人物范可新 照片出自： 2021 Getty Images

而中国教练团队则由韩国名帅金善台领衔，退役韩国运动员、冬奥会“六冠王”安贤洙则担任技术教练。在2018年平昌冬奥会上，韩国短道速滑队在主场获得了六枚奖牌，其中还包括三枚金牌，而金善台功不可没。在得到中国的邀请后，金善台于2019年6月开始为中国短道速滑队掌舵。

本次测试赛将完全按照冬奥会的赛制和项目来进行，因此也将包括届时冬奥会的所有项目：男子/女子500米、男子/女子1000米、男子/女子1500米、男子5000米接力、女子3000米接力和今年奥运会的新增项目2000米混合接力。

中国队蓄势待发 照片出自： 2021 Getty Images

在赛程方面，10月21日和22日将首先进行各单项比赛的资格赛，23和24日将进行决赛。

中国队此次世界杯系列赛的目标，是获得尽肯能多的奥运参赛资格，当然最好能够获得满额奥运参赛资格，也就是8个项目中男女各5人的全部10个奥运资格。中国冰刀军团蓄势待发，但也必将会面对近邻韩国以及来自欧洲运动员的挑战。

国家体育总局冬季运动管理中心副主任于海燕在接受媒体采访时表示，在过去的两年中，中国队都没有参加国际比赛，但队伍并没有放慢脚步。队员们在夏季进行了艰苦的体能训练，在随后的85天中参加了五次国内比赛。而此次参加比赛的运动员也都是经过国内选拔赛挑选出来的，代表了国内的最高水平 。“他们有能力与世界上最好的选手竞争”，她补充说。

这一新赛季的短道速滑世界杯暨北京冬奥会的资格赛，共设置在中国北京、日本名古屋、匈牙利德布勒森和荷兰多德雷赫特四个城市，赛程从2021年10月21日持续至2021年11月28日。