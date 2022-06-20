奥林匹克日是什么？了解这一奥林匹克运动当中的重要节日

关于奥林匹克日

奥林匹克日是体育运动的节日，倡导健康和团结。每年的6月23日，奥林匹克日邀请全世界所有人一起动起来，保持活力。

来自世界各地的参与者将会纪念这一国际奥委会在巴黎索邦大学成立的日子。128年前的1894年6月23日，皮埃尔·德·顾拜旦男爵号召人们一起复兴古代奥运会，希望通过体育运动让世界变得更加美好。

奥林匹克日庆祝活动可以追溯到1947年。当年，身为国际奥委会委员的捷克医生约瑟夫·格鲁斯在瑞典斯德哥尔摩举行的国际奥委会第41届全会上提出了世界奥林匹克日的想法：即一年当中有一天用来庆祝奥林匹克运动所象征的一切。

数月后，这一提议于1948年1月在瑞士圣莫里茨举行的第42届国际奥委会全会上获得批准。各国家和地区奥委会负责在奥林匹克日当天组织活动，共庆奥林匹克运动历史上的特殊时刻。

2022年奥林匹克日的主题是什么？

2022年奥林匹克日的主题是为一个和平的世界，团结起来（Together, For a Peaceful World）。社交媒体上使用的话题是#MoveForPeace和#OlympicDay以及#携手共创美好世界#。

今年的奥林匹克日要彰显体育运动团结人们共享和平的力量。

和平和体育运动一直贯穿在奥林匹克历史中，每届奥运会举办期间的奥林匹克休战协议就是最好的证明。

近年来，国际奥委会还通过创立IOC难民运动员奖学金以及组建IOC难民奥运代表队的方式为难民运动员提供支持和帮助。

关于奥林匹克日首秀

历史上首次庆祝奥林匹克日是在1948年6月23日。

葡萄牙、希腊、奥地利、加拿大、瑞士、英国、乌拉圭、委内瑞拉和比利时在本国组织了奥林匹克日活动，当时的国际奥委会主席西格弗里德·埃德斯特隆向全世界的年轻人接力传达了这一信息。

在1978版的《奥林匹克宪章》中，国际奥委会首次建议所有国家和地区奥委会（NOC）组织奥林匹克日活动以推广奥林匹克运动。

近期的《奥林匹克宪章》中可以看到以下字句：“建议NOC定期组织奥林匹克日或奥林匹克周活动，以推广奥林匹克运动。如果可能的话，以一年一度为宜。”

人们在奥林匹克日会做些什么？

各NOC在每年奥林匹克日活动安排方面开动脑筋，寻找创意以吸引各年龄段、各种社会背景、运动能力各异的男性和女性参与到活动中来。有些国家和地区甚至将奥林匹克日活动纳入学校课程当中。

每个人都可以参与到奥林匹克日活动当中，人们会在这一天各显其能，让自己动起来。加入到他们的行列当中感受乐趣吧？

世界上很多地方会组织奥林匹克日长跑，以迎接这一重要节日的到来，国际奥委会总部所在地洛桑就是其中之一。

洛桑的长跑活动旨在鼓励所有国家和地区奥委会共庆奥林匹克日，推广全民运动，于在1987年首次举办并取得了巨大成功。1987年的第一届长跑活动就吸引了45个NOC参与其中，至今为止参与的NOC数量已经破百。

看看距离你最近的奥林匹克日长跑在哪里举行，参与其中吧！如果无法参与也无妨，可以和朋友一起动起来，或者自己运动一下，保持活力！#MoveForPeace。

如果你参与了通过体育助力和平的活动，不要忘记在社交媒体分享时艾特@olympics官方账号，并添加#MoveForPeace、#OlympicDay、#携手共创美好世界#话题。