奥林匹克灰姑娘系列：从划艇转向高山滑雪的斐济人

大洋洲国家斐济从1956年就开始派运动员参加奥运会。该国奥运历史上最大的成功是在七人制橄榄球赛场，斐济男子七人制橄榄球队在2016年里约奥运会和2020年东京奥运会上蝉联奥运冠军。

然而，尽管该国属于热带气候，但那里仍有许多冬季运动爱好者。斐济冬季运动的先驱是路希亚特·罗格亚瓦，他在挪威留学期间，对于滑雪产生了浓厚兴趣。在1988年卡尔加里冬奥会和1994年利勒哈默尔冬奥会上，他应国际奥委会的特别邀请参加了比赛。

首位通过参加比赛获得代表斐济参加冬奥会资格的运动员是劳伦斯·托姆斯。当年，年轻的托姆斯从未想过自己会走上运动道路，直到有一天，他在报纸上看到了一条诱人的邀请。

托姆斯的运动故事始于1998年12月的一场生日会。当日的“寿星”托尼·豪斯维尔特从瑞士移居斐济多年后对于高山滑雪甚是想念。因此在派对过程中，他突然问好友们：“咱们在这里成立一支滑雪队，然后参加奥运会怎么样？”

考虑到斐济一年当中的平均气温不会低于26摄氏度，所以当时大家都对豪斯维尔特的提议不以为然。但是后来证明，最开始大家以为的玩笑话开始慢慢成为现实了。

2020年东京奥运会赢得金牌的斐济七人制橄榄球队合影 照片出自： 2021 Getty Images

豪斯维尔特在当地报纸上发布广告“招兵买马”，希望吸引当地的有志之士前来投奔。只要符合以下四个要求即可：

有滑雪经验

斐济公民

年龄在15-26岁之间

不怕冷

在当时，托姆斯正在新西兰的一所理工科大学攻读学位，在他生活的地方，一年当中能够看到雪。他从15岁开始就对冬季运动上瘾了，那时他酷爱的运动是单板滑雪。课业之余，托姆斯兼职做教练，夏天的时候教激流划船，冬天教滑雪。

豪斯维尔特在报纸上刊登的广告吸引了托姆斯姨妈的注意。她立刻给托姆斯的母亲打电话，告诉后者这一有望创造历史的千载难逢的机会。当时，共有153人通过广告报名，最终从他们当中初步选出了2女3男。

劳伦斯·托姆斯

时任教练埃迪·贝尔纳斯科尼在接受《米德兰日报》采访时说道：“那场景简直太有趣了，他们当时训练就是各种摔啊。”但是当他看到托姆斯上雪的时候，他的笑容消失了，他看到托姆斯是一位非常认真的运动员，而且展示了一些真正的滑雪天赋。托姆斯在一次接受BBC的采访时曾经说过：“在斐济，气温下降到20摄氏度以下时，人们就会穿上毛衣和夹克，但我那时出门还只是穿T恤和短裤。”

在新西兰、韩国、瑞士训练过几年之后，托姆斯这位高山滑雪新人进步飞快，最终也获得了参加2002年盐湖城冬奥会所需要的积分。

托姆斯和所有让他童话般梦想成真的人一起出现在世界上最盛大的体育运动舞台上。在看台上，有当时发布那条广告的豪斯维尔特以及早期支持他们计划的澳大利亚人菲尔·泰勒。之后泰勒也成为斐济代表团的领队。

托姆斯是整个太平洋地区首位通过比赛方式锁定冬奥会参赛资格的运动员。对于一位在冬奥会开始前两年才开始正式结束训练的选手而言，他的表现值得肯定。

盐湖城冬奥会男子回转项目比赛中，他未能完赛。但是在大回转项目上他的比赛成绩领先于两位分别来自匈牙利和圣马力诺的选手，那场比赛中，还有21位选手未能完赛。如此成绩足以令托姆斯成为斐济的英雄。虽然冬奥会第55名不会是所有奥运选手的终极梦想，但是现代奥林匹克运动创始人顾拜旦先生曾经说过：“最重要的不是胜利，重在参与。”