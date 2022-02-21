新科奥运女子单人滑冠军安娜·谢尔巴科娃：跻身体坛精英行列令我感到“自豪”

安娜·谢尔巴科娃注定将成为奥运花滑冠军，只是时间问题。但即使成为奥运冠军，她依然会在2022年北京冬奥会期间向自己遇到的花滑巨星求合影。

在被问到北京冬奥会期间和谁和过影时，谢尔巴科娃回答道：“陈巍、羽生结弦、金博洋、加布里埃拉·帕帕达基斯、纪尧姆·西泽龙···”

“我还会继续求合影的，我和他们合影的时候会祝他们比赛顺利，或者说我很欣赏他们的表演。”

如今成为奥运冠军后，谢尔巴科娃在谈到合影的名将时依旧感到很自豪，因为她觉得是那些选手的鼓舞才有了今天的她。

17岁的谢尔巴科娃在接受Olympics.com专访时说道：“我现在还崇拜很多运动员，但是确实和之前相比感觉有些习惯了。当然了，能够在他们周围我感觉很自豪。除此之外，我还会告诉他们我的感受以及我对他们有多崇拜。这也是让我自豪的理由。”

谢尔巴科娃的名单还在继续：宇野昌磨、键山优真、美国冰舞组合麦迪逊·乔克、埃文·巴特斯

曾经满眼都是其它运动员的小姑娘如今已经成为奥运冠军，她自己也是被人崇拜的对象。2月17日夺得女子单人滑夺冠之后，她的手机“爆”了。

向她祝贺的人当中就包括2018年平昌冬奥会冠军艾琳娜·扎吉托娃，后者向谢尔巴科娃发了祝贺短信，两人相约在不远的未来见面。

“我还没见过她，但是她给我发信息了，她向我表示了祝贺。赛前她就支持我，我们是好朋友。”

安娜·谢尔巴科娃：从内而外的斗士

在崇拜花滑顶尖选手的同时，谢尔巴科娃自己也已经跻身到他们的行列当中。之前赢得过世锦赛冠军的她在北京收获了又一个重量级荣有——冬奥会金牌。

她以斗士精神闻名，在需要的时候，她会格外努力，在压力之下依然能够有良好表现。

在被问到是否觉得自己是斗士时，她表示：“可能别人能够看得更清楚吧，我就是每天做好自己的工作，比赛中我也不会说特意要展现什么。我就尽量把一切做好，展现自己。能够获得别人的支持我感觉很开心，那种感觉非常好。”

17岁的花季年龄，谢尔巴科娃表示自己就像是海绵一样，在每次参赛期间吸收着周围的一切。2021年世锦赛冠军对她而言只是一个激励：对她做好冬奥会备战工作有怎样的益处呢？

“我觉得每场比赛后，我都会成长，因为我会积累经验。每场赛事之后都能感受到一些新的东西。”

下个月，世锦赛将在法国举行，备战这场比赛以及之后的赛事过程中，谢尔巴科娃希望自己能有耐心。“利益最大化主义者”是她对自己的评价，她是如何做到这点呢？

她崇拜的冠军选手曾经告诉她的话让她受益匪浅——找到追求伟大的过程中需要找到平衡。

谢尔巴科娃解释道：“我现在需要对自己更严格一些才行。因为任何人都会犯错误。如果我想继续滑下去，我觉得自己就要适应这么做。”