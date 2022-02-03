奥运选手分享心理健康对于他们的意义

围绕运动心理健康的讨论从未如此热烈过。

其实运动员心理健康是一个老生常谈的话题，但是直到2021年它才真正引起公众的关注，这主要归功于网球运动员大坂直美和体操运动员西蒙·拜尔斯，她们在公开场合谈到了自己心理健康方面的折磨，将这个问题提上了表面。

全球疫情期间，这个话题被上升到了新的高度。那些习惯了专注高水平表现而压抑心理健康问题的运动员们敞开了心扉，开诚布公的分享自己的经历和观点，畅所欲言。

2022年北京冬奥会开赛前，我们采访一些即将前往北京参赛的顶级冬季运动员，请他们聊聊心理健康对他们而言意味着什么？

运动员：“我们不是机器”

美国的高山滑雪运动员米凯拉·席弗琳和斯洛伐克的运动员佩特拉·弗尔霍娃在赛场上是竞争对手，在谈及心理健康话题时，两人都提到了延期举行的2020年东京奥运会之前，拜尔斯所承受的压力。

拜尔斯患有空中失感症，那是一种阻碍她在半空中完成动作的精神障碍，导致她在东京奥运会上退出了四个项目的争夺，只参加了女子平衡木比赛。

对此，席弗琳表示：“我不知道历史上是否还有其它运动员能够像她一样有那么高的取胜把握，在旁人看来，她夺冠是轻而易举的。

“但是实际上对于她来说，夺冠从来都不容易，这一点我是能够感同身受的。她做的任何事情都不容易，甚至比人们所想象的还要困难。而且处在那样一个人人都期待你取胜的位置，难度就更大了。

“人们对一些他们无法理解的事情会很快做出判断并发表意见，即使你曾经深受他们期待，他们也不会因此而改变自己的判断。”

弗尔霍娃补充道：“每个人都认为她是世界最佳，所以她必须一直赢。但这是不对的，因为她不是机器。她还是个人，是个女人。所以有时候她失误也是正常的，这点大家一定要理解。

“我们都一样，也是普通人。也许是我们天生有一些天赋，让我们在某方面会优秀一些，让我们知道如何获胜，但我们仍然是人而不是机器。”

加拿大冰舞运动员保罗·波里尔也认为，奥运选手和顶尖运动员必须永远是最佳，这种观点是错误的。

他表示：“作为一名运动员，有些事情是我们必须自己承受的，这也是我们肩负的责任。”

“我认为体育运动中真的有一种文化，那就是相信自已，相信只有自己能够让自己付出更多一些，能够逼自己不断进步。

“这种文化有时是一种挑战，尤其是在体育圈。有时候退一步、说一句我很挣扎或者我受伤了，我需要帮助，对我们来说是很难的，我们会下意识的把这些过滤掉。我们正在努力实现令人难以置信的事情，但是我们也是人。由于我们的身体就是我们的工作，因此有时候很难把身体和工作分开。”

心理健康是身体健康的一部分

正如运动员需要保持最佳身体状态才能在比赛中发挥最佳水平一样，越来越多的运动员开始将心理健康加入到影响比赛发挥因素的讨论当中。

冬奥会冰球金牌得主，美国女子冰球队的领军人物肯道尔·科因·斯科菲尔德希望更多的人能理解并认同这个观点。

她表示：“我认为外界对于运动员的身体健康关注更多，因为你可以直观的看到。你可以看到有人在健身房练力量，或者看到他们在练射门，看看他们的射门有多难。所以我认为运动员的身体和力量会受到更多关注。

“但是运动员们的心理力量同样重要。如果你想在比赛中达到最佳状态，那么心理状态需要与身体状态同样强大。”

“在我们队里，我们对于球员在比赛中的心理健康很重视，这点体现在我们的开展的一些方法当中，球员自己也很重视心理层面。”

即将代表ROC参加北京冬奥会花滑双人滑选手德米特里·寇茲洛夫斯基也分享了自己的观点

他表示：“（心理健康）可能是体育运动的关键组成部分之一。我们亲眼见证了很多例子。好多天赋极佳、表现出众的运动员就是因为无法克服心理上的阻碍，导致最终停滞不前。

“除了要锻炼身体，并对身体健康负责外，运动员还应该对自己的精神健康恢复负责。我们心理上承受的东西会过载。”

西班牙钢架雪车运动员安德尔·米兰贝尔将会参加个人第四届冬奥会，踏上延庆国家学车雪橇中心的赛道。

当被问及心理健康是否仍然是体育界的禁忌话题时，他说：“我认为社会上还没有做好理解心理和身体一样重要观念的准备。

运动员可以通过跳跃、奔跑、有氧运动训练自己的身体。但是心理上却不能用同样的方法训练，而是应该咨询心理学家或情绪治疗师。我认为想要发挥高水平的表现这是必不可少的，因为你需要保持头脑冷静。

“运动们不是超级英雄，我们也会遇到很多问题，很多时候我们也会求助于专业人士，不仅是为了提高比赛时的表现更是为了让我们的头脑更加清晰，做好更充分准备。”

心理健康：每个人都要面对的挑战，包括运动员

应对心理健康的挑战对任何人来说都不容易，运动员们需要知道他们每个人也都在经历同样的挑战。

席弗琳表示：“当涉及到心理健康或情绪的问题出现时，你不能选择逃避。你可以转移自己的焦点或是注意力到其它事情上，你的决定是很重要的。”

波伊里尔的冰舞搭档派博尔·吉列斯补充道：“心理健康对我而言是一个经常要去面对的挑战。”

“我们会不自觉的让自己专注于那些我们做得不好的，或者需要改进的方面，而不会去反思一下我们能够做到的事情，因此这就是一个永远会持续的挑战。”

“我认为，无论你处于高潮或低谷时，都要总结。学会如何让自已在高峰和低谷之间找到一个平衡的状态，这是最重要的。”

休息一下并通过极思的思考来助力心理健康的恢复

2020年洛桑冬青表奥会花样滑冰冠军、日本运动员键山优真认为自己已经学会了管理紧张和低落的情绪，了解如何让自己恢复心理健康。

他的建议是要知道自己的极限在哪里。

“当你的状态不好时，适当的休息是非常重要的，”键山优真建议道：“休息一下后，有时候你会惊讶的发现，自己对于哪里出了问题、哪里需要改进有了清楚的认识。”

“如果你总是百分之百输出，可能就有些过了。有时候，你是需要休息和恢复体力的。”

同为日本冬季运动员，跳台滑雪顶级女选手高梨沙罗认为即使处于挣扎中，她也依然会积极的思考问题。

她表示：“心理健康是运动员应该关注的焦点。”

“每个人都有心烦意乱和不耐烦的时候，我也一样。为了能够始终对自己充满信心。我做了很多训练。我一直尽我所能做自己有能力做的事情，然后去积极的思考事情。一路走来，我发现这样做的效果很好。”

心理健康是幸福生活的关键

吉列斯和其它运动们员都认为，找到正确的应对心理健康的方法对于他们的生活幸福感尤为重要，无论是否和体育运动有关。

吉列斯的观点是：“你必须更加了解自己，你永远不可能完美，没有人是完美的。”

“难点在于找到那个你认为是足够完美的那个点，那样就可以让你更加快乐，更有动力，让你有一种在享受生活的感觉。”

吉列斯并非唯一一个这样想的人。美国速滑运动员布列塔妮·鲍维表示：“健康的心理可以将你塑造成自己希望的样子”

这位2018年平昌冬奥会铜牌得主透露她尽量不过多关注自己的表现是好是坏，而是更多关注自己的心理健康。

“如果你没有稳定的情绪和健康的心理，那么在赛道上你所做的一切都毫无意义。”

“胜利只是短暂的，但是快乐、健康的生活方式才是长久的，是最重要的。”

2018年平的冰壶金牌的瑞士冰壶队队长皮特·德·克鲁兹觉得对于他来说，心理健康源于自爱。

“心理健康于我来说就是：想要快乐首先要爱自己，爱自己的一切。”他说道。

“说白了就是你必须真正了解你自己和你所拥有的一切，无论你想什么、做什么，都要开心。”

而且事实证明，即使是精英运动员，他们想要保持开心的状态，也需要做和我们一样的事情。

“心理健康对我来说就是平静与稳定，“ROC花滑双人滑运动员亚历珊德拉·博伊科娃说：“什么能够帮助我来恢复这种状态呢？

“大概是网上那些猫吧。我每天都在网上看猫猫。”