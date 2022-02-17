北京冬奥会北欧两项团体赛奖牌赛：挪威夺得冬奥项目该项目第三金

当地时间周四，乔尔根·格拉巴克在北欧两项团体赛（跳台滑雪大跳台/越野滑雪4×5公里接力）中为挪威拿下一枚金牌，同时也为他自己赢得了在2022北京冬奥会上的第三枚奖牌。

30岁的格拉巴克是唯一一个在两届冬季奥运会上同时赢得团体赛和个人两项冠军的人，也是第一个在这个项目上赢得四枚金牌的选手。他在北京冬奥会满载三枚奖牌而归，将他的奥运奖牌总数增加到六枚。

格拉巴克、延斯·卢拉斯·奥夫特布罗、埃斯彭·比约恩斯塔德、埃斯彭·安德森组成的挪威四人组在团体项目中以50分45秒01的成绩获得了挪威队在该项目的第三枚奥运会金牌。

德国选手文森特·盖格在第四段奋起直追，最终以51分40秒的成绩为德国赢得了银牌。日本队获得铜牌，山本亮太以51分40秒03的成绩冲线。

在跳台滑雪赛段过后，奥地利以8秒的领先优势开始了越野赛段的比赛，其综合得分为475.4分。挪威的四人小组在第二位出发，德国和日本几乎是同时出发。

但奥地利的领先优势转瞬即逝，德国、挪威和日本在越野赛道上迅速实现了超越。而四支排名前四的队伍在大部分时间都是同步推进的。

奥地利、挪威和日本在第三赛段的后半段将德国选手埃里克·弗伦泽尔甩在身后，但盖格很快追了上来。

挪威选手奥夫特布罗在第三赛段的最后一圈发力，让队友格拉巴克以20秒的领先优势开始最后一程的比赛，并最终将金牌带回了家。

跳台滑雪大跳台/越野滑雪4×5公里接力团体赛比赛结果：

1. 挪威：50分45秒01

2. 德国：51分40秒

3. 日本：51分40秒03