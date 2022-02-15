冬季两项男子4x7.5公里接力：挪威摘金 法国夺银

2月15日，在张家口赛区国家冬季两项中心举行的冬季两项男子4X7.5公里接力比赛中，挪威选手维特尔·肖斯塔·克里斯蒂安森在射击环节发挥出色，帮助挪威队实现了绝地反击，争得了一枚宝贵的金牌。

共有21支队伍参加了今天的比赛，每队每位选手要在2.5公里的赛道上滑行3圈，而每个棒次完成两轮射击，分别是卧姿和立姿。每位选手在每个射击点拥有5发子弹和3发备用弹 ，如果8发子弹打完还有脱靶，将要接受罚圈。

冬季两项的霸主挪威队展示了他们强大的实力，他们在第一次交接时仅排名第7位，随后一路超越，从开始阶段的领头羊ROC手中夺回了第一的宝座。ROC选手爱德华·拉蒂波夫在关键时刻出现巨大失误，用了三发备用弹还是有两次脱靶，要接受两圈罚圈。虽然他们在比赛中的大部分都保持领先优势，但最后的失误让他们将金牌拱手相让。

凭借克里斯蒂安森出色的发挥，挪威队以1小时19分50秒2的成绩取得胜利，法国队以1小时20分17秒6的成绩落后27.4秒。ROC以1小时20分35秒5的成绩获得铜牌。

在北京冬奥会上斩获5枚奖牌的昆汀·菲永·马耶在2022年北京奥运会上获得了第五枚奖牌，成为第一位在同一届冬奥会上取得这样成绩的冬季两项运动员。同时，他也是自1980年以来首次取得如此成就的冬奥会选手（包括所有项目包），还是自1924年霞慕尼冬奥会以来首位取得如此成就的法国运动员。此前，菲永·马耶在北京冬奥会男子20公里个人赛和12.5公里追逐赛中获得金牌，在男子4x7短距离中获得银牌，4x6公里混合接力的银牌。

此外，由闫星元、程方明、张春雨和朱朕宇组成的中国队以1小时26分27秒5排名第16位。

男子4X7.5公里接力成绩:

1- 挪威 – 1:19:50.2

2- 法国 – 1:20:17.6

3- ROC – 1:20:35.5