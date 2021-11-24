日本北欧两项老将：这是最后的夺金机会

渡边明人正在积极备战北京冬奥，而这也将是他的的第五届冬奥会。

这位33岁的北欧两项选手曾获了两枚银牌，而这次在北京，也是他夺冠最好的机会。

"从技术上讲，我现在处于最好的阶段"，渡边明人在11月26日世界杯赛季开幕前的新闻发布会上告诉日本媒体。我现在所想的，是希望能做出我职业生涯中最好的跳跃和滑行，这样我就能赢得一枚金牌。“日本运动员表示，"无论我参加过多少次奥运会，我都不会放松，我都会觉得是第一次参赛。毫无疑问，这次我比以往任何时候都更想赢得一枚金牌"。

攀登高峰

渡边明人在2006年都灵冬奥会上首次亮相，当时他还在长野县白马镇的高中读书，那里是日本的滑雪圣地。

经过2010年温哥华冬奥会的磨练，他在4年后的索契冬奥10公里个人标准台比赛中赢得了他的第一枚奥运奖牌。

在2018年平昌冬奥会前连续取得四场胜利后，他满怀信心地开始了平昌冬奥会之旅，但德国人埃里克·弗伦泽尔将他甩在身后。

渡边明人在标准台比赛中不敌弗伦泽尔收获了银牌后，他明白仅仅是一场“好”的比赛是不够的，他必须继续战斗。

在进入10公里时，渡边明人获得了一秒的领先优势，他孤注一掷，希望能把弗伦泽尔、约翰内斯·雷德泽克和法比安·里瑟尔这德国三人组甩在身后。但最终，渡边明人仅排在第五位，德国人则包揽了领奖台。

渡边明人在选择用词的时候，有时会非常有意境。他将难以捉摸的金牌比作攀登一座他早已习惯的山。

“对我来说，这感觉就像一座山。最近，我就是这样看待它的。我一直没能爬到山顶，但很想征服它。”

渡边明人 照片出自： 2018 Getty Images

父亲的角色

2020年11月，渡边明人成为一名父亲，他的妻子是前自由式滑雪运动员和奥运选手尤里。

渡边明人说，为人父母让他意识到生活中除了滑雪还有更多的东西。“我们的家庭有了一个新成员。”

此外，渡边的弟弟义人也是北欧两项运动员。

“作为一个滑雪运动员来说，渡边明人什么都没有改变。但这对我这个人来说，改变是巨大的。从现在开始，我会更多考虑和家人在一起的时间。”渡边明人说。"不知道在这之后我是否会继续参加冬奥会，肯定会不太一样。我并不是在考虑退役。

这将是我最后一次用尽百分之百的精力来争取金牌。我将带着从未有过的决心参加这届冬奥会。”

渡边明人在平昌冬奥会 照片出自： 2018 Getty Images

渡边明人也从他年轻的同胞，参加了东京奥运新项的运动员身上获得了灵感。

“我可以看出他们热爱自己的运动。在他们成为专业运动员之前，他们都是因为热爱而从事这些运动的：骑马、冲浪、攀岩。"这让我想起了我第一次参加冬奥时滑雪的感受。"

对于他所取得的所有成就，一名即将第五次参加冬奥会的运动员，之样的经历仅次于葛西纪明的9次参加冬奥会，渡边明人觉得他并没有得到应有的尊重。

他认为这是因为自己从来没获得过金牌，这更加激起了渡边明人对冠军的渴望。

"在奥运会上，获胜者才是最优秀的。在世界杯上，最优秀的选手总是在赛季末时出现。"他说，“总之，我必须在冬奥会上赢得金牌"。