爱你就换个名字称呼你：花样滑冰选手昵称一览

彰显地位

提起“冰王子”，资深花滑迷们应该会立刻想到俄罗斯选手叶甫根尼·普鲁申科。在他参加的四届冬奥会中，普鲁申科共获得一次男子单人滑冠军、两次亚军和一次团体赛冠军，“冰王子”的美誉当之无愧。

已退役的韩国女子花滑选手金妍儿则拥有更加霸气的昵称——“女王”，她是花滑史上第一位集冬奥会、世锦赛、大奖赛总决赛、四大洲赛和世青赛冠军于一身的女单大满贯得主。

不是外人

很多花滑迷不拿自己当外人，给喜爱的选手起的昵称也充满喜感和浓浓的人间烟火气。俄罗斯男单选手米哈伊尔·科利亚达因为名字与卡通形象“可达鸭”相似，花滑迷们干脆亲切地称他为“可达鸭”。

本届冬奥会花滑男单金牌最有竞争力的选手之一、美国选手陈巍则被称为“三儿”或者“陈三儿”。据了解，在自己家中排行老五的陈巍之所以贵为“老三”，是因为有几名比较出色的华裔花滑选手恰好都姓陈，陈巍是其中第三个走进大众视野的。“陈老大”和“陈老二”分别是陈婷婷和陈伟群。对了，“陈四妹”陈楷雯也入选了本届冬奥会美国花滑队的大名单。

俄罗斯女单选手亚历山德拉·特鲁索娃更广为人知的名字是“莎莎”，这个昵称来自她的俄语小名“Sasha”。

为了省事

为了省事而给喜欢的选手安排上昵称的做法，大多出现在俄罗斯选手身上，毕竟他们的姓氏翻译成中文有点长，还有点拗口。比如，叶甫根尼娅·*梅德韦杰娃就被称为“梅娃”，伊丽莎白·图克塔米舍娃倒是不叫“图娃”，而是取了名和姓的首字母组合，被称为“ET”。当然，图克塔米舍娃还因为与中国著名小品演员蔡明撞脸，获得了“蔡明姐*”的昵称。

天才少女卡米拉·瓦里耶娃的昵称则十分可爱，喜爱她的粉丝们称呼她为“K宝儿”。

谐音梗

因为谐音而获得昵称的花滑选手也不在少数，比如大名鼎鼎的日本男单选手羽生结弦，“柚子”和“哈牛”的昵称就是姓名的谐音。

这里不得不提的还有已经退役的日本女单选手浅田真央，她的昵称是“猫”。看到她的名字Mao Asada，就应该知道这个昵称实至名归了吧。

平昌冬奥会花滑女单冠军艾莲娜·扎吉托娃被称为“杂技”或者“杂技娃”，这一方面当然是因为其名字的谐音，另一方面是因为小姑娘在冰面上以难度高著称。

法国冰舞世界冠军组合加布里埃拉·帕帕达吉斯和纪尧姆·西泽龙有个非常著名的昵称“鸡丝龙”，就是取了两人姓氏最后的音节组合。当然这个名字在不明真相的外人听来，很像一种味道不错的小吃。

中国双人滑组合隋文静/韩聪的昵称是“葱桶”，这是谐音梗加自我调侃的组合。“葱”是来自韩聪的谐音，“桶”则来自隋文静自我调侃的“水桶腰”。

日常生活中，只有关系不一般的人才可以随意称呼对方的昵称。因此，花滑迷给自己喜欢的选手起了这么多昵称，原因应该无他，就是为了表达喜爱与支持吧。

文章出自：新华社