倪夏莲：体育拼搏精神是很感动人的 

女子乒坛传奇名将倪夏莲从事乒乓球这项运动已经超过50年，其中40年都是征战在国际顶尖赛场上。

早在1983年，她就完成了自己的世锦赛首秀，至今为止她已经参加过23届世锦赛的争夺。代表卢森堡参加过5届奥运会的倪夏莲曾经代表中国队在1983年世锦赛上夺得过2枚世锦赛金牌。

2021年世锦赛上，倪夏莲和萨拉·德努特一起赢得了女双铜牌，这枚奖牌也是她自1985年代表中国摘得银牌后的首枚世锦赛奖牌。59岁依旧能够和年轻的顶尖选手过招并赢得胜利，倪夏莲用行动赢得了几代乒乓球运动员的尊重。

展现最好的自己来回馈球迷

成绩出色，而且因为年龄上的特殊性经常会成为赛场上关注焦点的倪夏莲在2022年成都团体世锦赛结束后在国际乒联的帮助和协调下接受了olympics.com的专访，分享了自己目前的状态以及能够多年保持高水准的秘诀。

倪夏莲表示：“已经打了50多年了，能够继续在球场上自如的去比赛是很幸运的一件事情。我现在有这样的状态，是后很多人在幕后帮助我的。家人、卢森堡乒协，乃至整个卢森堡这个国家对我都非常支持，当然，还有这么多球迷（的支持）。”

“让我非常感动的是，虽然我在卢森堡了，但是比赛过程中在世界各地的中国球迷都对我都特别支持，给予我鼓励，这是我前进道路上很大的动力。我觉得展现出自己的最佳水平就是我能做的对于那些喜欢乒乓球、支持我的人的最好的回报。”

“家庭是后盾，技术是前提，身体是保障，信念是动力，经验是光芒，平台是幸运，少了一样还真不行。我努力去创造这些条件，也具备了这些条件，所以我觉得我是幸运的。”

劳逸结合，找到平衡点

和很多世界顶尖乒乓球运动员不同的是，倪夏莲由于年龄的原因和家庭的责任在，她已经不会全身心投入到乒乓球运动当中。她认为现在保证不受伤，体力能够恢复是她备战比赛中大前提。

“由于年龄原因，我不能像年轻人那样去练，不受伤、不生病和休息好非常重要。健身房我去的蛮多的，保持自己的体力。乒乓球不会占用我很多时间，因为我还有家庭，还有很多责任。我觉得能够把这些都安排好了，保证我的乒乓球发挥这就是最重要的。当然，我还会去理疗师那里，恢复我的体力。”

倪夏莲谈座右铭

倪夏莲和德努特这对搭档目前在女双世界排名当中高居第三，她在单打方面也能维持在一个稳定的水准上。对于59岁仍然能够跻身顶尖选手行列，倪夏莲认为两句话带给她很大动力。对此她分享道：“活到老学到老是我一直在思考和践行的一句话，今天永远比明天年轻，这也是激励我的一句话。曾经有过我觉得自己很老了，复盘比赛的时候觉得输球是因为自己觉得在场上不行了，自己就慢下来了、放弃了。但是回过头来想，我认识到那是不对的。所以我就总结出了那句话——今天永远比明天年轻。”

现在的倪夏莲在赛场上不会去考虑年龄的因素，她总是全身心的将注意力放到如何去赢球上，凭借自己的技术和经验去赢得比赛的胜利。

在成都团体世锦赛上，她带领卢森堡队3-1击败了亚洲劲旅韩国队，她本人也在比赛过程中再次击败了世界排名第16位的田志希。

倪夏莲认为自己至今仍在努力提升着自己的技术，尽量做到与时俱进。“我的打法让有些球员很不适应，同样的她们的打法有时我也不适应。我会凭借我的经验去做临场的调整，这是我的优势。体育竞技很残酷，总有一个要输。能够接受输是不容易的，我自己有时也没有做好，但是努力吧。”

倪夏莲：体育的拼搏精神很感人

倪夏莲最初夺得世锦赛金牌时，如今的大多数运动员都还没有出生，那时乒乓球运动甚至还没有进入奥运会。

倪夏莲清楚自己可能是乒乓球世界巡回赛中年龄最大的现役选手，她希望能够通过自己在赛场上取得的成功去激励世界各地各个年龄段的球员。

“我觉得自己非常幸运，乒乓球能够打到这个份上，不管是打球的还是不打球的，年轻的还是年长的，中国的、其它国家的，他们都能从我身上感受到正能量，得到一种激励，我觉得很感恩。我没有能力去做太多东西，但是无形当中的努力和拼搏精神让人们看到了。我觉得把体育的拼搏精神发挥到淋漓尽致还是挺感动人的。”