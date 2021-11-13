花样滑冰大奖赛日本站回顾：日本选手夺得男子女子单人滑冠军，俄罗斯选手称霸双人滑和冰舞

在女子单人滑的比赛中，特鲁索娃因伤无法参赛，这也为新的面孔登上领奖台提供了绝好的机会。日本选手，同时也是去年的冠军坂本花织表现出色异常，先是在前一天的短节目中获得了第一，在自由滑的比赛中最后一个出场，并凭借完美的发挥最终以223.34分的成绩获得冠军并卫冕成功。坂本花织的同胞、年仅17岁的小将河边爱菜以205.44分的成绩获得银牌，也给观众留下了极其深刻的印象。韩国选手柳英继大奖赛美国站获得第三名后，本站比赛也稳稳地又摘下一枚铜牌。

照目前的成绩和排名看，坂本花织和柳英都有机会获得参加下个月大奖赛决赛的资格。

“我这个周末的目标就是在短节目和自由滑中滑得干净漂亮，”坂本说：”自美国站比赛以来，我投入了大量的工作。所以能够完成我设定的目标让我很高兴。像往常一样，我超级紧张，但我很高兴我坚持到了最后。[大奖赛]决赛是冬奥资格赛的一部分，我想以最好的状态参加比赛。我正在一点一点地提高我的个人最好成绩，所以我想保持这种状态"。

Sakamoto Kaori competes at the Japanese national championships, 2020 (Photo: Aflo/JSF)

在周五（11月12日）短节目结束后，主场作战的宇野昌磨暂时出于领先地位，和坂本花织一样，他在自由滑中也将这一优势得以保持。虽然出现了一些瑕疵，但他依然创造了总分个人最好成绩，并最终赢下了比赛。

他在周五的短节目中获得了超过100分的高分，因此他也将自己的目标定在了突破300分大关。但在一组连环跳中，本应单脚落地的他被迫改为双脚，这一失误让他的自由滑最终得到了187.57分，总分290.15分，虽然没能突破300分，但也超越了他在2019年创造的个人最好成绩。美国选手周知方出人意料地出现了较大失误，最终短节目和自由滑加起来共获得了260.69分，这个成绩显然无法让2019年花样滑冰世锦赛铜牌得主感到满意，但周知方还是获得了本站的亚军。韩国选手车俊焕在上周末意大利的比赛中就在自由滑中失利，本周又重蹈覆辙，但好在短节目发挥出色，帮助他以259.60分获得第三名。

“过去几年，我一直没能登上领奖台。我觉得在NHK将杯赛，我终于回到了世界顶级滑冰选手的行列。我知道我让很多人担心，我只想感谢他们的支持”，宇野昌磨说："我想变得更好。我不会被这场胜利或我最近的表现所迷惑。我又有了竞争力，我的目标也会越来越高。"

在双人滑的比赛中，俄罗斯选手阿纳斯塔西娅·米希纳和亚历山大·加利亚莫夫的组合最终以227.28分的总成绩获得冠军。平昌冬奥会第四名塔拉索娃/莫洛佐夫获得第二，俄罗斯选手包揽了本站的金银牌。日本组合三浦璃来/木原龙一位获得了铜牌。中国选手未参加本站的双人滑比赛。

在冰舞的角逐中，俄罗斯组合同时也是世锦赛冠军西尼齐娜/卡查拉波夫展示了丰富的赛事经验并最终折桂。卡查拉波夫说，“我和西尼齐娜今天试图专注在自己设上。就像音乐、节目和感情只是我们之间的事，在这之间，我们感受到了某种自由，我们听到了来自观众的支持”。美国组合麦迪逊·查克/埃文·贝茨继美国站上获得了银牌之后，在日本再次获得一枚银牌。英国组合莉拉·菲尔/刘易斯·吉布森在加拿大站比赛中仅获得第7名，此次得以一雪前耻，拿下了铜牌。