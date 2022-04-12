目标巴黎2024：中国跳水“梦之队”重组再出发

在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上，中国跳水队再次展现了强大的实力，摘得全部8个项目中的7枚金牌，共收获7金5银12枚奖牌。

东京奥运会上摘得女子3米板两枚金牌（单人、双人）的施廷懋和搭档，东京奥运会摘得1金1银的王涵选择退役。施廷懋留队担任国家队助理教练，王涵则选择回到省队单人教练。

男子方面，东京奥运会男子3米板两冠得主谢思埸、双人10米台亚军陈艾森淡出国家队；杨健暂时回到省队休养、调整。

如今，参加东京奥运会的中国跳水队10人当中只剩5人依然在队内以运动员身份效力，分别是女子单人10米台冠军全红婵、双人10米台冠军陈芋汐（单人10米台亚军）和张家齐、男子双人3米板冠军王宗源（单人3米板亚军）以及男子单人10米台冠军、“全能王”曹缘。

如此情况下，目标2024年巴黎奥运会的“梦之队”必须在各项目人员安排上进行重新部署，在4月初举行的队内测试赛上，各项目新主力阵容已初现雏形。

昌雅妮（左）和陈艺文在2021年东京跳水世界杯上斩获女子双人3米板金牌 照片出自： 2021 Getty Images

女子跳板：陈艺文/昌雅妮接班施廷懋/王涵

23岁的陈艺文是目前队内年龄最大的女子3米板选手，已经在国家队效力5年时间。20岁的昌雅妮虽然年龄更小，但是入队时间更长，从2014年开始就跟随国家队训练。

在3米板项目上，陈艺文此前仅代表中国队参加过2021年东京跳水世界杯的比赛，斩获单人和双人项目两个冠军。由于是长期跳板专项选手，加上心态更加成熟，她很快就在女子3米板项目上脱颖而出，这次队内测试赛上也取得了第一名的好成绩。

昌雅妮是从2017年开始从跳台转项至跳板的，由于进步神速，同年她在只专攻跳板7个月之后就被委以重任，搭档施廷懋参加了2017年世锦赛女子双人3米板的争夺并摘得冠军。同样是因为前辈实力过于强大的原因，昌雅妮在国际赛场奥运项目上代表中国参赛的机会也并不多。在去年的东京世界杯上，她搭档陈艺文摘得双人3米板金牌，个人3米板收获铜牌。

在奥运会女子跳板项目上，中国跳水队已经取得了双人项目5连冠，以及单人项目9连冠。

如此成绩在前，无疑会给后辈选手带来压力。考虑到巴黎周期时间更短的现实，陈艺文和昌雅妮在接受中央电视台采访过程中直言“压力山大”。

此前女子跳板项目上，中国队一直坚持着以老带新的策略，双人项目上至少有一人拥有奥运经验。但是这一次，传统被打破，“新人”挑大梁。

就目前情况而言，在没有超级新面孔涌现的前提下，陈艺文和昌雅妮将是中国女子跳板项目上的旗帜人物。

女子跳台：全红婵、陈芋汐占据主力位置，张家齐继续努力不放弃

女子跳台项目上，中国跳水队拥有四位冠军级选手：全红婵、陈芋汐、张家齐以及任茜。前三人在东京奥运会赛场上收获了金牌，任茜则是里约奥运会女子个人10米台冠军。巴黎周期当中，她们将是中国女子10米台项目上的保障。

和东京奥运会不同的是，经过此前几个月的训练，全红婵在女子双人10米台项目上暂时取代了东京奥运会该项目冠军张家齐，和陈芋汐成为主力组合。

中国跳水队总教练周继红在央视采访中透露做出这一改变的原因时表示：“张家齐训练认真、刻苦，只是因为个别动作和之前相比反差有点大，因此需要继续观察。加上考虑到个人特点原因，所以进行了女子双人10米台重组。但是，她个人还具备很强的实力的，希望她继续努力。”

对于这次调整，张家齐本人也很认可，她首先承认了自己和两位主力选手相比实力确实有差距，但同时她也表明了不会放弃的决心。“绷着劲儿，没到（备战奥运会）最后时刻就还有机会，”这位17岁的北京小姑娘坚定的说道。

任茜虽然只有21岁，但是和参加东京奥运会的三位小将相比，她已经是“大姐姐”。她的比赛经验对于小队员而言无疑将是一种宝贵的财富。

男子跳板：“全能王”曹缘专注跳板，王宗源少年老成

在2020年东京奥运会上斩获男子单人3米板亚军和双人3米板冠军的王宗源在本次测试赛中再次展现了稳定性和高水平。目前20岁的他在未来很长一段时间里将成为中国男子3米板的旗帜人物。巴黎周期，他在单人和双人项目上的地位很难被撼动。

今年27岁的曹缘跳板、跳台双修，是中国跳水队特殊的存在。参加过三届奥运会的他手握5枚奥运奖牌（3金1银1铜），其中在双人10米台（2012年伦敦奥运会）、单人3米板（2016年里约奥运会）、单人10米台（2020年东京奥运会）三个不同项目上摘得了金牌。

巴黎周期，他将专攻跳板。就目前情况来看，他和王宗源成为男子双人3米板主力组合，在单人3米板项目上他也具备较高的实力。

东京奥运会之前脱臼的肩膀在今年2月又再次出现伤病，虽然已经逐渐恢复，但是仍然对他有影响。曹缘自己也表示：“肩膀恢复性训练已经纳入每天的训练内容当中。”

如果能够在2024年巴黎奥运会上夺得男子双人3米板冠军，那么曹缘将成为奥运历史上第一位集齐跳水四个项目冠军的运动员，这也将成为他备战巴黎奥运会的额外动力。

中国男子10米台新领军人物——杨昊 照片出自： 2017 Getty Images

男子跳台：杨昊、练俊杰从新出发

中国跳水队在2020年东京奥运会上丢掉的唯一一枚金牌就出在男子跳板项目上，曹缘和陈艾森组合不敌英国名将汤姆·戴利/马蒂·李，收获银牌。东京周期，男子跳板项目将会成为中国队关注的重点。

在“难度王”杨健回省队调整的时间里，曾经斩获过世锦赛双人跳台冠军以及2014年南京青奥会单人10米台和3米板双料冠军的杨昊将携手超级新人练俊杰成为中国男子跳台的领军人。

练俊杰在东京奥运会之前的选拔赛中就已经表现出了不俗的实力，经过此前的冬训，他在测试赛上展现了技术动作上的新突破：成功刚完成了仅“修炼”40多天的207B动作（向后翻腾三周半屈体），拿下全场最高分100.80分。由于身材高大，躯体动作对于练俊杰而言一直都是短板，为了在国际赛场上更有竞争力，如今他在不断提升着自己。

4月21日至26日，中国国家跳水队将前往西安进行世锦赛和亚运会资格选拔赛。

2022年FINA世锦赛将于6月18日至7月3日在匈牙利的布达佩斯举行，其中跳水比赛将在游泳比赛结束后才展开争夺，比赛日期为6月26日至7月2日。

2022年亚运会将于9月10日至25日在中国杭州举行。