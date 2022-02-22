陈巍回顾夺金旅程：专注、友谊和无畏的信念

沉甸甸的奥运金牌

在北京冬奥会花样滑冰比赛中获得金牌后的第二天，陈巍对我们说，“金牌很重，但我仍然感觉这不像是真的。”

这位22岁的运动员说：“我一直梦想这一刻，但我从来没想过这件事真的会发生。”谈及戴上金牌的感受时，陈巍表示，“我还是觉得把金牌戴在脖子上，这不是真的。”

不到24小时前，陈巍做了4年前他做不到的事——从短节目到自由滑，他在奥运会舞台上展现了最好的自己。

这当中曾有些波折，但陈巍并没有失去方向，而是随着变化随时调整自己。就像他不相信自己会赢得金牌一样，随着《火箭人》的音乐在北京的首都体育馆响起，这位美国选手也面临着质疑。

“我只是想给自己传递一些自信，”他解释道，“有时，当你决心做件事，即使你不愿意，你的身体也会自然地跟着感觉走。”

信息的自我传递对陈巍很重要，他在短节目后一路领先，在自由滑时最后登场，羽生结弦、宇野昌磨和键山优真都排在他之前表演，并展示了自己的全部。

“我告诉自己，‘好吧，玩得开心，自信点，你能做到。我开始了这个节目，然后就像呼吸，置身体于冰上。”

陈巍: 我做到了！

教练拉斐尔·阿鲁图尼安、编舞夏琳·伯恩和玛丽-法兰西·杜布罗伊尔帮助陈巍的表演从外表看上去更精彩，而他与体育心理学家埃里克·波特拉特的合作是从内心改变了自己。

“这几场比赛，他对我的帮助非常大，”陈巍说，“我一直试图提醒自己，享受这段经历是最重要的。事实上，我能来参加冬奥会，我就已经成功了。你知道，剩下的就是享受冬奥会的乐趣，体验这整个疯狂的冒险。”

这是四年来的变化，因为陈巍在2018年平昌冬奥上只能远远望着金牌而不可得。无论是在团体短节目还是个人赛中，他都出现了失误，最后个人赛成绩仅列第5。

在北京，这更像是一种“顺其自然”的方式。是的，他努力了，拼尽了全力。只有这样，他才能把奖牌挂在脖子上。他所走的每一步，无论在冰上还是冰下，都必须扎扎实实。

“结果是我无法控制的，”他说。“有时你可能没有感觉。但是为了达到那个阶段，你需要假装有感觉，然后你的身体会自然地跟着走。所以，你知道，把微笑展示在脸上，摆一个有力的姿势，会让你进入这种自信的状态。即使你没有自信，你也会感觉“很自信。”

一开始时，他还强颜自信，几分钟后，陈巍开始自然地微笑，然后在表演结束时，他终于感受到纯粹的喜悦，这是一种鼓舞和解脱。

“这真的很特别，”他回忆到那一刻时，“马上，我就想，‘哦，天哪，那个跳跃！我希望能回去重做一遍。’当然，我知道我已经能确保胜利了。教练对我说，‘老兄，我唯一没有的就是奥运冠军。’我知道他多么渴望这个冠军。所以我真的很高兴能和他完成这段旅程。”

陈巍收获北京冬奥会金牌

未来在哪里？

陈巍似乎已经实现了梦想——赢得金牌，是的，但他还做了一些在2018年平昌时没有做过的事。在男子项目结束后的几天里，他经常出现在花样滑冰的人群中，为冰舞选手、女子选手和双人滑选手提供支持。

他还没有展望下个月的世锦赛，不确定是否会参赛。他计划在秋天回到耶鲁大学上学。显然，他对冬奥会的经历和收获都感到满意。

“我真的很幸运能成为美国奥运代表团的一员，”陈巍说，“我的很多最好的朋友都在这支团队里，能够与他们分享这些记忆真是太棒了。我最亲密的两位训练伙伴玛丽亚·贝尔和迈克尔·布雷齐纳都在这里，他们和拉斐尔（教练）一起参加了冬奥运，所以这真的太特别了。”

即使他不确定接下来会发生什么，陈巍都希望他的经历能成为榜样：努力付出就会有所成就，但更重要的是，他一直对这项运动保持着热情。这就是他想要传达给向往花样滑冰运动的年轻人的建议——找到爱，并保持热爱。

“我认为，不管你为自己设定了什么目标，最重要的是确保你对这项运动保持热爱和激情，”他说，“当然，路不可能一帆风顺，总会有起伏。但面对起伏，找到一个团队，依靠并信任团队给你的支持，这在你的旅程中是非常重要的。”