本周自由式滑雪和单板滑雪世界杯赛事前瞻

精彩纷呈的自由式滑雪和单板滑雪周末来了！首当其冲的就是在美国铜山举行的新赛季单板滑雪和自由式滑雪U型场地技巧世界杯揭幕战的争夺。

包括奥运三金得主肖恩·怀特在内的多位世界顶尖巨星将会登场亮相，为2022年北京冬奥会预热，通过本文提前了解看点。

单板滑雪U型场地技巧世界杯

肖恩·怀特庆祝夺得平昌冬奥会男子单板U型场地技巧冠军

地点 ：美国铜山

：美国铜山 日期 ：12月9-11日

：12月9-11日 竞赛项目：U型场地技巧（男子和女子）

上赛季单板滑雪世界杯赛事由于疫情原因被大幅削减，最终只开展了一站赛事。因此对于新赛季的到来，顶尖选手们已经迫不及待。新赛季世界杯赛事将会帮助他们在2022年北京冬奥会到来之前调整好状态。首站赛事即在美国铜山举行的美国大奖赛。

来自美国的男子单板滑雪超级巨星肖恩·怀特将会为自己的第五届冬奥会资格展开争夺。身为三届冬奥会冠军的怀特将面临众多挑战者发起的强力挑战。来自日本的户冢优斗和连续在索契冬奥会以及平昌冬奥会上不敌怀特的平野步梦将是挑战者中的领军人物。

女子方面，拥有绝对统治力的平昌冬奥会冠军克洛伊·金将会缺席赛季揭幕战，这无疑会给其它运动员提供了难得的争冠机会。

中国名将蔡雪桐和刘佳宇以及西班牙名将盖拉尔特·卡斯特列特都是本站赛事冠军的有力争夺者。

单板滑雪障碍追逐世界杯

捷克名将艾娃·萨姆科娃在张家口运动滑雪公园取得赛季开门红 照片出自： 2021 Getty Images

地点 ：奥地利，蒙塔丰

：奥地利，蒙塔丰 日期 ：12月9-11日

：12月9-11日 竞赛项目：单板障碍追逐（男子/女子），单板障碍追逐混合团体赛

捷克单板滑雪名将埃娃·萨姆科娃期待在赛季第2站比赛中能够延续良好状态。在两周前北京冬奥会赛场——云顶滑雪公园举办的赛季揭幕战中（本站赛事也是北京冬奥会测试赛），她凭借强势表现斩获开门红。

手握两枚冬奥会奖牌的萨姆科娃在斩获上赛季水晶球奖的过程中遭遇意大利劲敌米切拉·莫伊奥莉的强力挑战，莫伊奥莉最终位居次席。在张家口揭幕战中，莫伊奥莉位居萨姆科娃和英国选手夏洛特·班克斯之后获得第三。

男子组方面，奥地利名将阿里桑德罗·哈梅尔勒本周主场作战，将会继续冲击冠军。这位三届水晶球奖得主在北京测试赛中同样登顶最高领奖台。意大利的奥马尔·维辛丁在首站位居亚军后同样也将目标锁定金牌。美国名将尼克·鲍姆加特纳首站比赛位居第三，奥地利选手雅各布·杜塞科排在第四。

自由式滑雪U型场地技巧世界杯

谷爱凌上周末赢得生涯首个双板大跳台世界杯冠军，本周末将向双板U行场地技巧冠军发起冲击 照片出自： 2021 Getty Images

地点 ：美国，铜山

：美国，铜山 日期 ：12月9-10日

：12月9-10日 竞赛项目：双板U型场地技巧（男子和女子）

新赛季首站自由式滑雪U型场地技巧世界杯赛事同样也将在铜山举行，新一代女子运动员有望在那里留下属于自己的印迹。

来自中国的世锦赛卫冕冠军谷爱凌以及来自爱沙尼亚的2019年水晶球奖得主凯莉·希尔达鲁是夺冠热门。今年世锦赛亚军和季军获得者加拿大选手瑞秋·卡克和英国选手佐伊·阿特金将向谷爱凌和希尔达鲁发起挑战。

主场作战的前世锦赛冠军阿隆·布朗克是男子组的夺冠热门。2018年平昌冬奥会铜牌得主尼科·波蒂厄斯（新西兰）也是冠军的有力竞争者。

自由式滑雪障碍追逐世界杯

地点 ：法国，瓦托伦斯

：法国，瓦托伦斯 日期 ：12月9-12日

：12月9-12日 竞赛项目：双板障碍追逐（男子和女子）

自由式滑雪障碍追逐最新一站赛事来到法国瓦托伦斯，来自俄罗斯的平昌冬奥会该项目铜牌得主谢尔盖·里德奇克已经将目标锁定新赛季两连冠。两周前的张家口夺冠让他暂时位列世界杯积分榜榜首。

冬奥会卫冕冠军布拉迪·勒曼（加拿大）在云顶滑雪公园位居次席，第2站赛事提升排名是他的目标。女子双板障碍追逐世界冠军桑德拉·纳斯伦德（瑞典）在首站比赛夺冠后将是本周末夺冠的热门选手。瑞士名将范尼·史密斯以及法国选手马里耶勒·贝尔热·萨巴泰尔在张家口分列亚军和季军。

自由式滑雪空中技巧世界杯

齐广璞、徐梦桃、贾宗洋庆祝夺得空中技巧混合团体赛冠军

地点 ：芬兰，鲁卡

：芬兰，鲁卡 日期 ：12月10-11日

：12月10-11日 竞赛项目：自由式滑雪空中技巧个人赛（男子、女子），混合团体赛

上周末首站比赛中，中国队斩获3金3银，成为最大赢家。冬奥会三朝元老徐梦桃收获世界杯分站赛个人第26冠，成为夺冠次数最多的女子空中技巧运动员。

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