进球是足球比赛中最引人入胜的组成部分，在世界杯赛场上同样如此。 FIFA男子足球世界杯至今为止已经举办过22届，期间超过1300位球员合力贡献了2720粒进球。但是这些球员当中，只有16位球员的世界杯进球数突破了10球大关。 让我们通过历史射手榜一起重温世界杯历史上的那些伟大射手。

米洛斯拉夫·克洛泽（德国）- 16球，24场比赛 已经退役的德国著名高中锋米洛斯拉夫·克洛泽是世界杯历史最佳射手，征战过四届世界杯（2022，2006，2010，2014）的他在24场比赛中斩获16粒进球。 虽然在世界杯历史进球榜上，克洛泽并非最著名的球星，但是德国名将在进攻端的稳定输出以及生涯常青的特点让他取得了令人瞩目的成就。2014年在巴西参加生涯最后一届世界杯时，克洛泽已经36岁。 克洛泽在2002年韩日世界杯小组赛首战8-0大胜沙特阿拉伯的比赛中上演帽子戏法。最终，他在自己的首届世界杯之旅上交出了5球的成绩单，落后于赛会最佳射手罗纳尔多（8球夺金靴奖）3球。德国队最终在决赛中不敌巴西，位列亚军。 2006年世界杯在德国举行，克洛泽再一次表现出色。斩获5球的他最终收获了金靴奖，德国队最终位列季军。 2010年世界杯德国队再度位列季军的过程中，克洛泽贡献了4粒进球，在那届赛事进球榜上位列第二位（四位球员以5球位列榜首）。 2014年巴西世界杯上，德国队最终成功捧得大力神杯，那届赛事上，克洛泽两次洞穿对手的大门，个人世界杯总进球定格在16球。 克洛泽创造纪录的一球出现在半决赛对阵巴西队的比赛中，那场比赛德国队7-1大胜。克洛泽贡献1球，从而超越了此前纪录保持者——“外星人”罗纳尔多。

🥇 Miroslav Klose (15 goals)

🥈 @Ronaldo (14)



🤸‍♂️ The German somersaulted on to the scene with a hat-trick on his #WorldCup debut in 2002. #OnThisDay in 2014, in Ronaldo's homeland, Klose outranked him to become its outright top scorer 🔝@DFB_Team_ENpic.twitter.com/ogCoRtCBcP — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2021

罗纳尔多（巴西）- 15球，19场比赛 “外星人”罗纳尔多在世界杯历史进球榜单上排名第二位，19场比赛打入15球。 罗纳尔多首次世界杯之旅是在1994年世界杯，那届赛事上巴西队拥有传奇射手罗马里奥和贝贝托组成的进攻线，因此17岁的大罗没有获得出场时间。 四年后的1998年法国世界杯上，罗纳尔多大放异彩，带领巴西队一路闯进决赛。 进军决赛的过程中，罗纳尔多打入4球。决赛前罗纳尔多发烧，巴西队最终也在决赛中输给了东道主法国队。

🔙 #OnThisDay in 2006 @Ronaldo, with his 15th goal in 18 appearances, outranked Gerd Muller to become the World Cup's all-time leading marksman ⚽️



🇧🇷 Is 'O Fenômeno' the best No9 in #WorldCup history? 🤔pic.twitter.com/d00L5GoSJc — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2020

2002年韩日世界杯，罗纳尔多勇不可挡，斩获8粒进球的他帮助桑巴军团最终夺冠。他本人也收获了金靴奖。 2006年德国世界杯时，罗纳尔多的职业生涯由于伤病原因已经饱经起伏。但是，他仍然在那届赛事上攻入3球。 巴西队最终在四分之一决赛中输给了东道主。但是罗纳尔多14球的世界杯总进球数成功超越了德国名将盖德·穆勒保持了32年的进球纪录。 盖得·穆勒（德国） - 14球，13场比赛 盖徳·穆勒只用13场比赛就收获了14粒进球。只参加过2届世界杯的他在长达32年的时间里稳坐世界杯历史射手榜榜首。 其中10粒进球出自1970年世界杯，那届赛事上他曾在对阵匈牙利和秘鲁的比赛中背靠背上演帽子戏法。虽然穆勒斩获那届赛事的金靴奖，但是德国队在半决赛负于意大利队。 1974年德国世界杯上，打入4球的穆勒虽然未能斩获金靴奖，但是德国队最终捧起大力神杯。穆勒是那支冠军之师的队内最佳射手，在决赛2-1胜荷兰队的决赛中，他贡献了至关重要的制胜球。

👏 Well done to those who went for Gerd Muller. 'Der Bomber' got 14 goals in 13 #WorldCup games, but 3 goals was the most he got in one match https://t.co/spokOdM72a pic.twitter.com/3AOhFKPg5T — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2020

有意思的是，穆勒的全部14粒世界杯进球全部是在禁区内斩获。其中6球在小禁区内取得。 朱斯特·方丹（法国） - 13球，6场比赛 法国前锋朱斯特·方丹虽然只参加过1届世界杯（1958年瑞典世界杯），但是他仍然跻身历史射手榜前五。 方丹在1958年世界杯法国队的每一场比赛中都有进球入账，其中包括个人世界杯首秀对阵巴拉圭比赛中上演帽子戏法，在季军争夺战对阵德国队的比赛中完成大四喜。那场比赛也是方丹参加的最后一场世界杯比赛。

😲 If scoring 13 goals in 6 games at Sweden 1958 – a record for one #WorldCup – wasn't mind-blowing enough, consider this: Just Fontaine did so in borrowed boots 🤯



🎂 Happy 88th birthday to one of the greatest marksmen of all time ⚽️#HBD | @FrenchTeam pic.twitter.com/QbswbYFmtn — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 18, 2021

法国队在那届世界杯半决赛中2-5不敌巴西，但是方丹在那场比赛中斩获1球。 受伤病所累，方丹28岁就不得不退役。他也因此无缘重返世界杯赛场。 尽管如此，1958年世界杯6场比赛13球的成绩时至今日仍是单届世界杯个人进球数之最。 里奥内尔·梅西（阿根廷）- 13球，26场比赛 2022年卡塔尔世界杯开始前，梅西的世界杯进球数据为19场比赛6球，在历史射手榜上距离榜首球员差距甚大。但是在卡塔尔世界杯的阿根廷夺冠之旅中，梅西在7场比赛中打入7球，在历史射手榜上迅速攀升，和方丹一起位居第四位。 另外，2022年卡塔尔世界杯之前梅西取得的6粒进球全部出自小组赛。但是本届世界杯上，梅西在全部4场淘汰赛中全部斩获进球，成为世界杯历史上首位取得如此成就的球员。另外，梅西在本届赛事中的7粒进球中有2粒进球出自对阵法国队的决赛。 贝利（巴西）- 12球，14场比赛 方丹在1958年瑞典世界杯取得惊人纪录时，年仅17岁的贝利也已经开始在世界舞台上崭露头角。 那届世界杯开始时，贝利刚刚膝伤伤愈不久。在缺席了巴西队的前两场比赛后，贝利在小组赛收官战对阵苏联的比赛中完成了自己的世界杯首秀，成为当时最年轻的世界杯参赛选手。 贝利在自己的世界杯首秀当中没有取得进球，但是贡献了1次助攻。之后，贝利在四分之一决赛对阵威尔士的比赛中斩获了个人世界杯处子球，他也成为世界杯历史上取得进球球员中最年轻的一位。 半决赛对阵方丹所在的法国队，贝利打入3球帮助球队取胜的同时自己也成为世界杯历史上最年轻的“帽子戏法”球员。 决赛对阵东道主瑞典队的比赛中，贝利斩获1球，从而成为世界杯历史上最年轻的决赛进球球员。 虽然世界杯最年起参赛球员的纪录已经不属于贝利，但是上述三个最年轻进球纪录依旧由他保持着。

贝利在14场世界杯比赛中打入12粒进球 (Getty Images)

首次世界杯之旅打入6球并帮助巴西队夺冠后，贝利之后的生涯中又两次率领桑巴军团捧得大力神杯（1962年和1970年）。 贝利运动生涯中在四届世界杯14场比赛中打入12粒进球，在历史射手榜上和姆巴佩并列第五。 虽然贝利从未赢得过世界杯金靴奖，但是三次世界杯冠军的经历至今为止没有其它任何球员可以企及。 基里安·姆巴佩（法国）-12球，14场比赛 当今足坛顶星之一的姆巴佩世界杯总进球数已经追平贝利，但是他只参加过2届世界杯（2018年和2022年），而且今年只有23岁。 姆巴佩在首次世界杯之旅中斩获4球，其中包括决赛击败克罗地亚比赛中的1粒进球。 他在2022年卡塔尔世界杯上带领法国队再度闯进决赛，决赛中几乎凭借一己之力把悬念保留到最后，在常规时间和加时赛中打入3粒进球。最终法国队点球大战不敌阿根廷队无缘卫冕。 但是在个人进球方面，他以8的成绩收获了本届世界杯金靴奖。姆巴佩也成为继1966年世界杯的吉奥夫·赫斯特之后，首位在世界杯决赛中完成帽子戏法的球员。 其它著名球员 匈牙利的尚多尔·科奇什和德国传奇尤尔根·克林斯曼分别斩获11粒世界杯和进球。科奇什的11粒世界杯进球全部出自1954年世界杯，克林斯曼则是经历三届世锦赛取得了同样的世界杯进球数。 另外，共有6位球员的世界杯总进球数位10球，包括阿根廷传奇前锋巴蒂斯图塔、英格兰前锋莱因·科尔、德国 名将托马斯·穆勒。 已经去世的阿根廷传奇巨星迭戈·马拉多纳在三届世界杯（1982、1986、1994）21场比赛中打入8粒进球，其中5粒进球出自1986年墨西哥世界杯。那届赛事上，马拉多纳带领球队多的冠军。 男足世界杯历史射手榜 本榜单统计的进球数不包括世界杯预选赛小组赛以及附加赛进球