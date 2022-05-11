蒙多·杜普兰蒂斯分享2022赛季计划

突破男子撑杆跳的极限，这就是瑞典名将阿尔曼德·‘蒙多’·杜普兰蒂斯正在做的事情。

这位撑杆跳巨星在2022年依旧延续着火热的状态，3月刚刚两次书写新的世界纪录。他先是在室内世锦赛上将男子撑杆跳室内世界纪录提升至惊人的6米20，不久后他又在生涯中首次在室外跳出6米19的成绩。

谈到自己2022赛季的目标时，他的回答斩钉截铁——今年7月在美国俄勒冈举行的田径世锦赛上夺冠以及继续刷新世界纪录。

这位22岁的撑杆跳天才集室内、室外世界纪录、2020年东京奥运会金牌、室内世锦赛冠军以及室内/室外欧锦赛冠军于一身。

当然，还不能少了本赛季他将力争卫冕的钻石联赛冠军。

计划参加本赛季钻石联赛多哈站、尤金站以及奥斯陆站的比赛

斩获室内世锦赛冠军2个月后，杜普兰蒂斯即将在多哈开启新赛季钻石联赛的征程，他也成为参加本站赛事的7位奥运冠军之一。

2020年，杜普兰蒂斯参加了16场比赛，保持不败的同时三次刷新了世界纪录，其中包括室内6米17和6米18的世界纪录。

另外一次是在钻石联赛罗马站比赛中，他跳出了撑杆跳历史最高的6米15的室外纪录，打破了谢尔盖·布布卡保持了26年之久的世界纪录。

2022赛季他用在贝尔格莱德两次刷新室内世界纪录的方式取得开门红，本周的钻石联赛多哈站比赛给他提供了刷新室外世界纪录的绝佳舞台。

此前接受钻石联赛组委会采访时，杜普兰蒂斯表示：“去年冬天，我的训练效果非常好，虽然赛季刚刚开始但是我觉得多哈站比赛时的条件有助于我跳的更高。2020年我在这项赛事中跳出了5米82的成绩，这一次我的成绩肯定会是6米左右。”

多哈站比赛中，他将再次和2012年伦敦奥运会冠军雷诺·拉维莱涅以及东京奥运会亚军克里斯·尼尔森、世锦赛季军、波兰名将皮奥特·里塞克交锋。

两周后的5月27-28日，杜普兰蒂斯将回到自己出生的美国参加在尤金举行的普里方腾经典赛。

届时他将再次和尼尔森以及拉维莱涅过招，同时参赛的名将还包括东京奥运会季军蒂亚戈·布拉兹·达席尔瓦以及两届世锦赛冠军得主山姆·肯德里克斯。

6月16日，瑞典人将前往挪威奥斯陆继续参加钻石联赛的比赛，届时将和2016年里约奥运会冠军布拉兹，名将肯德里克斯和拉维莱涅交锋。

钻石联赛三站比赛的争夺将为杜普兰蒂斯在今年其“第二故乡”举行的田径世锦赛之前完成热身。

杜普兰蒂斯出生于美国路易斯安纳州，父亲是美国人，母亲是瑞典人。父母都是他的教练。

这位当选去年瑞典年度最佳运动员的撑杆跳奇才选择代表瑞典参赛，最终也成为这个北欧国家的体坛巨星。

最近，在其母亲家乡达拉那省，一个和杜普兰蒂斯此前世界纪录6米19一样高的标识在当地著名地标“达拉马”旁边树立起来。

视力手术之后更加强大

杜普兰蒂斯遗传了家族强大的运动基因并将其发扬光大。

他的父亲曾经也是征战过国际赛场的撑杆跳运动员，他的哥哥安德雷斯和安东尼同样也是运动员。但是年龄最小的蒙多·杜普兰蒂斯最终的成就最高。

4岁开始接触撑杆跳的他在2017年于奥斯丁举行的德克萨斯接力赛上一鸣惊人，当时17岁的他跳出了5米90的成绩。

此后，他就不断升高着男子撑杆跳的天花板。

如今和模特女友德希蕾·因格兰德生活在斯德哥尔摩的他相较于以往变得更加专注。

杜普兰蒂斯和女友

新赛季中，他承载着众多人的目光。

此前杜普兰蒂斯接受了眼部激光手术，术后他表示“打开了全新的世界”。

在接受当地媒体采访时，他表示：“之前我最担心的事莫过于比赛过程中隐形眼镜出问题，尤其是在重大赛事中，就拍隐形眼镜掉了或者出点意外。我一直都要提防着这一点，时间长了就会让我倍感压力。最终我下定决心，根除了这个困扰。此外，带隐形眼镜期间我一直觉得不舒服，一直刺激我的眼球。”

现在，少了一个烦恼的杜普兰蒂斯在踏上跑道时期待的事情就是能够跳的更高一些。

“我觉得这个手术会让我变得更强大。最主要的，它消除了我的担忧和顾虑，那种感觉有时真的会在心理上影响到我。”