意大利残奥冰球筑梦2026米兰科尔蒂纳

常规时间还剩11秒，安德里亚·马克里有机会在北京冬残奥会上与捷克队的残奥冰球比赛中扳平比分。

他一声尖叫！意大利队在加时赛中戏剧性地以4-3获胜。他们最终成为排名第一的欧洲球队。安德里亚希望在2026年，在他的祖国举办的下届冬残奥会上能够取得更好的成绩。

“我就是想实现更多的目标，”他对Olympics.com说。“每一次，每一天，我都想要比前一次做得更好。现在，我真的希望有人能做些工作，我们需要大家的帮助。我们需要找到球员，我们需要大量训练。我们需要参加比赛。然后，我们将争取获得比第5名更好的成绩。”

期待2026

在2022年北京的残奥冰球比赛上，东道主中国队表现出色，安德里亚希望意大利队在下届残奥会上也可以同样出色。

“在祖国参加残奥会对年轻残疾人来说一定是最好的机会，他们能向世界展示自己。也许他们会参加一场金牌决赛。我认为这是每个人最大的目标。这是我的梦想，我真的希望这个梦想很快实现。”

球队之间的差距是不可否认的。本届比赛，中国队以6-0击败意大利队，美国队以11-0击败中国队。要想在米兰参加金牌决赛，需要4年艰苦的准备。

但安德里亚·马克里不甘平凡。意大利有着光辉的体育成就和历史，尤其是在残奥冰球方面。

改变人生的事故

那是在学校里普通的一天，安德里亚的生活发生了永久性的改变。17岁的他在课间休息时在教室里闲逛。那天风很大，这座老旧建筑的管道系统出现异常，并导致天花板坍塌，安德里亚的脊柱因此而永远受损。他接受了三次手术，并在接下来的两年里坐上了轮椅。他在医院里过度了18岁生日。

后来，他增强力量练习，再次尝试参与体育运动。在尝试了轮椅击剑、残疾人赛艇和轮椅网球等多种运动后，他发现自己更擅长残疾人冰球。

“在残奥会上，我真的不知道还有哪项运动能激发这种能量和肾上腺素，”安德里亚说。“在我们这项运动中，首先，你必须了解如何移动，如何不会在冰上摔倒。我见过很多人来尝试这项运动，但他们不愿意摔倒。”

Andrea Macri speaking exclusively to Olympics.com

开创意大利残奥冰球运动的传奇

在马克里之前，还有另一位安德里亚与意大利的残奥冰球有不解之缘。安德烈·齐亚兹·基亚罗蒂于2018年去世，但正是他的决心和积极精神让他在2006年都灵冬奥会上打造了一支东道主球队。

“我们是好朋友。我们一起去柬埔寨度假。他比我大，他不像我的第二个父亲，而是像一个老大哥。”

齐亚兹在挪威研究了这项比赛，并为球队买了装备，让球队能首次参加残奥会。

“他一直在微笑，即使你以0-10输掉比赛，他也会微笑，因为他为能参加比赛感到骄傲。他为能和我们在一起感到骄傲。”

球队现在仍然带着一块徽章旅行，是为了纪念齐亚兹，也为激励团队。“我们在哪里比赛都会带着这个，只是为了提醒（我们）保持积极。”

他们能做到吗？

从结果来看，积极只会让你走得更远。意大利需要更多高质量的球员才能真正与顶级球队竞争。

美国的德克兰·法默认为，主场比赛为这项运动的发展提供了完美的机会。“韩国队在2018年平昌登上领奖台，现在你看到的是中国，他们在残奥会上首次进入半决赛。“所以我认为这只是对年轻人的投资，让更多的人参与这项运动。意大利有很多伟大的球员。他们的球队中有很多老将。你只需要投资支持那些草根球队。我认为这是这些年来成功的很大原因。”

中国队队长崔玉涛承认，他们在北京残奥会上6-0击败意大利队，并没有反映出全部情况。

“他们实际上非常强大，在冰场上拼搏、加速，他们做得很好。他们是一支不可低估的球队。他们有自己的优势。也许这次对队中国来说，我们占据了所有优势。所以，也许目前中国队只比意大利队好一点点。”

如果安德里亚·马克里要在主场实现金牌梦，他们需要付出巨大的努力。

2026年米兰科尔蒂纳的美好时光

作为东道主，意大利要确保在2026年米兰科尔蒂纳冬残奥会上占有一席之地。安德里亚很清楚地知道，如果没有基础设施方面的投资，这将是艰难实现的。

“我们（在北京）打出了精彩的比赛。这对我们来说是出乎意料的，因为我们来到这里有很多困难。我们现在仍然知道，我们还不具备这样的水平。”

获得了重大比赛的参赛资格后，安德里亚期待在参加残奥会的人们面前展示另一个节目。“我已经在想象来到奥运村里，品尝地道的披萨……我想向所有人建议，如果你想参加比赛，那就去比赛。如果你不是运动员，而只想享受奥运会和残奥会的感觉——来加入我们吧。跟我们走。”

“我认为2026年米兰科尔蒂纳冬奥会将令人惊叹。我对2022年北京冬奥会、2018年平昌或2014年索契没有什么不好的印象。如果在我的国家，我真的很期待成为其中的一员。”

你几乎已经能闻到新鲜披萨的味道了。倒计时现在开始！