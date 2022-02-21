米凯拉·席弗琳专访：“生涯中品尝过胜利滋味，我会再次赢得胜利”

米凯拉·席弗琳的2022年北京冬奥会之旅和她的计划差距很大。26岁的美国高山滑雪巨星在本届冬奥会开始前是冬奥两金得主以及世界杯赛场73冠得主，包括在回转项目上破纪录的47冠。

但是在北京冬奥会上，参加五个项目的她在其中三项比赛中未能完赛。另外两项虽然完赛但成绩分别位居第9（超级大回转）和第18（滑降）。

作为这项运动获誉最多、享誉很久的运动员之一，出现这种情况实属罕见，北京冬奥会赛场的席弗琳看起来很无助。

在接受Olympics.com专访时，席弗琳表示：“你可以失败，但是不能认输。”

来自西蒙·拜尔斯的支持

上述话语也曾经被七夺奥运S竞技体操奖牌的西蒙·拜尔斯提及过。她和席弗琳一样，都曾经拓展了各自从事运动的极限。

谈到西蒙·拜尔斯在冬奥会期间通过社交媒体对于自己表达的支持，席弗琳表示：“西蒙·拜尔斯能够和我感同身受的感觉特别好，因为对我而言她比我优秀太多了，她是一位令人感到疯狂的运动员。西蒙发文告诉我说我依然是世界上最伟大的运动员之一，这届冬奥会不会改变这一事实。这些话对我来说非常重要。”

拜尔斯参加了去年夏天延期举办的2020年东京奥运会，当时她对于奥运会的期待和席弗琳相同。本有望争夺5枚金牌的拜尔斯在比赛过程中遭遇“空中失感”的困扰，就是人的大脑和动作无法同步。拜尔斯当时感觉自己对于能否完成自己的比赛没有把握。

最终拜尔斯出于心理健康考虑，退出了四个项目的争夺，只参加了最后举行女子平衡木决赛。

对于席弗琳而言，拜尔斯在东京奥运会赛场上的举动以及后者在北京冬奥会期间给予的支持让她看到了未来。

“她距离东京的经历已经过去一段时间了，最近她收获了一些非常棒的经历。我觉得她可能已经在想：’你知道吗？考虑到当时的糟糕感觉，做出那样的决定结果可能也没有那么差。这也不是我运动生涯中发生的最糟糕的事情。’有些人甚至认为（东京经历）是发生在拜尔斯身上的最好的事情，她的经历让世界上其它人也可以效仿她，勇敢表达出自己的一丝脆弱。”

席弗琳：“生涯中品尝过胜利滋味，我会再次赢得胜利”

经历了2022年北京冬奥会的失望，席弗琳依然能够从失望中看到积极的一面。

“在我的运动生涯，我已经品尝过胜利的滋味。抵达这里后的几次训练让我看到了夺冠的可能。当时训练中的表现我觉得特别好。技术项目比赛中的前几个转弯也是我生涯中开赛后最好的几个转弯表现。当时我的心态和强度都表现的不错，所以我真的觉得我有可能冲击领奖台，收获冠军。”

席弗琳的赛季还远未结束，下周她将前往欧洲参加世界杯巡回赛的争夺。她不会粉饰自己曾经的经历，也不拒绝承认过去的失望仍会不时让她感到苦恼。

席弗琳说道：“我们来这里是因为我们有竞争力，我们每天的努力都有一个目标的。我们想要赢，如果没赢肯定会伤心，尤其是在你自我感觉非常好的时候突然发现可能还有不足。”

米凯拉·席弗琳在混合团体平行回转1/4决赛中 照片出自： 2022 Getty Images

悲痛可能是唯一能让我进步的东西

2020年2月，父亲的突然离世令席弗琳的生活和对事物的看法发生了改变。悲痛之情确实影响了她。

“（父亲过世后）我觉得自己心里知道我要优先做的事情是和之前一样的。而这也可能是唯一能够帮助我从本届冬奥会的失望阴影中走出去的东西。但是在重新制定目标的时候，我可能又会觉得永远接受不了我会多次未完赛的情况。在我父亲去世前，我从未经历过这样的情况，那简直是根本不可能的事情。”

但是这一次参加冬奥会我的感觉就像是：“我会拼一把，最坏的结果就是我无法完赛。但是我至少希望挑战一下，因为那不是我人生中最糟糕的事情。”

但是这一次参加冬奥会我的感觉就像是：“我会拼一把，最坏的结果就是我无法完赛。但是我至少希望挑战一下，因为那不是我人生中最糟糕的事情。”

席弗琳在北京赛场上万众瞩目之下学到了人生新的一课。