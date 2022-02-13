北京冬奥会单板滑雪男子大跳台预赛前瞻：苏翊鸣再出发

首次闯进单板滑雪大跳台世界杯决赛、夺冠、夺得赛季总冠军的中国男选手，首次参加冬奥会单板坡障及大跳台的中国男选手，吉尼斯纪录认定的首位完成单板滑雪内转1980度抓板动作的运动员，首位赢得冬奥会单板滑雪奖牌的中国男子运动员......苏翊鸣的每一次成长，几乎都写就了中国单板滑雪的新历史。

2月14日，他将再次踏上冲击奖牌的道路，这一次他将完成自己的单板大跳台冬奥首秀。

在这个项目上，苏翊鸣在2021/22赛季迎来突破，在去年12月举行的世界杯斯廷博特站比赛中，苏翊鸣预赛、决赛均位居第一，成为首位赢得世界杯该项目冠军的中国选手。

2022年北京冬奥会单板坡面障碍技巧项目中位居亚军创造历史后，苏翊鸣状态正佳。憾失金牌的他将再一次向北京冬奥会最高领奖台发起冲击。

苏翊鸣的空中英姿 照片出自： 2022 Getty Images

相信见证了谷爱凌在几天前赢得自由式滑雪大跳台金牌的观众对于大跳台项目已经有所了解。

大跳台比赛中，裁判会根据难度、高度、完成度、落地情况和技术级别五个方面为运动员打分，最高分为100分。

和双板大跳台新加入冬奥会不同的是，单板大跳台项目自2018年平昌冬奥会开始入奥。当时加拿大选手塞巴斯蒂安·图唐特成为该项目冬奥首金得主。

通常参加大跳台比赛的运动员都是大跳台/坡面障碍技巧双修，这意味着苏翊鸣将在首钢滑雪大跳台再度和多位老对手重逢。

加拿大选手在男子单板大跳台项目上实力突出。名将马克·麦克莫里斯是2021年世锦赛男子单板大跳台冠军，北京冬奥会上他已经收获了一枚坡面障碍技巧铜牌。

2022年北京冬奥会男子单板坡障冠军马克斯·帕洛特（加拿大）是2021年世锦赛亚军。此外在2021/22赛季世界杯库尔站比赛中，他也收获了一个冠军（本赛季只进行了两站大跳台世界杯比赛，另一站比赛中，他位列第四，苏翊鸣夺冠）。

单板滑雪大跳台赛程安排

资格赛（3轮）

2022年2月14日 - 13:30

决赛（3轮）

2022年2月15日 - 13:00

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