孟繁棋：冉冉升起的中国冬季两项新星

由越野滑雪和射击组成的冬季两项运动长年来一直由北欧国家主导着，中国代表团虽然从1984年开始就坚持派选手参加每一届冬奥会该项目的争夺，但是和顶尖选手相比，中国运动员的成绩仍有差距。

距离2022年北京冬奥会开幕还有不到70天的时间，让我们一起了解这项运动，一起认识中国代表团在该项目上值得关注的运动员。今天的主角是冬青奥会冠军——孟繁棋。

在今年3月内蒙古乌兰察布结束的2020/2021赛季中国冬季两项冠军赛上，来自中国吉林的姑娘孟繁棋斩获了3金1银的成绩。奠定了她在国内冬季两项运动中的领先地位。

1998年出生的孟繁棋成名很早，在2016年利勒哈默尔冬青奥会上，当时只有18岁的孟繁棋就与朱朕宇携手爆出冷门，以0.2秒的微弱优势击败了来自冬季两项强国挪威的组合马特·约翰森/弗雷德里克·布切尔-约翰内森组合，摘得冬季两项男女混合接力赛冠军。

2019年的世界冬季两项青年锦标赛上，孟繁棋再次创造历史，以较大优势力压其它选手，夺得青年组女子12.5公里个人赛冠军，成为首位登上冬季两项世青赛最高领奖台的中国运动员。

冬季两项是冬奥会的奖牌大项，2022年北京冬奥会上，该项目将产生11枚金牌。

这项运动是对选手耐力（越野滑雪）和心理素质（射击）的综合考核。滑行是基础，射击是关键，不仅要“滑得快”，还必须“打得准”。比赛中运动员需要在完成长距离越野滑雪、在心跳和呼吸都处在高频的情况下尽可能让自己稳定下来，以便完成射击任务。这种剧烈运动到静态射击的不断切换是这项运动的独特之处。

如果在射击过程中未能尽数击倒所有靶子，会对选手进行相应的惩罚（加时间）。赛制中还有更加残酷的一点，即：比赛过程中一旦有选手被其它选手“套圈”（被领先选手从后面超越）将立即失去完赛资格。这些机制的安排无疑会增加运动员的心理压力。选手抗压能力的强弱将在赛场上直接影响到比赛的成绩。

2019年世青赛夺冠后接受采访时，孟繁棋谈到冬季两项运动特点时曾经表示：“不到最后一刻、最后一枪，永远不知道谁是第一名，这也是冬季两项的魅力所在。因为这个项目成绩波动会很大，世界冠军有很多，却没有世界纪录，只是看每一场比赛谁最快，有时也会看到世界第一得了倒数第一。”

由于疫情原因，中国冬季两项队在去年大部分时间里都是在封闭训练，缺少实战的检验。而全国冠军赛的优异成绩让孟繁棋感受到了自己的进步。

展望2022年北京冬奥会，曾经获得过2018/2019赛季冰雪榜样评选专家组最佳突破奖的孟繁棋在接受采访时表示：“我短距离项目比较好，会争取在个人15公里和接力项目上取得好成绩。”

2021/22冬季两项赛季已经于11月27-28日在瑞典的奥厄斯特松德开幕。在女子15公里个人项目上，共有四位中国选手参赛，分别是孟繁棋、张岩、褚源蒙以及唐佳琳。

在完赛的111位选手当中，参加过2018年平昌冬奥会的张岩位列第16、孟繁棋位列第21，成绩突出。唐佳琳和褚源蒙分列第42和第75。

张岩和孟繁棋的排名在所有参赛亚洲选手中分列第二和第三，仅落后于日本老将铃木芙由子（第14名）。但是和欧美顶尖选手还有一定差距。

对于中国冬季两项的现状，中国冬季两项国家队领队刘浩有着清楚的认识。在接受采访时，他曾经表示：“跟冰上项目相比，我们冬季两项确实要相对弱势一点。但我们在项目上投入了大量的精力、人力、物力，我们的运动员保障、科技助力能力都在向国际水平靠拢。我们现在是在进步，但是我们还要往上大迈一步。因为我们现在跟国际一流水平还有差距。射击成绩受场地、风速、能见度等偶然因素影响较大。接下来国家队的备战将弥补滑行方面的一些短板。”

2022年北京冬奥会上，根据IBU冬奥会席位分配规则中国作为东道主在冬季两项项目上已经自动获得了男子、女子各2个席位。若想获得更多席位，需要运动员在本赛季的比赛中用实力说话。最终北京奥运会参赛名单将于2022年1月16日公布。