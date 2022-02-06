2月6日男子坡面障碍技巧资格赛综述：苏翊鸣一鸣惊人

这是17岁小将苏翊鸣第一次参加冬奥会。在今天资格赛第一轮的比赛中，第28位出场的苏翊鸣展现出极佳的竞技状态。流畅且极具创意地完成了三个道具区动作后，接连完成反角1440、内转1260和内转1620三个高难度动作，获得86.8的高分。第一轮结束后，苏翊鸣领先排名第二的美国选手希恩8分之多。

中国小将的这套动作完成t得堪称完美，没有任何失误，可以说在还有一轮比赛的情况下已经拿到决赛资格。

第二轮的比赛中，苏翊鸣在落地时略有失误，得到41.93分，但这并不影响他排名第一的最终成绩。加拿大选手马克83.30排名第二，美国选手希恩78.76排名第三，挪威选手斯塔尔78.61排名第四。平昌冬奥会冠军雷蒙德·杰拉德得到78.20分，列第5。

值得一提的是，去年10月28日， 在奥地利斯图拜滑雪公园训练的苏翊鸣成功完成Bs 1980 Indy Crail（内转1980抓板）超高难度动作，成为首位完成单板滑雪内转1980度抓板动作的男子运动员，并得到了吉尼斯纪录认证。

第一次参加冬奥会，苏翊鸣在赛后透露自己有些紧张，他接着文章，“但是我站在出发台的那一刻，所有人都在为我加油鼓励。我觉得没有什么让我去担心的，因为我有祖国支持我，我有朋友、父母、所有人都在支持我。我就是尽自己最大努力去享受这场比赛，开心就好。在那一刻，我并没有特别紧张去想比赛的事，就是做好自己、相信自己、去完成这个比赛。”

虽然大今天的资格赛中排名第一，但小苏觉得自己还可以做得更好，“今天虽然完成了第一趟动作，但对我自己来说，这还不是最好的，不是最完美的，还是有一点点瑕疵的。但是第二趟落得太远没能站（稳），希望明天能把问题解决好，去完成自己最好的一趟。”

在教练眼中，17岁的苏翊鸣有一颗沉稳的心态，对此，小苏表示，“他是喜欢这么说我，但是我自己就是喜欢把每个事情、每一个问题想出很多种办法，因为我是一个很喜欢思考的人，我总是喜欢找到方法去解决问题，当我克服了一个个困难，我自己是特别有成就感的，也特别开心，特别享受这个感觉。”

人生中最重要的18岁生日就要来了，而且苏翊鸣要在北京冬奥会上度过这个生日，他表示，“这个时机对我来说特别特殊，我希望自己能够享受比赛，取得好成绩，为国争光。争取给自己一份最好的18岁生日礼物。”

入围决赛选手名单

根据赛程安排，北京时间明天中午12点，单板滑雪男子坡面障碍技巧决赛即将打响。决赛中，每名选手将有三轮比赛机会。如果能在决赛中顺利发挥，苏翊鸣完全有可能为中国代表团赢得一枚金牌。