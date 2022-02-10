2月10日空中技巧混合团体奖牌赛：美国队摘得该项目冬奥历史首金，中国队收获银牌

在今晚率先进行的决赛1中，共有6支队伍参赛。中国队、美国队、加拿大队、瑞士队位列前四，跻身决赛2争夺奖牌，ROC和白俄罗斯队出局。这一轮中，中国队三位选手徐梦桃、贾宗洋、齐广璞全部发挥出色，中国队以6分优势位居第一。

贾宗洋在决赛2第二跳失误后懊恼不已 照片出自： 2022 Getty Images

决赛2成为中国队和美国队的争金较量。徐梦桃第一跳取得106.03的高分帮助中国队在取得领先。

但是中国队第2位出场的贾宗洋在落地时出现较大失误，仅得到96.02分，而美国队第二位登场的利利斯斩获135分，帮助美国队在总分上反超中国队20分。

第三跳，美国队的肖恩菲尔德正常完成动作，获得114.48分后基本提前锁定冠军。中国队的最后一位选手齐广璞最中获得122.17分，但已于事无补。

最终美国队以338.34的总分夺得冠军，中国队324.22分位居第二，加拿大队290.98分位居第三。

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