2月11日短道速滑女子1000米：舒尔廷卫冕成功

在四分之一决赛中，荷兰选手苏珊娜·舒尔廷第一组出场，就以1分26秒514的成绩打破了世界纪录，中国选手曲春雨和韩雨桐排在第一组的小组第四和第五。中国选手张楚桐和意大利名将芳塔娜同组出场，但也是排在小组第四，最终都无缘半决赛。

要半决赛中的第一场，舒尔廷轻松领滑，与比利时选手汉娜·德梅一起进入A组决赛。在第二组的对抗中，美国选手克丽丝滕·桑托斯在最后时刻超越意大利老将芳塔娜，两位选手组韩国名将崔敏静一起进入A组决赛。

女子1000米决赛可谓是强手如林，卫冕冠军舒尔廷从开始就占据了领先位置，而芳塔娜一直在第二位紧追不舍。但美国选手桑托斯在最后阶段超越时，和芳塔娜撞在一起，两人一起退出了前三名的争夺。

最终，舒尔廷以1分28秒391夺冠，崔敏静以不足0.1秒的差距获得银牌，比利时小将汉娜·德梅获得铜牌。

中国对在男子5000米接力开始时一路领先 照片出自： 2022 Getty Images

当天还举行了男子500米预赛和男子5000米接力半决赛。

在500米预赛中，中国选手任子威和武大靖都轻松获得小组第一出线，孙龙由于对手犯规也被判进决赛。匈牙利选手刘氏兄弟少林和少昂也顺利会师决赛。

中国队在男子5000米接力半决赛中第一组出场，一直处在领先的位置，但在半途时由于踢刀摔倒，但被判进了A组决赛。一同进入A组决赛的还有加拿大、意大利、韩国以及ROC。

男子500米A组决赛和男子5000米接力A组决赛分别将于2月13日和2月16日进行。