北京冬奥会花样滑冰双人滑自由滑：中国组合隋文静/韩聪夺冠

在短节目单元中，ROC和中国选手占据了前五名。2020年欧洲冠军亚历山德拉·博伊科娃和德米特里·科兹洛夫斯基以78.59分排名第四，另一对ROC组合叶夫根尼娅·塔拉索娃和弗拉基米尔·莫罗佐夫排在第二位。

中国组合隋文静/韩聪则以打破世界纪录的84.41分排在了第一位。彭程和金杨排在第五位。

在前几组的比赛中，大多数选手寻求稳定，因此剧情并没有太多的跌宕起伏。

在第三组最后一个出场的中国组合彭程和金杨拿出了一套完成度非常高的自由滑节目，得到138.74分，总分214.84，在最后一组选手出场时排在第一位。

比赛在进入最后一组之后进入白热化。

率先出场的是亚历山德拉·博伊科娃和德米特里·科兹洛夫斯基组合，自由滑获得了141.91分，总分获得了220.50分，超过了彭程和金杨。

世锦赛冠军以及欧洲冠军阿纳斯塔西娅·米希娜和亚历山大·加利亚莫夫虽然出现了微小的失误，但依然凭借79.71分的技术分将自由滑环节的分数拉到154.95的高分，超过了先前出场的队友17.21分。

倒数第二位出场的ROC选手，平昌冬奥会双人滑冠军叶夫根尼娅·塔拉索娃和弗拉基米尔·莫罗佐夫拿出了非常精彩的一套节目，跳跃以及托举的质量都非常高，在自由滑的获得最好成绩155分，总分得到239.25分。

顶着巨大压力最后出场的隋文静和韩聪组合拿出了全场唯一的辗转四周，并且以极高的艺术表现力，在自由滑获得了155.47分，在所有竞争对手发挥都非常好的情况下，总分239.88分以微弱优势获得冠军。

另一对中国组合彭程和金杨最后排在了第五位。

北京冬奥会花样滑冰双人滑自由滑结果：

1 - 隋文静/韩聪 (中国)：239.88分

2 - 叶夫根尼娅·塔拉索娃/弗拉基米尔·莫罗佐夫: 239.25分

3 - 阿纳斯塔西娅·米希娜亚历山大·加利亚莫夫: 237.71分