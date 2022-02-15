北欧两项大跳台/越野10公里：挪威名将再次折桂

北京时间2月15日，北京冬奥会个人跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里的比赛在国家越野滑雪中心打响。2014年索契冬奥会该项冠军、挪威名将约根·格拉巴克以27分13秒3的成绩获得金牌，他的挪威同胞奥夫特布罗以0.4秒的差距拿到银牌，日本选手渡部晓斗获得铜牌。中国选手赵嘉文以36分41秒1的成绩最终排名第47位。

这项赛事包括两项独立的运动——跳台滑雪和越野滑雪。比赛在同一天举行，飞驰跳跃和激烈的追逐是这项比赛最大的看点。比赛中，2014年索契冬奥会该项冠军、已经在北京冬奥会个人标准台/越野10公里比赛中收获银牌的挪威名将约根·格拉巴克在第一集团的争夺中脱颖而出，率先冲过终点，他的同胞奥夫特布罗以0.4秒的差距紧随其后，日本选手渡部晓斗与冠军的差距只有0.6秒。

德国选手曼努埃尔·费斯特以27分16秒6的成绩排名第四，德国军团在2018年平昌冬奥会上横扫领奖台之后，这次未能再收获奖牌。北京冬奥会个人标准台铜牌获得者卢卡斯·格赖德雷尔在本项比赛中排名第5。

中国选手赵嘉文排在第46位出发，他在3.5公里计时点被ROC选手马斯基耶夫超越。他的最终完赛用时36分41秒1，排在第47位。