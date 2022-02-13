北京冬奥会短道速滑女子3000米接力奖牌赛：荷兰破奥运纪录夺冠，韩国和中国分获银铜

率先进行的是女子3000米B组的决赛，由意大利、波兰、美国和ROC。但美国和ROC由于犯规受罚，没有成绩。意大利以4分09秒688获得小组第一。

3000米接力A组决赛在中国队与荷兰队、加拿大和韩国队中展开。中国女队派出了曲春雨，张楚桐，范可新，张雨婷参赛，韩雨桐是替补。

比赛开始后，中国队紧紧跟在荷兰队之后，而排在第三位的韩国队一直在伺机超越，在赛程还有三分之一时，韩国队和加拿大队在交接时，短暂超越了中国队。

而在最后一棒交到范可新手里时，她凭借个人能力从外道超越了加拿大队，为中国队锁定了一枚铜牌。

卫冕冠军、奥运会和世界纪录保持者，以打破奥运纪录4分03秒409的成绩获得冠军。韩国队0.216秒的差距获得银牌。中国队以4分03秒863的成绩获得一枚铜牌。在前两届冬奥会都犯规无缘讲台的情况下，这枚铜牌对中国短道速滑女队也是莫大的安慰。

荷兰选手舒尔廷在赛后表示，“我们知道自己很强，但是心态上我们必须要保持冷静，这是最难的。要对自己，对队伍有信心，我们今天出色的完成了任务。”

舒尔廷将荷兰历史上第一枚女子接力金牌献给前队友拉拉·范鲁伊文，后者上赛季由于免疫功能疾病去世。拉拉参加过2018年平昌冬奥会团体接力赛的争夺。

“我们将这枚奖牌献给拉拉，虽然她离我们而去了，但是她仍然活在我们心里。今晚她和我们在一起，在头盔和队服上都有她的名字。我们很想念她。希望她能在天上看到我们的表现，在那里也能有庆祝派对。”