2月5日短道速滑混合接力奖牌赛：中国队夺得冬奥首金

在四分之一决赛中，中国派出最强阵容范可新、曲春雨、任子威和武大靖，在出发、接棒等环节都非常顺利，以小组第一成绩顺利晋级半决赛，由于是第一组的小组第一，中国队创造了该项目的首个奥运纪录。

由刘氏兄弟坐镇的匈牙利队和由奥运冠军舒尔廷领衔的荷兰队也都表现出众，荷兰队也随即打破了刚刚由中国队创造的记录。

在半决赛中，荷兰队在第三棒舒尔廷出场时意外摔倒，最终只进入B组决赛。

而在另一组半决赛中，中国队与劲敌匈牙利以及ROC和美国队同场竞技，派出了小将张雨婷替代范可新。在第三棒交接时，中国队路线被ROC阻挡，暂时落在第三位，最终也以第三位收尾。但美国和ROC被裁判判犯规，最终中国队得以晋级。

任子威在比赛中领先 照片出自： Getty Images

万众瞩目的决赛在当地时间晚间9点25进行。中国队第一棒曲春雨在第四道劣势的情况下抢在首位，虽然中间被超越，但曲春雨和范可新连续实现了反超，让中国重回首位。而在比赛赛程过半之后，匈牙利队和加拿大队都出现了失误摔倒，中国队的领先优势也得到了扩大，尤其是范可新接棒之后，超越了排在第二位的意大利达到半圈之多。虽然在最后意大利第四棒有迎头赶上之势，但武大靖还是守住了第一的位置，中国队以2分37.34的成绩、0.16秒的优势获胜。

意大利队和匈牙利队分别以2分37.39和2分40.92的成绩获得银牌和铜牌。

中国队的金牌来之不易 照片出自： Getty Images

在赛后接受中国媒体采访时，范可新和武大靖情绪激动，几度哽咽：这块金牌对于这支队伍而言，确实来的不容易。

范可新说：“我等这块金牌等了12年，我永远相信队友，我觉得就是团队的力量。我们上午还在研究怎么能更好，所以这一切，我要感谢的人太多了。我在队里12年了，所有教练队友陪伴我，感谢国家给我们机会，给我们这么好的训练条件。我们每天都训练，是在拼的状态，每天我们训练下来嗓子都带血，我们做到了！”

武大靖说：“这场比赛，非常解气。这四年经历的太多了……太高兴了。”

而年纪轻的任子威则相对轻松，他表示“他们打了三届了，我会放松一点，这几年太艰难了，感谢教练，就是高兴。”