北京冬奥会单板滑雪女子大跳台：安娜·加塞尔卫冕成功

北京冬奥会单板滑雪女子大跳台决赛于2月15日在首钢滑雪大跳台举行，经过一场激烈的争夺，卫冕冠军安娜·加塞尔力压新西兰的佐伊·萨多夫斯基-辛诺特和日本的村濑心椛，摘得金牌。后两人分列亚军和季军。

美国传奇名将杰米·安德森由于资格赛发挥欠佳无缘决赛，但是今天的比赛精彩程度并没有因此而打折扣。

资格赛排名第一的辛诺特在决赛12位选手当中最后一个登场，第1跳完成了1080动作，腾空高、距离远，动作完成的干净利落，最终收获93.25分，这个分数比同做该动作的安娜加塞尔多了3.25分。

第2轮，辛诺特再次最后登场，但是她的反脚1080动作收获83.75分，至此两跳总得分177分的她已经领先两跳总分176.75的加塞尔，在最后一跳前位居第一。

日本选手村濑心椛第2跳发挥极佳，1200动作获得该轮最高的91.50分，算上第一跳80分，她稳居第三位。

最后一跳，已经锁定银牌的安娜·加塞尔放手一搏，全力争金，最终收获那一跳收获了全场最高的95.5分，排名升至第一，将压力留给了最后登场的辛诺特。

辛诺特最终未能顶住压力，尝试1200动作时失误，锁定银牌。

至此，2022年北京冬奥会单板滑雪还有一场未完成，那就是男子大跳台决赛。比赛将于今天下午进行。

女子单板滑雪大跳台比赛结果