2月7日短道速滑女子500米奖牌赛：方塔娜再次夺金，舒尔廷摘银

意大利选手阿里安娜·方塔纳以戏剧性的方式卫冕了她的奥运会女子短道速滑500米冠军，在第四圈超过了荷兰选手苏珊娜·舒尔廷，赢得了她职业生涯中的第十枚奥运奖牌。

31岁的方塔娜已经在2022年北京冬奥会上创造了历史，她在上周的混合接力赛中获得银牌，超越了阿波罗·奥诺和维克多·安，成为有史以来最出色的奥运短道运动员。现在在以42秒488的成绩获得500米第一名后，她又为自己的收藏增添了一枚奥运奖牌—也是她的第二枚金牌。

舒尔廷在两天前（2月5日）在500米预赛中以42秒379秒的成绩打破了奥运会纪录，因此被认为是夺冠的热门人选。然而，方塔纳证明了她自己的实力：她在与来自荷兰对手的较量中获胜，最终拿到了自己的第10个冠军头衔，这与意大利选手斯蒂法妮·贝尔蒙多保持的冬奥会奖牌纪录持平。

除了奥运纪录保持者之外，这场在北京的决赛中还有世界纪录保持者、加拿大选手金·布廷，她最终获得铜牌，与她在2018年平昌冬奥会上在该项目上获得的奖牌颜色相同。