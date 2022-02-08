2月8日自由式滑雪女子大跳台：谷爱凌凭借卓绝表现摘得冬奥历史首金

2月8日上午，北京赛区的首钢滑雪大跳台为我们呈现了一场荡气回肠的精彩决赛！

2022年北京冬奥会新项目自由式滑雪女子大跳台决赛上演“神仙打架”。中国选手谷爱凌三次跳跃全部出色完成，同时第一跳（93.75）和第三跳（94.50）高难度动作摘得高分，以总分188.25分夺得这个项目的历史第一金。

该项目世锦赛冠军法国选手泰斯·勒德前两跳同样技惊四座，收获94.50分和93.00分，最终以187.50分位居亚军。瑞士选手玛蒂尔德·格雷莫前两跳分别收获89.25分和93.25分，总分182.50收获铜牌。

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本场决赛中谷爱凌第一跳就毫无保留，拿出了人们知道的她的最高难度动作——两周偏轴转体1440抓板。但由于勒德第一跳选择了难度更高的1620动作（她是当时世界上唯一完成过这个难度动作的女子运动员），获得94.50，谷爱凌暂时落后。

第2跳，可能是出于保有效成绩的考虑，谷爱凌选择下调难度，完成了左转两周偏轴转体1080双抓板，获得88.50分，在最后一跳开始前位居第2，已经锁定奖牌。

第三跳，放手一搏的谷爱凌完成了此前自己从未在正式比赛中完成的1620抓板动作，突破了自己的极限并斩获94.50的高分。分数出来的那一刻，谷爱凌喜极而泣，跪倒在地上心情久久不能平静。

随着法国名将勒德最后一跳落地出现瑕疵，谷爱凌在自己的第一枚冬奥会金牌。这枚金牌也是中国自由式滑雪历史上第一枚非空中技巧奖牌。