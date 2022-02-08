2月8日自由式滑雪女子大跳台：谷爱凌凭借卓绝表现摘得冬奥历史首金
2022年北京冬奥会新项目自由式滑雪女子大跳台决赛在首钢滑雪大跳台落下帷幕。中国天才少女谷爱凌凭借第1跳和第3跳高难度动作的出色发挥摘得金牌。法国选手泰斯·勒德微弱劣势收获银牌，瑞士选手玛蒂尔德·格雷莫摘得铜牌。
照片出自： 2022 Getty Images
2月8日上午，北京赛区的首钢滑雪大跳台为我们呈现了一场荡气回肠的精彩决赛！
2022年北京冬奥会新项目自由式滑雪女子大跳台决赛上演“神仙打架”。中国选手谷爱凌三次跳跃全部出色完成，同时第一跳（93.75）和第三跳（94.50）高难度动作摘得高分，以总分188.25分夺得这个项目的历史第一金。
该项目世锦赛冠军法国选手泰斯·勒德前两跳同样技惊四座，收获94.50分和93.00分，最终以187.50分位居亚军。瑞士选手玛蒂尔德·格雷莫前两跳分别收获89.25分和93.25分，总分182.50收获铜牌。
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本场决赛中谷爱凌第一跳就毫无保留，拿出了人们知道的她的最高难度动作——两周偏轴转体1440抓板。但由于勒德第一跳选择了难度更高的1620动作（她是当时世界上唯一完成过这个难度动作的女子运动员），获得94.50，谷爱凌暂时落后。
第2跳，可能是出于保有效成绩的考虑，谷爱凌选择下调难度，完成了左转两周偏轴转体1080双抓板，获得88.50分，在最后一跳开始前位居第2，已经锁定奖牌。
第三跳，放手一搏的谷爱凌完成了此前自己从未在正式比赛中完成的1620抓板动作，突破了自己的极限并斩获94.50的高分。分数出来的那一刻，谷爱凌喜极而泣，跪倒在地上心情久久不能平静。
随着法国名将勒德最后一跳落地出现瑕疵，谷爱凌在自己的第一枚冬奥会金牌。这枚金牌也是中国自由式滑雪历史上第一枚非空中技巧奖牌。