2月9日男子短道速滑1500米赛事回顾：韩国选手黄大宪最终夺冠

2022年北京冬奥会短道速滑在9日有多个赛事轮番上演。首先进行的是短道速滑男子1500米的四分之一决赛。每个轮次的小组前三可以进入半决赛。

在第一轮出场的刘少林就以2分09秒213的成绩打破了奥运记录。在六组出场的任子威目前在该项目世界排名第一，与匈牙利名将刘少昂同组出场，分别以2分15秒10和2分15秒39的成绩排在小组第一和第二进入半决赛。

另外两位中国选手，孙龙排在小组第四，张添翼摔倒没有成绩，没能进入下一轮的比赛。

半决赛的赛制，是小组前两名加成绩最好的一位小组第三可以进入决赛。

刚打破世界纪录的刘少林在第一组出场，以小组第二的晋级A组决赛。韩国黄大宪在第二组出场，并以小组第一进入A组决赛。

中国选手任子威第三个出场，与匈牙利选手刘少昂同组出赛。任子威在刘少昂和朴章爀之后第三个冲过终点，但由于犯规取消了成绩，没有进入决赛。

在A组决赛中，有10名队员同时参赛。匈牙利刘氏兄弟会师决赛，但被刚开始抢到最优位置的前三名选手仅仅压住。最终韩国选手黄大宪获得第一，加拿大选手史蒂文·杜博伊斯获得第二，ROC选手西蒙·叶利斯特拉托夫获得第三。刘少昂和刘少林分别获得第四名和第六名。

这是一场非常激烈的比赛，前六名选手都进入了2分09秒。