北京冬奥会速度滑冰男子1000米奖牌赛：荷兰选手托马斯·克罗尔夺冠

在北京冬奥会速度滑冰项目第十二块金牌——男子1000米的比赛中，荷兰选手托马斯·克罗尔以1分07秒92的成绩获得金牌。目前在速度滑冰产生的12块金牌中，荷兰收获了5枚，同时荷兰在这一项目一共获得11枚奖牌。

加拿大选手洛朗·迪布勒伊落后于克罗尔 0.4秒，获得银牌。铜牌得主挪威选手哈瓦尔·霍尔默菲尤尔·洛伦森的最后成绩是1分08秒48。

荷兰人克罗尔在世界杯赛季中排名第一，在赛前就是夺冠的热门人选。他在本届冬奥会1500米比赛中获得银牌，现在又多了一枚奥运奖牌--但这一次的颜色是金色。

中国选手宁钟言在倒数第二组出场，和他同场竞技的是荷兰的海因·奥特斯皮尔。

在前200米，宁钟言的速度是16秒6，速度在所有选手中都是领先的，但在接下来的几圈稍有落后，最终以1分08秒60的成绩排在第五位。

另一位中国选手廉子文以1分09秒93最后排在了30位选手中的第15位。