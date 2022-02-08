2月8日速度滑冰男子1500米奖牌赛: 荷兰队连续打破记录，包揽前两名

此次男子1500米的比赛，竞争异常激烈。在四组出场的荷兰选手马塞尔·博斯克以1分45秒42的成绩在比赛前期一直遥遥领先，而在第八组过后，比赛则持续升温。

在第十组出场的荷兰选手托马斯·克罗尔起步速度非常优秀，并在后两圈也保持住了优势，滑出了1分43秒55打破了奥运纪录。

仅仅几分钟后，克罗尔的荷兰队友凯尔·纽斯就又创造了新的记录，将记录提高了0.34秒。

最终纽斯获得冠军，克罗尔获得亚军，韩国选手金敏锡获得季军。

宁忠岩在男子1500米比赛上 照片出自： 2022 Getty Images

22岁小将宁忠岩，因为在2019/2020赛季获得了速度滑冰世界杯男子1500米的冠军而进入观众视野。 而进入奥运赛季，在12月5日举行的速度滑冰世界杯美国盐湖城站上，宁忠岩在男子1500米A组决赛中以1分41秒386的成绩夺得银牌。

毫无疑问，宁忠岩是带着主场观众满满的期待来到速度滑冰的赛场上的。可能是荷兰选手连续打破记录让宁钟言有了思想包袱，在第17组出战时，与日本选手小田卓朗捉对厮杀时，最终仅以1分45秒28的成绩获得了第六名，虽然没能登上领奖台，但也已经为中国速滑队创造了历史。

另外两位参加比赛的中国选手廉子文和王浩田分别在第五组和第六组出场，以1分49秒15和1分47秒13（个人最好成绩），排在第20和第27位。